Économie

Les autorités mobilisées pour assurer le déploiement du biocarburant E10

Cette mesure vise à garantir une mise en œuvre efficace et coordonnée de la feuille de route de transition vers l’E10, conformément à la circulaire n°50/2025/TT-BCT publiée le 7 novembre 2025 par le ministère de l’Industrie et du Commerce.

Les Services provinciaux et municipaux de l’Industrie et du Commerce sont chargés de renforcer la supervision et l’inspection du déploiement du biocarburant E10. Photo: VNA
Les Services provinciaux et municipaux de l’Industrie et du Commerce sont chargés de renforcer la supervision et l’inspection du déploiement du biocarburant E10. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L’Agence de surveillance et de développement du marché intérieur a demandé aux Services provinciaux et municipaux de l’Industrie et du Commerce de renforcer la supervision et l’inspection du déploiement du biocarburant E10.

Cette mesure vise à garantir une mise en œuvre efficace et coordonnée de la feuille de route de transition vers l’E10, conformément à la circulaire n°50/2025/TT-BCT publiée le 7 novembre 2025 par le ministère de l’Industrie et du Commerce.

Selon l’Agence de surveillance et de développement du marché intérieur (relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce), l’objectif est également d’éviter tout retard ou toute rupture d’approvisionnement susceptible de perturber le marché intérieur des carburants.

Les autorités locales sont tenues d’intensifier les campagnes de sensibilisation jusqu’au 31 mai afin d’encourager les entreprises pétrolières à respecter le calendrier de transition et d’informer les consommateurs des avantages du biocarburant E10 en matière de sécurité et d’environnement, dans le but de renforcer la confiance du public.

Les Services locaux de l’Industrie et du Commerce ont également reçu pour instruction de superviser étroitement les distributeurs de carburant et de les encourager à moderniser rapidement leurs infrastructures techniques, leurs réservoirs de stockage et leurs pompes afin d’assurer la transition vers la distribution de l’E10 dans les délais prévus.

Les stations-service sont tenues de passer officiellement à la vente de l’E10 à partir du 1er juin 2026, sans aucun retard.

À partir du 1er juin 2026, les services de surveillance du marché coordonneront leurs actions avec les autorités compétentes afin de renforcer les inspections des stations-service à travers le pays. Les autorités ont indiqué qu’elles sanctionneraient strictement les pratiques contraires au calendrier de transition, la constitution de stocks destinés à provoquer des pénuries artificielles, les suspensions injustifiées de vente, les actes de spéculation, les hausses abusives des prix ainsi que toute autre infraction à la réglementation.

L’Agence de surveillance et de développement du marché intérieur a également précisé que les forces de surveillance du marché à tous les niveaux ainsi que les responsables chargés des zones concernées seraient tenus pour responsables si des stations-service relevant de leur zone de compétence ne respectaient pas le calendrier de transition vers l’E10, ou si des violations graves et prolongées perturbant le marché local des carburants n’étaient pas détectées et traitées en temps utile. -VNA

#biocarburant E10
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