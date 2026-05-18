Quang Tri : trois tortues marines menacées relâchées dans leur milieu naturel

Quang Tri (VNA) - Le 17 mai, les autorités de la province de Quang Tri (Centre) ont relâché dans leur milieu naturel trois tortues marines menacées sur la plage de Cua Viet, dans la commune éponyme.



Cette opération a été organisée conjointement par le comité de gestion de l'aire marine protégée de l'île de Con Co, le poste de garde-frontière du port de Cua Viet et des pêcheurs locaux. Ces trois tortues, pesant chacune environ 1,5 kg et possédant une carapace d'environ 25 cm de long et 20 cm de large, appartiennent à l’espèce des tortues olivâtres. Elles avaient été prises accidentellement dans des filets de pêche puis découvertes dérivant au large de Con Co le 16 mai par le pêcheur Bui Dinh Thuy, originaire de la commune de Cua Viet, lors d'une sortie en mer.



Conscient de l'importance de protéger cette espèce rare, Bui Dinh Thuy a soigneusement dégagé les tortues des filets avant de les transporter à terre et de les remettre aux autorités compétentes. Après un examen sanitaire, les trois tortues ont été relâchées dans leur habitat naturel en présence des autorités locales, des habitants et de touristes.



La tortue olivâtre est classée comme espèce en danger et figure parmi les espèces marines rares prioritaires pour la protection au Vietnam. Elle est inscrite sur la Liste rouge du Vietnam, la Liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et l'Annexe I de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). -VNA



