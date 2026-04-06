Politique

Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man reçoit des félicitations après sa réélection

À l’occasion de sa réélection à la présidence de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man a reçu le 6 avril des messages et lettres de félicitations des dirigeants parlementaires du Laos, de la Chine et du Cambodge.

Le président de la 16e Assemblée nationale, Tran Thanh Man, lors de la cérémonie d'investiture le 6 avril 2026 Photo : VNA
Le président de la 16e Assemblée nationale, Tran Thanh Man, lors de la cérémonie d'investiture le 6 avril 2026 Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Les dirigeants parlementaires du Laos, de la Chine et du Cambodge ont adressé des messages et lettres de félicitations à Tran Thanh Man, membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale sortante, à l’occasion de sa réélection à la présidence de l’Assemblée nationale du Vietnam lors de la première session de la 16e législature.

Le président de l’Assemblée nationale lao, Saysomphone Phomvihane, a affirmé que la réélection de Tran Thanh Man témoigne de la confiance et de la haute estime que lui portent le Parti, l’État et le peuple vietnamiens.

Il s’est dit convaincu que, grâce à ses compétences et à sa riche expérience, Tran Thanh Man saura diriger efficacement l’Assemblée nationale vietnamienne dans l’exercice de ses fonctions, missions et attributions, contribuant ainsi de manière significative au développement continu du Vietnam et au renforcement de son prestige et de sa position dans la région comme dans le monde.

Il a également exprimé son souhait de poursuivre une coopération étroite avec Tran Thanh Man et l’Assemblée nationale vietnamienne afin de consolider et de promouvoir davantage la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération globale et la cohésion stratégique entre les Partis, les États et les peuples du Laos et du Vietnam. Il a souligné son espoir de voir les relations entre les deux organes législatifs continuer à se renforcer et à porter davantage de fruits.

Le président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine, Zhao Leji, a félicité Tran Thanh Man pour sa réélection, soulignant que la Chine et le Vietnam sont deux voisins socialistes amicaux. Il a relevé que, ces dernières années, les relations bilatérales n’avaient cessé de se renforcer, notamment grâce à des échanges et à une coopération de plus en plus étroits entre les organes législatifs des deux pays.

Zhao Leji s’est dit prêt à travailler avec Tran Thanh Man pour mettre en œuvre les perceptions stratégiques communes arrêtées par les hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays, renforcer la coopération entre les deux organes législatifs, contribuer à l’édification de l’État de droit socialiste dans chaque pays et promouvoir la construction d’une communauté d’avenir partagé Chine-Vietnam à portée stratégique.

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Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, prononce son discours d'investiture le 6 avril 2026. Photo : VNA

La présidente de l’Assemblée nationale cambodgienne, Khuon Sudary, a elle aussi félicité Tran Thanh Man pour sa réélection à la présidence de l’Assemblée nationale vietnamienne. Elle s’est dite convaincue que, sous sa direction, l’organe législatif vietnamien enregistrerait de nouveaux progrès et contribuerait à jeter des bases solides pour l’objectif du Vietnam de devenir un pays à revenu élevé d’ici 2045.

Elle a également exprimé son souhait de poursuivre une coopération étroite avec Tran Thanh Man afin de renforcer davantage les relations de bon voisinage, l’amitié traditionnelle, la coopération globale et la durabilité à long terme entre les deux pays, et de promouvoir une coopération centrée sur les populations, au bénéfice commun des deux nations et de leurs peuples. - VNA

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