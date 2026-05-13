Environnement

Honda Vietnam plaide pour des incitations aux véhicules verts

Honda Vietnam a plaidé pour une réduction des frais d'immatriculation des véhicules hybrides à 50 % maximum du niveau appliqué aux véhicules à moteur thermique de même catégorie.

Une délégation de la province de Phu Tho visite la chaîne de production de Honda Vietnam. (Photo : VNA)
Une délégation de la province de Phu Tho visite la chaîne de production de Honda Vietnam. (Photo : VNA)

Phu Tho, 13 mai (VNA) – Honda Vietnam a proposé une série d'incitations à l'investissement pour soutenir la production et la consommation de véhicules hybrides et électriques lors d'une réunion de travail avec les autorites de la province de Phu Tho, le 13 mai.

Lors de cette rencontre avec le secrétaire du Comité provincial du Parti, Pham Dai Duong, la PDG de Honda Vietnam, Sayaka Arai, a proposé des modifications au décret n° 101/2026/ND-CP, qui encadre la mise en œuvre de la loi sur le transfert de technologie.

Elle a suggéré de préciser le champ d'application concernant les composants et les pièces détachées, d'instaurer une période de transition appropriée pour les normes d'émission Euro 3 et Euro 4, et d'exclure les activités de production destinées à l'exportation des restrictions sur le transfert de technologie.

Concernant la production de véhicules propres, l'entreprise a proposé de maintenir des mesures incitatives pour encourager la fabrication et la consommation de voitures hybrides et de motos électriques. Parmi ses recommandations, Honda Vietnam a plaidé pour une réduction des frais d'immatriculation des véhicules hybrides à 50 % maximum du niveau appliqué aux véhicules à moteur thermique de même catégorie. L'entreprise a également appelé à un soutien accru aux industries connexes et à une augmentation du taux de localisation dans la production de motos électriques.

Honda Vietnam a demandé aux autorités de Phu Tho des directives plus claires concernant les projets de production situés hors des parcs et zones industrielles. L'entreprise a proposé d'autoriser des prolongations pour les projets respectant les normes environnementales, permettant ainsi aux entreprises de mettre en œuvre des plans d'investissement et de production stables et à long terme.

De son côté, Pham Dai Duong a félicité Honda Vietnam pour ses 30 années de succès et de développement au Vietnam, soulignant la contribution significative de l'entreprise à la province de Phu Tho.

Face aux exigences d'une nouvelle phase de développement, le responsable provincial a exhorté l'entreprise à rester fidèle à sa philosophie et à respecter la législation et la réglementation vietnamiennes. Il a également encouragé Honda Vietnam à s'aligner sur les orientations de développement du Vietnam et du monde dans des domaines tels que la protection de l'environnement, la localisation, le développement industriel, la formation de la main-d'œuvre et le transfert de technologies.

Pour les propositions dépassant le cadre de ses compétences provinciales, la province de Phu Tho soumettra des recommandations aux autorités supérieures pour examen. Concernant les questions relevant de sa compétence, les départements et agences provinciaux ont été chargés d'examiner la réglementation et d'apporter les ajustements nécessaires afin de faciliter les activités d'investissement et de production de l'entreprise.

Fondée en 1996, Honda Vietnam exploite actuellement trois usines de fabrication de motos et une usine automobile, employant plus de 10 000 personnes. L'entreprise est leader sur le marché vietnamien de la moto et poursuit le développement de sa production d'automobiles, de véhicules hybrides et de motos électriques.

Au cours des quatre premiers mois de 2026, Honda Vietnam a produit plus de 882 000 motos et près de 4 400 automobiles. Les ventes de motos ont atteint près de 877 000 unités durant cette période. L'entreprise a également contribué à hauteur de près de 5 935 milliards de dongs (225,2 millions de dollars) au budget de l'État de la province de Phu Tho, soit une hausse de 28 % par rapport à l'année précédente. - VNA

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#Honda Vietnam #incitations #véhicules verts
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