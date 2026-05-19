Économie

Vietnam-Inde : l’économie numérique, moteur vers un commerce de 25 milliards de dollars

Le Vietnam et l’Inde disposent d’un important potentiel de coopération, notamment dans les domaines du commerce électronique transfrontalier, des paiements numériques, de la logistique, de l’intelligence artificielle (IA) et du soutien aux petites et moyennes entreprises (PME), afin d’atteindre l’objectif de 25 milliards de dollars d’échanges bilatéraux d’ici 2030.

Le conseiller commercial du Vietnam en Inde, Bui Trung Thuong, s'exprime lors du forum. Photo: VNA
Le conseiller commercial du Vietnam en Inde, Bui Trung Thuong, s'exprime lors du forum. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Un forum consacré à l’économie numérique et au commerce électronique transfrontalier entre le Vietnam et l’Inde s’est tenu le 18 mai à Noida, dans l’État indien de l’Uttar Pradesh.

Coorganisé par le Bureau commercial du Vietnam en Inde, l’Agence du commerce électronique et de l’économie numérique (iDEA) du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, ainsi que par Marwah Studios et le Conseil mondial du commerce et de la technologie de l’Inde (GTTCI), le forum a réuni de nombreux décideurs politiques, représentants de plateformes technologiques, experts en logistique et dirigeants de startups.

Les intervenants ont souligné que le Vietnam et l’Inde disposent d’un important potentiel de coopération, notamment dans les domaines du commerce électronique transfrontalier, des paiements numériques, de la logistique, de l’intelligence artificielle (IA) et du soutien aux petites et moyennes entreprises (PME), afin d’atteindre l’objectif de 25 milliards de dollars d’échanges bilatéraux d’ici 2030.

À l’ouverture du forum, le conseiller commercial du Vietnam en Inde, Bui Trung Thuong, a rappelé que l’économie numérique et le commerce électronique offrent aux entreprises, notamment aux PME, une opportunité sans précédent d’accéder au marché mondial à moindre coût tout en améliorant leur efficacité opérationnelle. Il a plaidé pour une accélération de la coopération bilatérale dans les domaines des plateformes numériques, de la logistique, de la fintech, de l’IA et des écosystèmes d’innovation afin de garantir une croissance commerciale durable et inclusive.

Pour sa part, Bui Thi Thanh Hang, représentante de l’iDEA, a indiqué que le Vietnam figure désormais parmi les trois économies connaissant la plus forte croissance du commerce électronique en Asie du Sud-Est, avec un marché estimé à 37,2 milliards de dollars en 2026 et une croissance annuelle d’environ 25 %. Elle a également mis en avant l’entrée en vigueur, en juillet 2026, de la première loi vietnamienne sur le commerce électronique, destinée à offrir un cadre juridique transparent aux exportations numériques.

Gaurav Kamboj, représentant d’Invest India, a souligné que l’Inde s’appuie sur un écosystème fintech parmi les plus performants au monde, avec plus de 241,6 milliards de transactions via l’interface de paiement unifiée (UPI) prévues pour l’exercice 2025-2026. Selon lui, ces avancées, associées à d’importantes réformes administratives, logistiques et industrielles, ouvrent des perspectives stratégiques aux entreprises vietnamiennes souhaitant s’implanter sur le marché indien.

De son côté, le Dr Sanjiv Layek, secrétaire général de l’Association mondiale des petites et moyennes entreprises (WASME), a estimé que le potentiel des échanges numériques entre le Vietnam et l’Inde pourrait atteindre 500 milliards de dollars d’ici 2030. Il a proposé la mise en place d’un cadre de coopération reposant sur cinq piliers : le commerce électronique transfrontalier ; l’IA et l’innovation ; la fintech et les paiements numériques ; la logistique et les chaînes d’approvisionnement ; ainsi que le soutien aux start-ups et le renforcement des capacités.

En conclusion, les experts ont exhorté les entreprises des deux pays à standardiser leurs produits selon les normes internationales, à renforcer l’application de l’IA, du big data et du marketing numérique, et à exploiter davantage les avantages offerts par l’Accord sur le commerce des marchandises ASEAN-Inde, ainsi que les programmes de soutien gouvernementaux.

Les délégués ont souligné qu’avec le renforcement du partenariat stratégique global, le développement rapide de l’économie numérique dans les deux pays et la complémentarité de leurs compétences en matière de technologie, de production et de marchés, le Vietnam et l’Inde disposent d’opportunités favorables pour créer un écosystème commercial numérique étroitement interconnecté, permettant aux entreprises d’améliorer leur compétitivité et de mieux s’intégrer aux chaînes de valeur mondiales. -VNA

#Inde #économie numérique #commerce électronique transfrontalier Inde
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