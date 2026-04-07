Hanoi n’imposera pas d’interdiction totale des véhicules à essence sur le périphérique 1

Hanoi (VNA) - Hanoi ne déploiera pas de zones à faibles émissions sur l’ensemble du périphérique intérieur du périphérique 1 à partir du 1er juillet, selon le directeur adjoint du Département municipal de la construction, Dào Viêt Long.



Au lieu de cela, la ville va tester l’initiative dans des zones sélectionnées selon une feuille de route progressive avec une portée, un calendrier et des groupes cibles appropriés, a-t-il déclaré lors d’une récente conférence de presse organisée par le Comité populaire de Hanoi annonçant de plus amples détails sur la mise en œuvre des zones à faibles émissions en vertu de la résolution 57 de la ville.



Dào Viêt Long a déclaré que les autorités municipales ont chargé le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement de prendre la tête, en coordination avec le ministère de la Construction, la police municipale et d’autres organismes compétents, de l’élaboration d’un plan de zone à faibles émissions pour le secteur du périphérique 1.



Le champ d’application, les groupes cibles, la feuille de route de mise en œuvre et les mesures techniques et de gestion seront conçus pour s’adapter aux conditions réelles de la capitale.



La capacité des transports publics a été améliorée en prévision du déploiement de la zone à faibles émissions, avec deux lignes de métro urbain dans la zone du périphérique 1 – la ligne 2A et la ligne 3.1 – assurant environ 462.000 trajets de passagers par jour.



Avec 45 lignes de bus subventionnées pouvant transporter plus de 903.000 passagers par jour, la ville cherche également à maximiser la part des bus verts circulant à l’intérieur du périphérique 1 avant le lancement du projet pilote. La priorité sera donnée aux lignes traversant directement la zone pilote.



Au deuxième trimestre 2026, Hanoï devrait ajouter davantage de stations de vélos en libre-service pour aider à combler les lacunes en matière de connectivité du dernier kilomètre, tout en étudiant le lancement de nouvelles lignes de petits bus électriques adaptées aux ruelles et rues étroites à l’intérieur du périphérique.



En ce qui concerne les parkings relais, le département de la construction de Hanoi prévoit d’aménager des parkings aux entrées de la zone pilote, afin que les habitants puissent laisser leurs véhicules privés et emprunter les transports en commun.



Une première analyse a déjà permis d’identifier plus de 210 sites potentiels à l’intérieur du périphérique 1, et l’étude se poursuit afin de constituer un ensemble de données plus complet.



En ce qui concerne l’infrastructure de recharge et les armoires d’échange de batteries, ainsi que le cadre juridique relatif à la prévention et à la lutte contre les incendies pour les stations de recharge souterraines dans les immeubles d’habitation plus anciens, les responsables de la construction de la ville ont déclaré que la question était en cours de finalisation par les autorités compétentes.



Le groupe de travail interministériel de la ville a également élaboré un plan visant à déployer en priorité des bornes d’échange de batteries compactes dans les espaces publics. Selon cette proposition, les habitants n’auraient besoin que de deux à trois minutes pour échanger leurs batteries, ce qui contribuerait à résoudre les problèmes de sécurité incendie et le manque d’espace dans les immeubles anciens et le vieux quartier.



Ce plan a déjà été soumis au Comité populaire de Hanoi et sera mis en œuvre prochainement, a fait savoir Dào Viêt Long, ajoutant qu’une fois les procédures administratives terminées, le temps d’installation proprement dit ne prendrait qu’un à trois jours.



Concernant les politiques de soutien à la conversion des véhicules, le Département de la construction de Hanoi travaille en collaboration avec les organismes compétents à la finalisation d’un projet de résolution détaillant les mesures d’aide à la transition vers des véhicules propres. Ce document sera soumis à l’examen du Conseil populaire de la ville.



« Le cadre politique proposé a été élaboré par des organismes spécialisés de manière à définir clairement les groupes cibles et à garantir que les résidents, notamment les ménages à faibles revenus, ne soient pas désavantagés durant la transition. Les modalités et les niveaux de soutien précis seront annoncés officiellement après approbation par le Conseil populaire », a indiqué Dào Viêt Long.



Les responsables du Département de la construction de la ville ont souligné que les zones à faibles émissions ne constituent pas simplement une mesure administrative, mais une évolution progressive de la structure des transports urbains, dans laquelle les intérêts des résidents doivent être préservés à chaque étape de la mise en œuvre.



« Le Comité populaire municipal continuera de demander aux départements et agences de procéder à des évaluations périodiques afin que des ajustements puissent être apportés en fonction des conditions réelles, garantissant ainsi aux résidents suffisamment de temps pour se préparer et s’adapter avant une intensification des mesures », a déclaré la direction du département.



Conformément à la résolution 57 du Conseil populaire de Hanoi, du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2027, Hanoi expérimentera des zones à faibles émissions dans des zones sélectionnées à l’intérieur du périphérique 1.



Du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2029, la ville mettra en place des zones à faibles émissions sur l’ensemble du périphérique 1 et dans plusieurs zones du périphérique 2. À partir du 1er janvier 2030, des zones à faibles émissions seront appliquées sur le périphérique 3.



Hanoi exhorte également les autorités communales à établir des zones à faibles émissions dans les secteurs relevant de leur compétence.



En vertu de cette résolution, à compter du 1er janvier 2031, les zones urbaines désignées comme zones strictement protégées ou zones à faibles émissions, qui connaissent fréquemment de graves embouteillages ou dont la qualité de l’air est inférieure à la moyenne, seront tenues de mettre en œuvre des zones à faibles émissions. — VNA

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