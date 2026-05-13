Environnement

Vinh Long s'associe aux Pays-Bas pour une exploitation durable du sable en mer

Une délégation de l'ambassade des Pays-Bas, conduite par Merel van der Ven, première secrétaire chargée de l'eau et du climat, a tenu le 13 mai une réunion de travail sur l'exploitation durable du sable en mer avec le Comité populaire de la province de Vinh Long, dans le delta du Mékong.

Tran Van Lau (à droite), secrétaire du comité du Parti de la province de Vinh Long, prend la parole lors de la séance de travail. (Photo : VNA)
Tran Van Lau (à droite), secrétaire du comité du Parti de la province de Vinh Long, prend la parole lors de la séance de travail. (Photo : VNA)


Vinh Long, 13 mai (VNA) – Une délégation de l'ambassade des Pays-Bas, conduite par Merel van der Ven, première secrétaire chargée de l'eau et du climat, a tenu le 13 mai une réunion de travail sur l'exploitation durable du sable en mer avec le Comité populaire de la province de Vinh Long, dans le delta du Mékong.

Lors de cette réunion, Merel van der Ven a souligné que le Vietnam et les Pays-Bas partagent de nombreuses similitudes en tant que régions deltaïques fortement touchées par le changement climatique, où les moyens de subsistance et la vie quotidienne sont étroitement liés aux ressources en eau. Elle a mis en avant le soutien des Pays-Bas au Vietnam dans l'élaboration du plan directeur régional du delta du Mékong, premier plan directeur régional du pays, annoncé en 2022.

La délégation néerlandaise a également salué les programmes de coopération en cours à Vinh Long en matière de gestion de l'eau, d'adaptation au changement climatique et de développement durable, notamment le projet de développement urbain et de résilience climatique de Vinh Long, soutenu par le gouvernement néerlandais et des organisations internationales.

Selon Merel van der Ven, les Pays-Bas privilégieront la coopération avec le Vietnam dans trois domaines clés au cours des prochaines semaines : la gestion durable des eaux souterraines, la lutte contre les inondations dans les régions deltaïques et l’exploitation durable du sable offshore. Ce dernier est perçu comme une alternative potentielle au sable fluvial, de plus en plus rare, permettant de répondre à la demande en matériaux de construction tout en réduisant la pression environnementale sur l’écosystème du delta du Mékong.

Les Pays-Bas ont notamment proposé un projet de création d’une réserve stratégique de sable offshore et d’un centre de gestion de la chaîne d’approvisionnement pour le delta du Mékong. Cette initiative vise à développer une plateforme stratégique de gestion de la réserve et de la chaîne d’approvisionnement de sable offshore afin de soutenir le développement des infrastructures et une croissance économique durable dans la région. Le projet devrait être mis en œuvre conjointement par le Département vietnamien de la géologie et des minéraux, sous l’égide du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, et des partenaires néerlandais.

Les Pays-Bas ont manifesté leur intérêt pour une coopération avec la province de Vinh Long afin d’évaluer la faisabilité d’un projet pilote.

Le président du Comité populaire provincial, Tran Tri Quang, a déclaré que les 130 km de côtes de Vinh Long offrent des atouts considérables pour le développement de l’économie maritime, des ports, de la logistique et des énergies renouvelables. Il a décrit le sable marin comme une ressource stratégique pour le développement des infrastructures.

Pour la période 2026-2030, la province a prévu l'exploitation de six zones offshore dont les réserves sont estimées à plus de 10 milliards de mètres cubes. Après 2030, ces réserves devraient atteindre environ 15 milliards de mètres cubes. La province a déjà autorisé l'exploitation de trois carrières de sable côtières.

Vinh Long élabore également un plan de gestion, de stockage et de distribution du sable pour la période 2026-2030 et envisage d'investir dans une usine de traitement du sable marin d'une capacité annuelle de 12 millions de mètres cubes. Cette initiative devrait favoriser la transition de l'extraction à l'extraction à grande échelle vers un traitement poussé, répondant ainsi aux besoins des grands projets d'infrastructure tout en préservant l'environnement.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Tran Van Lau, a exprimé son ferme soutien au projet de réserve de sable offshore, le qualifiant d'initiative majeure susceptible de pallier les pénuries de matériaux tout en promouvant un développement durable face aux changements climatiques.

Il a demandé au département provincial de l'Agriculture et de l'Environnement de collaborer étroitement avec l'ambassade des Pays-Bas et le département vietnamien de la Géologie et des Minéraux afin d'approfondir l'étude du projet et de conseiller les autorités provinciales sur les mécanismes de mise en œuvre et les programmes pilotes.

Les autorités provinciales se sont engagées à créer un environnement favorable, tant sur le plan des procédures que des activités de coopération, afin de garantir une collaboration concrète et efficace entre les deux parties. - VNA

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#Vinh Long #Pays-Bas
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