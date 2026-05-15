Environnement

Une chaleur caniculaire s’abat sur le Vietnam

Une vague de chaleur généralisée au Vietnam atteint son paroxysme les 15 et 16 mai, avec des températures oscillant entre 36°C et 38°C dans de nombreuses provinces du Nord et du Centre, et atteignant même 39°C dans certaines zones.

Le mercure a encore approché les 39°C. Le temps actuel laisse présager d’un été particulièrement chaud. Photo: VNA
Le mercure a encore approché les 39°C. Le temps actuel laisse présager d’un été particulièrement chaud. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Une vague de chaleur généralisée au Vietnam atteint son paroxysme les 15 et 16 mai, avec des températures oscillant entre 36°C et 38°C dans de nombreuses provinces du Nord et du Centre, et atteignant même 39°C dans certaines zones.

Les météorologues ont qualifié cet épisode de vague de chaleur la plus intense depuis le début de l’été, survenant plus tôt et avec une intensité supérieure à la moyenne pluriannuelle.

Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, la principale cause est le développement marqué et l’expansion vers l’est d’une zone chaude de basse pression située à l’ouest, ce qui a entraîné une forte hausse des températures sur une vaste région. Les vents de foehn dans le Centre-Nord ont encore accentué la chaleur sèche et étouffante.

Le 15 mai, les températures dans la région du delta du Nord, y compris à Hanoi, devaient atteindre 37 à 38°C. Dans les zones urbaines densément peuplées, les températures extérieures réelles pourraient être de 2 à 4°C supérieures en raison des surfaces en béton et de la forte densité du trafic.

Dans le Centre-Nord et le Centre, de nombreuses régions subissent une vague de chaleur intense, avec des températures oscillant entre 38°C et 39°C, et pouvant même frôler 39°C localement.

Selon les météorologues, le pic de la vague de chaleur est attendu entre midi et le début d’après-midi le 15 mai, et se prolongera jusqu’au 16 mai. Le taux d’humidité devrait chuter aux alentours de 45% à 55%, augmentant considérablement les risques d’incendies, de coups de chaleur et de déshydratation. Les travailleurs en extérieur, les personnes âgées et les enfants sont considérés comme les groupes les plus vulnérables.

Selon les dernières prévisions, le Nord devrait rester sous une chaleur extrême jusqu’au 16 mai. À partir de la nuit du 16 mai, des orages généralisés sont susceptibles de se développer, une faible masse d’air froid poussant une zone de basse pression plus profondément dans le nord du pays.

Pause fraîcheur

À partir du 17 mai, les températures dans le Nord devraient baisser d’environ 4 à 6°C, avec un risque d’averses et d’orages dans de nombreuses régions, voire de fortes pluies localisées. Parallèlement, le Centre devrait connaître un refroidissement plus lent, les fortes chaleurs s’atténuant progressivement autour du 17 mai.

Les services météorologiques ont également mis en garde contre le risque de phénomènes météorologiques dangereux tels que des tornades, la foudre, la grêle et des vents violents, pouvant entraîner une transition brutale entre la chaleur intense et les orages.

Les météorologues indiquent que l’été 2026 sera marqué par la conjonction de plusieurs phénomènes météorologiques extrêmes. L’un des principaux facteurs est le développement potentiel d’El Niño au cours du second semestre.

Certaines prévisions estiment la probabilité d’apparition d’El Niño entre juin et août entre 80% et 90%.

Par ailleurs, les précipitations en mai devraient rester inférieures de 15% à 30% à la moyenne pluriannuelle dans plusieurs régions, ce qui permettra au sol d’absorber et de retenir davantage de chaleur et pourrait prolonger les vagues de chaleur au-delà de la normale.

Ces dernières semaines, les météorologues ont également observé une forte activité de « dômes de chaleur » en Asie du Sud-Est. Ce phénomène se produit lorsqu’une masse d’air chaud se retrouve piégée dans la basse atmosphère, entraînant des températures élevées persistantes dans de nombreux pays, dont le Vietnam.

Chaud devant

Les évaluations des tendances climatiques indiquent que le nombre de jours de canicule dans le Nord et le Centre-Nord cet été pourrait dépasser la moyenne à long terme. Ces vagues de chaleur devraient arriver plus tôt, durer plus longtemps et alterner avec de violents orages provoqués par la rencontre de faibles masses d'air froid et d’une chaleur extrême en surface.

Les services météorologiques prévoient également que le pic de chaleur de l’été 2026 se situera probablement en juin et juillet. Les températures moyennes nationales devraient rester supérieures d’environ 0,5°C à 1°C aux moyennes historiques, en particulier dans les régions du nord et du centre.

Bien que la vague de chaleur actuelle devrait s’atténuer après les 16 et 17 mai, les experts mettent en garde contre le risque de nouvelles vagues de chaleur intenses plus tard cet été.

Il est conseillé aux résidents de suivre de près les bulletins météorologiques, d’éviter les activités extérieures pendant les heures les plus chaudes, entre 11 h et 16 h, et de prendre des mesures proactives contre les risques de coup de chaleur, de déshydratation et d’incendie pendant les mois les plus chauds de l’année. – VNA

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