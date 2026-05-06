Environnement

El Niño très probablement de retour à partir de la mi-2026

Ce phénomène pourrait s’intensifier particulièrement vers la fin de l’année, avec une probabilité de 20 à 25 % d’atteindre un niveau élevé et de se prolonger jusqu’en 2027, augmentant ainsi le risque d’événements météorologiques extrêmes généralisés.

Un nouvel événement El Niño est en train de se mettre en place à l’approche de la saison estivale. Et cette année, l’épisode pourrait atteindre des niveaux inédits de températures. Photo: znews.vn
Un nouvel événement El Niño est en train de se mettre en place à l’approche de la saison estivale. Et cette année, l’épisode pourrait atteindre des niveaux inédits de températures. Photo: znews.vn

Hanoi (VNA) - L’agence météorologique vietnamienne a averti que El Niño pourrait faire son retour à partir du milieu de l’année 2026 et pourrait s’intensifier considérablement vers la fin de l’année, entraînant des vagues de chaleur plus intenses et des conditions météorologiques plus extrêmes. À court terme, de nombreuses régions du pays devraient être confrontées à des orages, des éclairs et de fortes rafales de vent.

Selon Nguyên Van Huong, chef du département des prévisions météorologiques du Centre national de prévision hydrométéorologique, il existe une probabilité de 80 à 90% que le phénomène El Niño réapparaisse vers le milieu de l’année 2026.

Ce phénomène pourrait s’intensifier particulièrement vers la fin de l’année, avec une probabilité de 20 à 25 % d’atteindre un niveau élevé et de se prolonger jusqu’en 2027, augmentant ainsi le risque d’événements météorologiques extrêmes généralisés.

Les phénomènes El Niño interviennent généralement tous les deux à sept ans, les années intermédiaires étant marquées par l’alternance d’épisodes La Niña et de conditions neutres. Catalysé par un réchauffement anormal des eaux de l’océan Pacifique, El Niño a une influence majeure sur les régimes de température et de précipitations dans de nombreuses régions du monde, entraînant des phénomènes météorologiques extrêmes tels que sécheresse, inondations et tempêtes.

Les prévisions pour 2026 indiquent que les vagues de chaleur seront probablement plus fréquentes et plus intenses que la moyenne. Les précipitations et les orages, quant à eux, devraient diminuer. Cependant, des conditions météorologiques dangereuses telles que les orages, la grêle et les vents violents devraient devenir plus fréquentes, notamment durant les périodes de transition de saisons.

Les experts mettent en garde contre le risque d’averses intenses et localisées sur de courtes périodes, susceptibles de provoquer des crues soudaines et des glissements de terrain en zone montagneuse, ainsi que de graves inondations urbaines.

Huong a également indiqué qu’une nouvelle vague de froid devrait toucher le nord du Vietnam autour du 8-9 mai, ce qui correspond à vendredi et samedi cette semaine, entraînant des orages généralisés dans toute la région.

Ces tempêtes pourraient s’accompagner de conditions météorologiques dangereuses, notamment des bourrasques, des tourbillons, de la grêle et de fortes rafales de vent, ce qui représente un risque pour les résidents et les activités de plein air.

Dans la partie méridionale des Hauts Plateaux du Centre et dans le Sud du Vietnam, des averses et des orages généralisés sont probables du 5 au 7 mai, les pluies survenant principalement en fin d’après-midi et en soirée.

L’agence météorologique a conseillé aux habitants de rester vigilants pendant les orages en raison du risque de phénomènes météorologiques dangereux et soudains tels que des tourbillons, la foudre, la grêle et des vents violents.

Face à des conditions météorologiques de plus en plus instables dans les prochains mois, les prévisionnistes en météorologie ont exhorté les habitants à consulter régulièrement les bulletins météo et à prendre des mesures préventives, notamment dans les zones montagneuses, les régions de plaine et les centres urbains densément peuplés.

Une meilleure sensibilisation du public et une préparation précoce permettront de minimiser les dégâts causés par les phénomènes météorologiques extrêmes, alors que le risque d’un retour important d’El Niño s’accroît, ont indiqué les experts. - VNA

source
#El Niño #Centre national de prévision hydrométéorologique
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Un gros orage accompagné de foudre a frappé une cuve de stockage de mélasse dans une sucrerie, provoquant le déversement d'environ 2 000 tonnes de mélasse. Photo : VNA

Les intempéries font des ravages dans plusieurs provinces du Centre et du Nord

De fortes pluies, des vents violents, des éclairs et de la grêle ont frappé les provinces de Thai Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Diên Biên, Phu Tho et Bac Ninh, endommageant les infrastructures alors que des orages de grêle et des tourbillons ont provoqué d’importants dégâts dans des localités montagneuses de la province de Nghê An.

