Environnement

Quang Tri : un rare varan nébuleux remis à un centre de sauvetage

Un varan nébuleux (Varanus nebulosus), pesant environ 2 kg, été découvert et capturé plutôt par Bui Huu Nhat, un habitant du hameau de Ha My, commune de Trieu Binh, alors qu’il travaillait dans ses champs. Conscient de la rareté de l’espèce et de l’importance de sa protection, il a décidé de confier le reptile aux autorités locales et aux gardes forestiers.

Le varan nébuleux (Varanus nebulosus) est classée dans le groupe IB, qui regroupe les animaux forestiers en danger critique d'extinction dont l'exploitation et l'utilisation à des fins commerciales sont strictement interdites par la loi. Photo: VNA
Le varan nébuleux (Varanus nebulosus) est classée dans le groupe IB, qui regroupe les animaux forestiers en danger critique d'extinction dont l'exploitation et l'utilisation à des fins commerciales sont strictement interdites par la loi. Photo: VNA

Quang Tri (VNA) – Les autorités de la commune de Trieu Binh, dans la province de Quang Tri, en collaboration avec la force des gardes forestiers de Trieu Phong, ont procédé, le 19 mai, à la remise d’un varan nébuleux au Centre de sauvetage, de conservation et de développement biologique du parc national de Phong Nha-Ke Bang.

Cette opération, annoncée par Nguyen Thanh Vu, président du Comité populaire de la commune, vise à assurer les soins nécessaires et la réhabilitation temporaire de l’animal avant sa remise en liberté dans son milieu naturel.

L’animal avait été découvert et capturé plutôt par Bui Huu Nhat, un habitant du hameau de Ha My, commune de Trieu Binh, alors qu’il travaillait dans ses champs. Conscient de la rareté de l’espèce et de l’importance de sa protection, il a décidé de confier le reptile aux autorités locales et aux gardes forestiers. Dès sa réception, le Comité populaire communal et les forces forestières ont appliqué les procédures réglementaires afin d’assurer sa prise en charge immédiate.

​Selon les résultats des examens techniques, l'individu est un varan nébuleux (Varanus nebulosus), pesant environ 2 kg pour une longueur de 70 cm. Cette espèce est classée dans le groupe IB, qui regroupe les animaux forestiers en danger critique d'extinction dont l'exploitation et l'utilisation à des fins commerciales sont strictement interdites par la loi.

Ces derniers temps, dans la province de Quang Tri, les habitants signalent et remettent de plus en plus fréquemment des animaux sauvages aux autorités compétentes. Cette tendance témoigne d’une prise de conscience croissante de la population locale concernant la conservation de la biodiversité et la protection des écosystèmes naturels.-VNA

#Quang Tri #rare varan nébuleux #parc national de Phong Nha-Ke Bang
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