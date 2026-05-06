El Niño très probablement de retour à partir de la mi-2026

​

Hanoi (VNA) - L’agence météorologique vietnamienne a averti que El Niño pourrait faire son retour à partir du milieu de l’année 2026 et pourrait s’intensifier considérablement vers la fin de l’année, entraînant des vagues de chaleur plus intenses et des conditions météorologiques plus extrêmes. À court terme, de nombreuses régions du pays devraient être confrontées à des orages, des éclairs et de fortes rafales de vent.

Selon Nguyên Van Huong, chef du département des prévisions météorologiques du Centre national de prévision hydrométéorologique, il existe une probabilité de 80 à 90% que le phénomène El Niño réapparaisse vers le milieu de l’année 2026.

Ce phénomène pourrait s’intensifier particulièrement vers la fin de l’année, avec une probabilité de 20 à 25 % d’atteindre un niveau élevé et de se prolonger jusqu’en 2027, augmentant ainsi le risque d’événements météorologiques extrêmes généralisés.

Les phénomènes El Niño interviennent généralement tous les deux à sept ans, les années intermédiaires étant marquées par l’alternance d’épisodes La Niña et de conditions neutres. Catalysé par un réchauffement anormal des eaux de l’océan Pacifique, El Niño a une influence majeure sur les régimes de température et de précipitations dans de nombreuses régions du monde, entraînant des phénomènes météorologiques extrêmes tels que sécheresse, inondations et tempêtes.

Les prévisions pour 2026 indiquent que les vagues de chaleur seront probablement plus fréquentes et plus intenses que la moyenne. Les précipitations et les orages, quant à eux, devraient diminuer. Cependant, des conditions météorologiques dangereuses telles que les orages, la grêle et les vents violents devraient devenir plus fréquentes, notamment durant les périodes de transition de saisons.

Les experts mettent en garde contre le risque d’averses intenses et localisées sur de courtes périodes, susceptibles de provoquer des crues soudaines et des glissements de terrain en zone montagneuse, ainsi que de graves inondations urbaines.

Huong a également indiqué qu’une nouvelle vague de froid devrait toucher le nord du Vietnam autour du 8-9 mai, ce qui correspond à vendredi et samedi cette semaine, entraînant des orages généralisés dans toute la région.

Ces tempêtes pourraient s’accompagner de conditions météorologiques dangereuses, notamment des bourrasques, des tourbillons, de la grêle et de fortes rafales de vent, ce qui représente un risque pour les résidents et les activités de plein air.

Dans la partie méridionale des Hauts Plateaux du Centre et dans le Sud du Vietnam, des averses et des orages généralisés sont probables du 5 au 7 mai, les pluies survenant principalement en fin d’après-midi et en soirée.

L’agence météorologique a conseillé aux habitants de rester vigilants pendant les orages en raison du risque de phénomènes météorologiques dangereux et soudains tels que des tourbillons, la foudre, la grêle et des vents violents.

Face à des conditions météorologiques de plus en plus instables dans les prochains mois, les prévisionnistes en météorologie ont exhorté les habitants à consulter régulièrement les bulletins météo et à prendre des mesures préventives, notamment dans les zones montagneuses, les régions de plaine et les centres urbains densément peuplés.

Une meilleure sensibilisation du public et une préparation précoce permettront de minimiser les dégâts causés par les phénomènes météorologiques extrêmes, alors que le risque d’un retour important d’El Niño s’accroît, ont indiqué les experts. - VNA