Environnement

Le Nord s’attend à de nouvelles pluies dans les prochains jours

L’épisode de fortes pluies qui touche actuellement le Nord et le Centre-Nord du Vietnam, relativement inhabituel pour la mi-mai, devrait se poursuivre jusqu’au 21 mai.

Une voiture immergée dans la rue Cao Hà, inondée par des pluies diluviennes, dans le quartier de Hà Lâm, province de Quang Ninh. Photo: VNA
Une voiture immergée dans la rue Cao Hà, inondée par des pluies diluviennes, dans le quartier de Hà Lâm, province de Quang Ninh. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Vietnam connaît actuellement l’un des épisodes de fortes pluies les plus inhabituels de ce début d’été, plusieurs localités du Nord ayant enregistré des niveaux de précipitations exceptionnellement élevés en quelques heures seulement, certaines zones dépassant les 300 mm de pluie.

Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF), de fortes pluies généralisées ont continué de s’abattre sur le Nord du Vietnam dans la nuit du 18 au 19 mai.

La station de Viêt Lâm, dans la province de Tuyên Quang, a enregistré jusqu’à 305,6 mm de précipitations, tandis que celle de Bach Thông, dans la province de Thai Nguyên, a atteint 116 mm. Dans la province de Quang Ninh, la station de Dâm Hà a enregistré 144,4 mm de précipitations.

Les pluies torrentielles prolongées ont fortement augmenté les risques d’inondations soudaines, de glissements de terrain et d’affaissements de terrain dans de nombreuses localités montagneuses, notamment à Tuyên Quang, Cao Bang et Quang Ninh.

Les prévisions indiquent que le Nord du Vietnam et la région du Centre-Nord, de Thanh Hoa à Nghê An, continueront de subir des pluies modérées à fortes et des orages tout au long du 19 mai, avec des cumuls de précipitations généralement compris entre 40 et 80 mm et pouvant dépasser 180 mm localement. Des averses et des orages épars sont également attendus dans les régions montagneuses du Nord et du Nord-Est.

Les conditions météorologiques instables se sont étendues au-delà du Nord du Vietnam. Des orages généralisés sont attendus dans la région allant de Hà Tinh à Lâm Dông, ainsi que dans le Sud du pays, principalement en soirée et la nuit. Certaines localités ont déjà enregistré des cumuls de précipitations importants, notamment 96 mm à Ngok Reo (Quang Ngai) et 77,2 mm à Hoài Ân (Gia Lai).

Les autorités météorologiques ont averti que l’intensité des précipitations pourrait localement dépasser 100 mm en peu de temps, provoquant potentiellement des inondations urbaines, des crues soudaines dans les zones montagneuses et des glissements de terrain sur les pentes abruptes.

L’épisode de fortes pluies qui touche actuellement le Nord et le Centre-Nord du Vietnam devrait se poursuivre jusqu’au 21 mai.

D’après les météorologues, ce type de fortes pluies généralisées est relativement inhabituel pour la mi-mai. Ce phénomène est lié au déplacement d’une zone de convergence intertropicale (ZCIT) plus au sud, vers le nord du Vietnam, au lieu de rester au-dessus du sud de la Chine, ce qui est considéré comme le schéma saisonnier le plus typique.

En interagissant avec une zone chaude de basse pression située à l’ouest, le système a généré de fortes conditions convectives, provoquant des orages généralisés et des pluies extrêmes localisées. Des cumuls de précipitations atteignant 200 à 300 mm à la mi-mai sont considérés comme très inhabituels.

Malgré le début de l’été, le Nord du Vietnam continue cette année de subir l’influence de faibles masses d’air froid de fin de saison. Bien que ces systèmes n’entraînent pas de vagues de froid intenses, leur interaction avec les températures et l’humidité élevées de la transition saisonnière a intensifié les orages et, dans certaines localités, a même provoqué de la grêle.

