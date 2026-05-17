De fortes pluies causent des dégâts matériels et agricoles dans plusieurs provinces

Hanoï (VNA) – Selon le Département de la gestion des digues et de la prévention des catastrophes naturelles ainsi que les rapports des autorités locales, jusqu’à 15h30 le 17 mai, de fortes pluies accompagnées de tornades et de foudre ont causé de nombreux dégâts dans plusieurs provinces.



Dans la province de Dak Lak, les intempéries ont fait un blessé et endommagé 27 habitations, dont sept gravement, tandis que 13 autres ont eu leur toiture arrachée.



À Cao Bang, les inondations ont détruit plus de 240 hectares de cultures, notamment de riz, de maïs, de soja et de cultures industrielles. Un autocar de 24 places a été emporté par les eaux près de la grotte de Nguom Bang, sans faire de victimes, les passagers ayant pu être évacués à temps.



Les infrastructures ont également subi de lourds dégâts : la Nationale 4A et la route provinciale 206 ont été touchées par des glissements de terrain et des inondations, tandis que 183 foyers et une école ont été submergés sous 0,5 à 1,5 mètre d’eau.

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De nombreuses routes de la commune de Ly Quoc (province de Cao Bang) ont été endommagées par les inondations. Photo : VNA





À Quang Tri, la foudre a tué 14 bovins, causant des pertes estimées à 150 millions de dôngs.



À Thanh Hoa, deux bateaux de pêche ont coulé après la rupture de leurs amarres sous l’effet de fortes vagues.



Les autorités locales se sont rapidement mobilisées pour soutenir les habitants sinistrés et organiser les opérations de secours afin de rétablir au plus vite la vie quotidienne et les activités de production.



Selon Nguyen Van Huong, expert du Centre national de prévisions hydrométéorologiques, la situation devrait rester complexe dans les prochains jours. Du 19 au 21 mai, le Nord connaîtrait de fortes pluies avec des cumuls localement très importants.



Face aux risques de phénomènes extrêmes tels que la grêle, la foudre et les crues soudaines, le Comité national de direction de la défense civile a appelé les villes et provinces à renforcer leur vigilance. Les autorités recommandent à la population de suivre attentivement les bulletins d’alerte, tandis que les forces de secours restent prêtes à intervenir rapidement. - VNA