Environnement

À Dak Lak, les soigneurs veillent sur les derniers éléphants domestiques du pays

Au cœur des forêts de dipterocarpes de Dak Lak, les cornacs et soigneurs du Centre de conservation des éléphants consacrent chaque jour leurs efforts au bien-être des pachydermes, mêlant vigilance, patience et affection. Face au déclin des éléphants domestiques des Hauts Plateaux du Centre, leur dévouement contribue à préserver un symbole culturel majeur du Vietnam tout en réhabilitant les animaux dans un environnement semi-liberté.

Les éléphants en bonne santé évoluent librement dans leur habitat naturel, témoignant de la réussite des efforts de conservation menés par le Centre de conservation des éléphants, de sauvetage des animaux et de gestion forestière de la province de Dak Lak. Photo: VNA
Les éléphants en bonne santé évoluent librement dans leur habitat naturel, témoignant de la réussite des efforts de conservation menés par le Centre de conservation des éléphants, de sauvetage des animaux et de gestion forestière de la province de Dak Lak. Photo: VNA

Dak Lak (VNA) – En pleine saison sèche sur les Hauts Plateaux du Centre, sous une chaleur accablante dans les forêts de dipterocarpes de Buon Don, les cornacs et soigneurs du Centre de conservation des éléphants, de sauvetage des animaux et de gestion forestière de la province de Dak Lak accompagnent chaque jour les éléphants à la recherche d’eau et de nourriture, tout en veillant attentivement à leur santé.

Alors que la province ne compte plus qu’une trentaine d’éléphants domestiques, menacés par le vieillissement et les difficultés de reproduction, leur préservation est devenue une mission essentielle afin de sauvegarder l’un des symboles culturels majeurs des Hauts Plateaux.

Les “mères adoptives” des éléphants

Au sein de la zone de soins en semi-liberté, les éléphants Jun et Gold vivent aujourd’hui entourés de leurs soigneurs. Tous deux avaient été sauvés alors qu’ils étaient encore très jeunes et dans un état critique. Leur survie illustre le dévouement et la patience des équipes du centre.

Depuis plus de dix ans, Cao Xuan Ninh, employé du service de secours et de soins aux éléphants, considère ces animaux comme des membres de sa famille. Il se souvient que Jun, secouru en 2015, avait une patte gravement blessée par un piège, tandis que Gold, sauvé en 2016, était tombé dans une fosse profonde et souffrait d’un important traumatisme. Les soigneurs ont dû passer des nuits entières à nourrir les éléphanteaux au lait, soigner leurs blessures et les rassurer.

Selon Cao Xuan Ninh, s’occuper d’éléphants exige non seulement de la force physique, mais aussi une grande sensibilité. Grâce à la persévérance des soigneurs et au soutien d’experts internationaux, plusieurs opérations ont permis de sauver Jun. Aujourd’hui, les deux éléphants vivent en bonne santé dans le centre.

Le Centre de conservation des éléphants de Dak Lak gère actuellement neuf éléphants. Les animaux blessés sont suivis dans un environnement contrôlé, tandis que les éléphants en bonne santé évoluent dans un milieu plus naturel. Le centre coopère également avec Animals Asia afin d’appliquer des normes internationales de soins et de bien-être animal.

Le “bonheur” des éléphants

L’objectif principal du centre est d’améliorer la santé et le bien-être des éléphants. Les soigneurs doivent donc bien connaître le comportement de l’espèce et faire preuve d’un véritable attachement envers les animaux.

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Les soigneurs considèrent les éléphants comme des membres de leur propre famille, illustrant le lien étroit et affectueux entre l’homme et l’animal. Photo: VNA

Issu d’une famille élevant des éléphants depuis plusieurs générations, Xi Xa Vat explique avoir grandi au contact des pachydermes et comprendre leurs émotions. Selon lui, le travail devient particulièrement éprouvant durant la saison sèche, lorsque les soigneurs doivent parcourir plusieurs kilomètres à travers la forêt, sous des températures avoisinant les 40 °C, afin de trouver de l’eau et de la nourriture.

Malgré ces conditions difficiles, voir les éléphants marcher librement dans la forêt, se baigner dans la boue ou chercher eux-mêmes leur nourriture constitue une immense satisfaction pour les soigneurs.

Le vétérinaire Cao Dang Quan a précisé que chaque éléphant possédait un caractère et des besoins spécifiques. Les animaux âgés ou blessés bénéficient d’un suivi particulier, tandis que les autres vivent en semi-liberté afin de retrouver leurs instincts naturels. Le centre produit également de la nourriture pour les éléphants et dispose des équipements médicaux nécessaires pour assurer leurs soins.

Derrière le spectaculaire rétablissement de Jun et Gold se cache le travail discret et le profond dévouement de ces véritables « nounous » des éléphants. Bien plus que de simples techniciens, ils jouent un rôle essentiel dans la préservation du lien fragile entre les éléphants et leur environnement naturel, contribuant ainsi à sauver une population en déclin. -VNA

#Dak Lak. éléphants domestiques
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