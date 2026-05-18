Environnement

Les intempéries causent des dégâts dans plusieurs provinces du Nord et du Centre

Les dégâts sont estimés à environ 10,2 milliards de dôngs (6,7 milliards de dôngs pour Cao Bang, 3,5 milliards de dôngs pour Dak Lak) tandis que le bilan des dégâts matériels n’est pas encore disponible pour les provinces de Quang Ninh et Thanh Hoa.

Après les fortes pluies, des habitants nettoient l'école maternelle et primaire Minh Long, commune de Ly Quoc, province de Cao Bang. Photo : VNA
Après les fortes pluies, des habitants nettoient l'école maternelle et primaire Minh Long, commune de Ly Quoc, province de Cao Bang. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – De fortes pluies et de violents orages, accompagnés de tourbillons et d'éclairs, ont semé la désolation dans plusieurs localités du Vietnam du 15 au 17 mai, selon l’Autorité vietnamienne de gestion des catastrophes et des digues du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement.

Les dégâts sont estimés à environ 10,2 milliards de dôngs (6,7 milliards de dôngs pour Cao Bang, 3,5 milliards de dôngs pour Dak Lak) tandis que le bilan des dégâts matériels n’est pas encore disponible pour les provinces de Quang Ninh et Thanh Hoa.

Dans la province de Dak Lak, de fortes pluies, des orages et des vents violents ont fait un blessé, détruit une habitation, arraché les toitures de 26 autres, fait ployer cinq pylônes électriques et endommagé un postes de transformation électrique.

Dans la province de Cao Bang, les intempéries ont submergé 187 maisons et une école sous 0,5 à 1,5 mètre d’eau, er endommagé 251,04 hectares de cultures, notamment de riz, de maïs, de soja et de cultures industrielles.

La Nationale 4A et la route provinciale 206 ont été endommagées à plusieurs endroits par des glissements de terrain et des inondations. Un autocar de 24 places a été emporté par les eaux près de la grotte de Nguom Bang, sans faire de victimes, les passagers ayant pu être évacués à temps.

À Thanh Hoa, deux bateaux de pêche ont coulé après la rupture de leurs amarres sous l’effet de fortes vagues. Ces bateaux ont été renfloués et ramenés vers la côte.

Dans la province de Hà Tinh, la foudre a tué 5 bovins dans la commune de Truong Luu, causant des pertes estimées à 100 millions de dôngs.

En outre, de fortes pluies, des orages et des vents violents ont inondé 168,56 hectares de rizières et d'autres cultures dans les provinces de Quang Ninh, Thanh Hoa et Dak Lak.

Conditions météorologiques difficiles

Nguyên Van Huong, chef du bureau des prévisions météorologiquesdu Centre national de prévision hydrométéorologique, a averti que les conditions météorologiques resteront difficiles dans les prochains jours.

De dimanche à lundi, des averses et des orages épars, avec des zones de fortes pluies, sont prévus dans le Nord-Ouest. Le Nord-Est connaîtra des pluies modérées à fortes et des orages, avec des averses torrentielles.

Les zones côtières du centre peuvent s'attendre à des averses et des orages épars, notamment en fin d'après-midi et en soirée, avec des pluies localement fortes.

Les Hauts Plateaux du Centre et les régions du Sud sont également concernés par des orages épars l'après-midi et en soirée, avec des pluies localement fortes.

De mardi soir à jeudi, des pluies et des orages généralisés s'abattront sur le Nord, certaines zones étant susceptibles de connaître des pluies torrentielles. Les précipitations devraient diminuer après vendredi.

La bande de terre allant de Thanh Hoa à Dà Nang, ainsi que les régions orientales de Quang Ngai à Dak Lak, devraient également connaître des averses et des orages épars de lundi à mercredi.

La population de tout le pays doit rester vigilante face aux risques de tourbillons, de foudre, de grêle et de fortes rafales de vent pendant les orages, a averti Nguyên Van Huong. – VNA

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