Les météorologues s’attendent à une diminution progressive de l’intensité des précipitations après le 21 mai. Cependant, les conditions météorologiques resteront probablement instables durant cette transition saisonnière, et il est conseillé aux résidents de rester vigilants face aux orages, à la foudre, aux vents violents et autres phénomènes météorologiques extrêmes. – VNA

source
#fortes pluies
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Le varan nébuleux (Varanus nebulosus) est classée dans le groupe IB, qui regroupe les animaux forestiers en danger critique d'extinction dont l'exploitation et l'utilisation à des fins commerciales sont strictement interdites par la loi. Photo: VNA

Quang Tri : un rare varan nébuleux remis à un centre de sauvetage

Un varan nébuleux (Varanus nebulosus), pesant environ 2 kg, été découvert et capturé plutôt par Bui Huu Nhat, un habitant du hameau de Ha My, commune de Trieu Binh, alors qu’il travaillait dans ses champs. Conscient de la rareté de l’espèce et de l’importance de sa protection, il a décidé de confier le reptile aux autorités locales et aux gardes forestiers.

Les éléphants en bonne santé évoluent librement dans leur habitat naturel, témoignant de la réussite des efforts de conservation menés par le Centre de conservation des éléphants, de sauvetage des animaux et de gestion forestière de la province de Dak Lak. Photo: VNA

À Dak Lak, les soigneurs veillent sur les derniers éléphants domestiques du pays

Au cœur des forêts de dipterocarpes de Dak Lak, les cornacs et soigneurs du Centre de conservation des éléphants consacrent chaque jour leurs efforts au bien-être des pachydermes, mêlant vigilance, patience et affection. Face au déclin des éléphants domestiques des Hauts Plateaux du Centre, leur dévouement contribue à préserver un symbole culturel majeur du Vietnam tout en réhabilitant les animaux dans un environnement semi-liberté.

Le mercure a encore approché les 39°C. Le temps actuel laisse présager d’un été particulièrement chaud. Photo: VNA

Une chaleur caniculaire s’abat sur le Vietnam

Une vague de chaleur généralisée au Vietnam atteint son paroxysme les 15 et 16 mai, avec des températures oscillant entre 36°C et 38°C dans de nombreuses provinces du Nord et du Centre, et atteignant même 39°C dans certaines zones.

Des temps chauds et secs dominent les conditions météorologiques, plusieurs régions enregistrant des températures supérieures à 38°C. Photo: VNA

Le Vietnam a chaud, et cela va durer quelques jours

Des plaines du Nord aux provinces du Sud en passant par les régions du Centre, des temps chauds et secs dominent les conditions météorologiques, plusieurs régions enregistrant des températures supérieures à 38°C.

ViRiCert est un outil numérique destiné au suivi du « processus technique de culture de riz de haute qualité et à faibles émissions ». Photo : VNA

Le Vietnam numérise la riziculture bas carbone

Le Vietnam accélère la numérisation des processus de culture du riz afin de développer le label « Riz vert vietnamien à faibles émissions ». Cette initiative vise à renforcer la transparence des données de production, améliorer la traçabilité et accroître la compétitivité du riz vietnamien sur les marchés internationaux.

Une tortue rare est transportée au parc national de Cuc Phuong pour y être soignée et réhabilitée avant d'être relâchée dans son milieu naturel. Photo publiée par VNA

Des tortues rares rapatriées au Vietnam dans le cadre de la CITES

Vingt-huit tortues rares ont été rapatriées de la République de Corée au Vietnam, marquant une avancée majeure dans la coopération internationale pour la conservation de la biodiversité et l'application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.

Un nouvel événement El Niño est en train de se mettre en place à l’approche de la saison estivale. Et cette année, l’épisode pourrait atteindre des niveaux inédits de températures. Photo: znews.vn

El Niño très probablement de retour à partir de la mi-2026

Ce phénomène pourrait s’intensifier particulièrement vers la fin de l’année, avec une probabilité de 20 à 25 % d’atteindre un niveau élevé et de se prolonger jusqu’en 2027, augmentant ainsi le risque d’événements météorologiques extrêmes généralisés.