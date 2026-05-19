Environnement

Le Vietnam redouble d’efforts en faveur d’une agriculture à faibles émissions

Les autorités encouragent de nouvelles méthodes d’irrigation, une utilisation réduite de produits chimiques et des systèmes de surveillance du carbone dans le cadre d’un effort plus large visant à transformer le secteur agricole en une industrie à faibles émissions et axée sur l’exportation.

Des agriculteurs récoltent du riz dans une rizière de haute qualité et à faibles émissions de la province méridionale de An Giang. Photo: VNA
Des agriculteurs récoltent du riz dans une rizière de haute qualité et à faibles émissions de la province méridionale de An Giang. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole n’est plus seulement une responsabilité environnementale, mais une étape indispensable pour que l’agriculture vietnamienne conserve sa compétitivité sur les marchés mondiaux, a déclaré lundi le vice-ministre de l’Agriculture, alors que le pays accélère ses efforts pour une production alimentaire plus verte.

Le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Hoàng Trung, a tenu ces propos lors de la réunion d’ouverture du comité de pilotage national chargé de superviser le plan gouvernemental de réduction des émissions liées à la production agricole entre 2025 et 2035.

La directrice adjointe du Département de la production et de la protection des végétaux du ministère, Nguyên Thi Thu Huong, a indiqué que 22 provinces et villes avaient déjà élaboré leurs propres plans d’action dans le cadre de cette initiative.

Elle a précisé que les principales priorités étaient le développement de pratiques agricoles à faibles émissions, l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des engrais, des pesticides et de l’irrigation, ainsi que la mise en place d’un système national de mesure, de déclaration et de vérification des émissions (MRV).

La responsable a ajouté que la période 2026-2030 sera cruciale pour jeter les bases d’un secteur agricole à faibles émissions et renforcer la position des exportations agricoles vietnamiennes sur les marchés internationaux.

Pour la riziculture, les agriculteurs seront incités à adopter des techniques d’irrigation alternant les phases d’humidification et de séchage, ainsi qu’une meilleure gestion de la paille et une utilisation plus efficiente des engrais. Ces mesures soutiennent le programme gouvernemental visant à convertir un million d’hectares de terres agricoles du delta du Mékong en rizières de haute qualité à faibles émissions.

Dans les Hauts Plateaux du Centre et la province septentrionale de Son La, les producteurs de café seront incités à adopter des pratiques agricoles circulaires, notamment la conservation de l’eau, un recours accru aux engrais organiques, la valorisation des déchets agricoles et l’amélioration de la restauration des sols.

Dans les régions fruitières, les producteurs de durian, de pitaya, de mangue et de fruit de la passion devront améliorer la gestion de l’eau, valoriser davantage les sous-produits et se conformer aux normes environnementales de plus en plus strictes exigées par les acheteurs internationaux.

Le vice-président de l’Association vietnamienne des engrais, Nguyên Tri Ngoc, a déclaré que le plan était à la fois judicieux et opportun. Il a ajouté que, deux ans après le lancement du programme rizicole du delta du Mékong, les résultats étaient encourageants malgré les difficultés pratiques rencontrées sur le terrain, et que les enseignements tirés devraient orienter les efforts futurs dans l’ensemble du secteur.

Phan Tiên Thành, représentant du monde des affaires, a déclaré que cette initiative ne réussirait que si les agences gouvernementales, les autorités locales, les entreprises et les agriculteurs œuvraient de concert.

Il a réaffirmé son engagement à long terme envers le secteur rizicole vietnamien à faibles émissions et s’est dit convaincu que le pays avait le potentiel pour devenir un pionnier mondial dans ce domaine.

Le vice-ministre Hoàng Trung a déclaré que son ministère consacrerait l’année 2026 à la mise en place de normes techniques et de cadres de notification, de mesure et de vérification (MRV) pour le riz, le café et d’autres cultures importantes. Il a également annoncé la publication d’une réglementation nationale sur la comptabilisation des gaz à effet de serre dans le secteur agricole afin de donner au programme un cadre juridique uniforme à l’échelle nationale.

La formation des agents de vulgarisation agricole, des coopératives et des agriculteurs, a-t-il précisé, était une condition indispensable à la réussite du programme.

À court terme, le ministère sensibilisera les agriculteurs, les entreprises et les élus locaux et commencera à déployer un label à faibles émissions pour les principaux produits agricoles.

À terme, a indiqué le haut fonctionnaire, l’objectif est d’élaborer des normes agricoles claires pour les faibles émissions, de créer des zones de production à grande échelle reliées aux chaînes d’approvisionnement et de mettre en place l’infrastructure de données nécessaire pour se connecter aux marchés du carbone et au système d’échange de crédits carbone.

Le financement ne proviendra pas uniquement du budget de l’État. Le ministre a ajouté que son ministère solliciterait également le soutien des entreprises, des organisations internationales et des fonds pour le climat afin de financer le programme et d’y intégrer des technologies.

Les participants à la conférence ont exhorté le ministère à étendre les programmes de réduction des émissions au secteur du café à l’ensemble du pays et à généraliser le modèle de riziculture à faibles émissions au nord du Vietnam.

Les délégués ont affirmé que le déploiement simultané de programmes d’agriculture durable pour de multiples cultures et régions donnerait un véritable élan à la transition agricole.