Les visiteurs se rendant sur l’île de Cô Tô sont encouragés à utiliser des sacs écologiques en remplacement des sacs en nylon et en plastique. Photo : NDEL

Des pistes pour une gestion efficace des déchets pour un tourisme durable

Il est nécessaire d’élaborer des directives détaillées pour éliminer progressivement les plastiques à usage unique dans le tourisme ; de créer des guides de transition écologique pour les entreprises ; de renforcer les contrôles et les sanctions ; et d’intégrer les critères de tourisme sans plastique dans les systèmes de classement hôtelier et les procédures d’autorisation. Un autre groupe de solutions importantes consiste à créer des incitations économiques pour les entreprises, notamment à travers des mécanismes financiers verts

Le Parc national de Tram Chim mobilise les nouvelles technologies contre les incendies

Le Parc national de Tram Chim mobilise les nouvelles technologies contre les incendies

Alors que la saison sèche atteint son pic dans la province de Dong Thap, dans le delta du Mékong, la chaleur prolongée et la baisse du niveau de l’eau dans les canaux forestiers ont accru les risques d’incendie. En réponse, les gestionnaires forestiers renforcent les mesures de prévention, le parc national de Tram Chim étant à l’avant-garde avec le recours à des technologies de détection précoce et de surveillance à distance des feux.

Contrairement aux variétés cultivées, le riz sauvage possède un génome plus stable car il n'a pas été affecté par le processus de domestication. Photo: VNA

Le delta du Mékong protège le riz sauvage en voie de disparition

Des études récentes montrent que la superficie du riz sauvage, décrite comme un véritable trésor de ressources génétiques rares, diminue de façon dramatique. Les principales causes sont l’expansion des cultures, de l’aquaculture et des infrastructures de transport.

Dans la grotte de Chac Den, récemment découverte dans le parc national de Phong Nha-Ke Bàng, dans la province de Quang Tri. Photo : VNA

Une grotte peut en cacher une autre dans le parc national de Phong Nha-Ke Bang

Parmi ces nouvelles découvertes figurent plusieurs grandes grottes aux structures complexes et d’une grande valeur scientifique, notamment la grotte de Thiên Cung (4.206 mètres), la plus longue identifiée lors de l’étude, la grotte de Nuoc Lan (2.721 mètres), la grotte de Ma Dom (1.257 mètres) et la grotte de Cha Ngheo (583 mètres).

Des baleines géantes ont été aperçues près des côtes de Mui Ne et Liên Huong, dans la province de Lâm Dông. Photo : Nguyen Minh

Des baleines géantes font surface au large des côtes de Lâm Dông

Selon les habitants, les baleines sont de plus en plus fréquentes dans les eaux côtières de Lâm Dông ces derniers temps. Un groupe d’une centaine d’individus a été aperçu en surface, suscitant une grande surprise. La présence régulière de baleines est considérée comme un signe positif, indiquant l’abondance des ressources marines et l’amélioration de l’état de l’environnement côtier.

Le Nord connaît des averses et des orages en raison d'un front froid, ce qui entraîne une légère baisse des températures. Photo : Tintuc

L’air froid rafraîchit déjà le Nord, la chaleur se maintient sur le Centre

Dans les localités du Nord, y compris Hanoi, Quang Ninh et Hai Phong, l’arrivée d’air froid tôt jeudi 23 avril a provoqué des averses et des orages généralisés. En revanche, le Centre, notamment les régions de Thanh Hoa à Dà Nang et l’est de Quang Ngai, est touché par une vague de chaleur généralisée.

La tortue olivâtre de 60 kg relâchée à la mer à Ca Mau. Photo: VNA

Ca Mau : une tortue olivâtre de 60 kg remise à la mer après sauvetage

L’événement a débuté le 19 avril vers 23 heures, lorsque Nguyen Van Nghia, un pêcheur résidant dans la commune de Tan An, a découvert la tortue de 60 kg prise dans ses filets.Avec l’aide d’autres pêcheurs présents sur place, il a immédiatement organisé le sauvetage de l’animal.

Photo : comité d'organisation

Lancement de l'événement photographique international Vietnam BirdRace 2026

Du 8 au 10 mai, le parc national de Cat Tien (Dong Nai) prêtera son écrin verdoyant à l'édition 2026 du Vietnam BirdRace. Ce concours de photographie d'oiseaux sauvages mobilisera une large communauté – experts en conservation, photographes et public international – autour d'une ambition commune : magnifier le patrimoine naturel tout en sensibilisant à l'urgence environnementale.

Le Premier ministre Le Minh Hung. Photo : VNA

Énergie en Asie : le PM vietnamien propose trois axes de coopération

Le 15 avril, sur invitation de son homologue japonaise Takaichi Sanae, le Premier ministre Le Minh Hung a pris part au Sommet virtuel élargi de la Communauté asiatique à zéro émission nette (AZEC) sur l'autonomie énergétique, placé sous l'égide de la cheffe du gouvernement nippon."