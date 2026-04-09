Environnement

Près de l’île de Phu Quy, la grâce d’un ballet d’une centaine de baleines

Un important banc de plus d’une centaine de baleines a été observé dans les eaux de la zone économique spéciale de Phu Quy, dans la province de Lâm Dông.

Un banc de baleines a été aperçu près de l'île de Phu Quy. Image extraite d'un clip vidéo
Un banc de baleines a été aperçu près de l'île de Phu Quy. Image extraite d'un clip vidéo

Hanoi (VNA) – Un groupe de pêcheurs et de guides locaux a fait le 5 avril une rencontre extraordinaire avec un banc de baleines, comptant jusqu’à 100 individus, près de l’île de Phu Quy, dans la province de Lâm Dông.

Les pêcheurs ont fait savoir avoir aperçu trois baleines bleues, d’environ 17 mètres de long chacune, passant près de leur canot le même jour. Une trentaine de minutes plus tard, leur groupe a croisé le même banc d’une centaine de baleines.

Alors que des plongeurs étaient en train de filmer des baleines sans les déranger, les baleines continuaient de nager et se comporter normalement. Plusieurs d’entre elles sont remontées à la surface à plusieurs reprises, et ont nagé près de la proue du canot, certaines ont sauté hors de l’eau, juste à côté de l’embarcation.

Observer ces cétacés filer dans les eaux procure une immense joie aux touristes et constitue un cadeau inestimable de la nature à l’île.

Leur apparition exceptionnelle est un signe encourageant de la restauration de l’écosystème marin et arrive à point nommé, alors que l’île attire de plus en plus d’aventuriers soucieux de l’environnement.

Située à environ 120 km au sud-est de la ville de Phan Thiêt, l’île couvre près de 18 km² et comprend plusieurs îlots environnants. Elle a été classée parmi les dix destinations les plus recommandées d’Asie du Sud-Est en 2026 par le quotidien thaïlandais Khaosod, qui la décrit comme sauvage, venteuse et "belle comme un film de cinéma". – VNA

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