Selon les participants, des méthodes agricoles avancées, telles qu’une gestion plus intelligente de l’eau et des nutriments, une moindre dépendance aux intrants chimiques, un recours accru aux engrais organiques et une meilleure gestion des déchets de récolte, pourraient réduire considérablement les coûts de production tout en améliorant la qualité des sols, en rehaussant le niveau des produits agricoles et en augmentant les revenus des agriculteurs.

La conférence a également approuvé les projets de création d’un label « faibles émissions » pour les principaux produits d’exportation, notamment le riz, le café et les légumes. Les responsables ont décrit cette mesure comme essentielle pour asseoir la réputation du Vietnam en tant que fournisseur mondial d’aliments durables et respectueux de l’environnement. — VNA

source
#agriculture à faibles émissions
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Les éléphants en bonne santé évoluent librement dans leur habitat naturel, témoignant de la réussite des efforts de conservation menés par le Centre de conservation des éléphants, de sauvetage des animaux et de gestion forestière de la province de Dak Lak. Photo: VNA

À Dak Lak, les soigneurs veillent sur les derniers éléphants domestiques du pays

Au cœur des forêts de dipterocarpes de Dak Lak, les cornacs et soigneurs du Centre de conservation des éléphants consacrent chaque jour leurs efforts au bien-être des pachydermes, mêlant vigilance, patience et affection. Face au déclin des éléphants domestiques des Hauts Plateaux du Centre, leur dévouement contribue à préserver un symbole culturel majeur du Vietnam tout en réhabilitant les animaux dans un environnement semi-liberté.

Le mercure a encore approché les 39°C. Le temps actuel laisse présager d’un été particulièrement chaud. Photo: VNA

Une chaleur caniculaire s’abat sur le Vietnam

Une vague de chaleur généralisée au Vietnam atteint son paroxysme les 15 et 16 mai, avec des températures oscillant entre 36°C et 38°C dans de nombreuses provinces du Nord et du Centre, et atteignant même 39°C dans certaines zones.

Des temps chauds et secs dominent les conditions météorologiques, plusieurs régions enregistrant des températures supérieures à 38°C. Photo: VNA

Le Vietnam a chaud, et cela va durer quelques jours

Des plaines du Nord aux provinces du Sud en passant par les régions du Centre, des temps chauds et secs dominent les conditions météorologiques, plusieurs régions enregistrant des températures supérieures à 38°C.

ViRiCert est un outil numérique destiné au suivi du « processus technique de culture de riz de haute qualité et à faibles émissions ». Photo : VNA

Le Vietnam numérise la riziculture bas carbone

Le Vietnam accélère la numérisation des processus de culture du riz afin de développer le label « Riz vert vietnamien à faibles émissions ». Cette initiative vise à renforcer la transparence des données de production, améliorer la traçabilité et accroître la compétitivité du riz vietnamien sur les marchés internationaux.

Une tortue rare est transportée au parc national de Cuc Phuong pour y être soignée et réhabilitée avant d'être relâchée dans son milieu naturel. Photo publiée par VNA

Des tortues rares rapatriées au Vietnam dans le cadre de la CITES

Vingt-huit tortues rares ont été rapatriées de la République de Corée au Vietnam, marquant une avancée majeure dans la coopération internationale pour la conservation de la biodiversité et l'application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.

Un nouvel événement El Niño est en train de se mettre en place à l’approche de la saison estivale. Et cette année, l’épisode pourrait atteindre des niveaux inédits de températures. Photo: znews.vn

El Niño très probablement de retour à partir de la mi-2026

Ce phénomène pourrait s’intensifier particulièrement vers la fin de l’année, avec une probabilité de 20 à 25 % d’atteindre un niveau élevé et de se prolonger jusqu’en 2027, augmentant ainsi le risque d’événements météorologiques extrêmes généralisés.

Un gros orage accompagné de foudre a frappé une cuve de stockage de mélasse dans une sucrerie, provoquant le déversement d'environ 2 000 tonnes de mélasse. Photo : VNA

Les intempéries font des ravages dans plusieurs provinces du Centre et du Nord

De fortes pluies, des vents violents, des éclairs et de la grêle ont frappé les provinces de Thai Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Diên Biên, Phu Tho et Bac Ninh, endommageant les infrastructures alors que des orages de grêle et des tourbillons ont provoqué d’importants dégâts dans des localités montagneuses de la province de Nghê An.

Les visiteurs se rendant sur l’île de Cô Tô sont encouragés à utiliser des sacs écologiques en remplacement des sacs en nylon et en plastique. Photo : NDEL

Des pistes pour une gestion efficace des déchets pour un tourisme durable

Il est nécessaire d’élaborer des directives détaillées pour éliminer progressivement les plastiques à usage unique dans le tourisme ; de créer des guides de transition écologique pour les entreprises ; de renforcer les contrôles et les sanctions ; et d’intégrer les critères de tourisme sans plastique dans les systèmes de classement hôtelier et les procédures d’autorisation. Un autre groupe de solutions importantes consiste à créer des incitations économiques pour les entreprises, notamment à travers des mécanismes financiers verts

Le Parc national de Tram Chim mobilise les nouvelles technologies contre les incendies

Le Parc national de Tram Chim mobilise les nouvelles technologies contre les incendies

Alors que la saison sèche atteint son pic dans la province de Dong Thap, dans le delta du Mékong, la chaleur prolongée et la baisse du niveau de l’eau dans les canaux forestiers ont accru les risques d’incendie. En réponse, les gestionnaires forestiers renforcent les mesures de prévention, le parc national de Tram Chim étant à l’avant-garde avec le recours à des technologies de détection précoce et de surveillance à distance des feux.