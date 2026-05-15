Environnement

Deux baleines observées en train de se nourrir près de la côte de Dak Lak

Les deux baleines ont fait surface à plusieurs reprises avant de replonger pour se nourrir près de l’îlot de Mai Nhà, au large du village de pêcheurs de Phuoc Dông, dans la province de Dak Lak (Centre), la plus grande mesurant environ 10 mètres de long et la seconde entre 6 et 7 mètres.

Deux grandes baleines ont été aperçues en train de chasser au large de Dak Lak, attirant l'attention des pêcheurs locaux et des touristes. Photo : Thanh Quang
Deux grandes baleines ont été aperçues en train de chasser au large de Dak Lak, attirant l'attention des pêcheurs locaux et des touristes. Photo : Thanh Quang

Hanoi (VNA) – Deux baleines ont été aperçues vendredi 15 mai près de l’îlot de Mai Nhà, au large du village de pêcheurs de Phuoc Dông, dans la commune de Ô Loan, de l’ancienne province de Phu Yên, aujourd’hui province de Dak Lak (Centre), attirant l’attention de nombreux habitants et touristes.

La scène a été immortalisée par un habitant du coin, qui transportait des visiteurs en bateau lorsque les baleines ont été aperçues.

D’après le guide, vers 9 heures du matin, les deux baleines ont fait surface à plusieurs reprises avant de replonger pour se nourrir près de l’îlot de Mai Nhà.

Il a estimé que la plus grande mesurait environ 10 mètres de long, tandis que la seconde mesurait entre 6 et 7 mètres.

Les deux baleines étaient décrites comme étant de couleur noire et restaient proches l’une de l’autre pendant leur recherche de nourriture.

« Ils remontaient et plongeaient sans cesse à la surface pour attraper des proies », s’est-il souvenu.

Les images des baleines s’ébattant dans les eaux côtières calmes ont rapidement suscité l’enthousiasme des touristes à bord des bateaux d’excursion et des pêcheurs locaux de la région.

Ce n’était pas la première observation de baleine enregistrée près de l’îlot de Mai Nhà. En juillet 2024, un autre couple de baleines avait été observé en train de se nourrir dans les eaux voisines.

Les baleines fréquentent généralement les zones riches en nourriture et dotées d’un environnement marin favorable, selon les autorités locales.

Les eaux côtières s’étendant de Dak Lak et Gia Lai à Khanh Hoa sont actuellement considérées comme relativement propres et abritant des écosystèmes marins stables, faisant de cette région un important corridor de migration pour diverses espèces marines.

Ces dernières années, les observations répétées de baleines le long de la côte centrale du Vietnam sont de plus en plus perçues comme un signe positif pour l’écologie marine et les ressources halieutiques naturelles.

L’observation des baleines est généralement perçue comme une entreprise respectueuse de l’environnement – une activité qui accorde une valeur aux baleines en tant que spectacle de la nature et qui peut contribuer à l’économie et à soutenir les communautés locales.

Étant donné les multiples menaces auxquelles les baleines font face, il est important que les touristes, les tour-opérateurs et les gestionnaires travaillent ensemble pour veiller à ce que l’observation des baleines dans laquelle ils sont impliqués ne compromette pas le bien-être et la survie future des animaux qu’ils observent.

Les résidents et les touristes sont conseillés de se tenir à une distance respectueuse des baleines et autres mammifères marins, d’éviter de s’approcher ou de les suivre de près pour éviter de perturber leur comportement naturel et réduire les risques de collisions. – VNA

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#observations de baleines le long de la côte centrale du Vietnam #observation des baleines
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