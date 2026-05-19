Environnement

Vers une ville plus verte : Ho Chi Minh-Ville mobilise citoyens et institutions

Entre 2021 et 2025, Ho Chi Minh-Ville a dépassé les objectifs du programme national de plantation d’un milliard d’arbres, avec plus de 16 millions d’arbres plantés. Les autorités ambitionnent désormais de porter les espaces verts à plus d’un mètre carré par habitant d’ici 2030.

Plantation d'arbres au parc culturel de Lang Le. Photo : VNA
Plantation d'arbres au parc culturel de Lang Le. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Dans la matinée du 19 mai, au parc culturel de Lang Le, situé dans la commune de Binh Loi, le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville a officiellement lancé la cérémonie du « Têt des plantations en mémoire éternelle de l’Oncle Ho » pour l’année 2026.

Organisée à l’occasion du 136e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh (19 mai 1890 - 19 mai 2026), cette manifestation s’inscrit également dans le cadre du mouvement « Ville aux mille fleurs ». Elle témoigne de la volonté de la métropole de promouvoir un développement urbain durable, de s’adapter au changement climatique et d’atteindre l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050.

Lors de la cérémonie, Bui Minh Thanh, vice-président du Comité populaire municipal, a rappelé qu’il y a plus de 66 ans, le Président Ho Chi Minh avait lancé le mouvement de plantation d’arbres avec une vision stratégique en faveur de la protection de l’environnement. Son appel à planter des arbres « pour le bénéfice de dix ans » reste profondément ancré dans la société vietnamienne.

Face à la montée du niveau de la mer et à l’effet d’îlot de chaleur urbain, l’extension des espaces verts est devenue une nécessité pour protéger l’environnement et améliorer la qualité de vie de la population. Ho Chi Minh-Ville connaît une forte densité de population et une urbanisation rapide, tandis que sa superficie d’espaces verts par habitant reste bien inférieure à celle de nombreuses grandes villes de la région.

Entre 2021 et 2025, Ho Chi Minh-Ville a dépassé les objectifs du programme national de plantation d’un milliard d’arbres, avec plus de 16 millions d’arbres plantés. Les autorités ambitionnent désormais de porter les espaces verts à plus d’un mètre carré par habitant d’ici 2030.

Le choix de la commune de Binh Loi, autrefois marquée par les séquelles de la guerre et l’acidité des sols, revêt une forte portée symbolique. Après plusieurs années de réhabilitation et de reconversion des activités de production, Binh Loi est aujourd’hui l’une des localités exemplaires dans la construction de la Nouvelle Ruralité associée au développement écologique.

À l’issue de la cérémonie, les délégués et les habitants ont procédé à la plantation de 503 arbres adaptés au climat local au parc culturel de Lang Le. S’étendant sur près de 22 hectares, le parc est appelé à devenir un important « poumon vert » à l’ouest de la ville.

Parallèlement, l’Union des agriculteurs de Ho Chi Minh-Ville et le Service municipal de l’Agriculture et du Développement rural et des partenaires ont signé un protocole de coopération pour la période 2026-2030, prévoyant la plantation de 176.000 arbres supplémentaires et la mise en œuvre de 152 projets écologiques.

Enfin, le vice-président du Comité populaire municipal, Bui Minh Thanh, a insisté sur la nécessité d’une gestion rigoureuse afin d’assurer la survie des arbres plantés, tout en appelant chaque citoyen à contribuer au verdissement du cadre de vie urbain. -VNA

#ville plus verte #Têt des plantations Ho Chi Minh-Ville
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