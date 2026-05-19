Le Nord s’attend à de nouvelles pluies dans les prochains jours

Hanoi (VNA) - Le Vietnam connaît actuellement l’un des épisodes de fortes pluies les plus inhabituels de ce début d’été, plusieurs localités du Nord ayant enregistré des niveaux de précipitations exceptionnellement élevés en quelques heures seulement, certaines zones dépassant les 300 mm de pluie.



Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF), de fortes pluies généralisées ont continué de s’abattre sur le Nord du Vietnam dans la nuit du 18 au 19 mai.



La station de Viêt Lâm, dans la province de Tuyên Quang, a enregistré jusqu’à 305,6 mm de précipitations, tandis que celle de Bach Thông, dans la province de Thai Nguyên, a atteint 116 mm. Dans la province de Quang Ninh, la station de Dâm Hà a enregistré 144,4 mm de précipitations.



Les pluies torrentielles prolongées ont fortement augmenté les risques d’inondations soudaines, de glissements de terrain et d’affaissements de terrain dans de nombreuses localités montagneuses, notamment à Tuyên Quang, Cao Bang et Quang Ninh.



Les prévisions indiquent que le Nord du Vietnam et la région du Centre-Nord, de Thanh Hoa à Nghê An, continueront de subir des pluies modérées à fortes et des orages tout au long du 19 mai, avec des cumuls de précipitations généralement compris entre 40 et 80 mm et pouvant dépasser 180 mm localement. Des averses et des orages épars sont également attendus dans les régions montagneuses du Nord et du Nord-Est.



Les conditions météorologiques instables se sont étendues au-delà du Nord du Vietnam. Des orages généralisés sont attendus dans la région allant de Hà Tinh à Lâm Dông, ainsi que dans le Sud du pays, principalement en soirée et la nuit. Certaines localités ont déjà enregistré des cumuls de précipitations importants, notamment 96 mm à Ngok Reo (Quang Ngai) et 77,2 mm à Hoài Ân (Gia Lai).



Les autorités météorologiques ont averti que l’intensité des précipitations pourrait localement dépasser 100 mm en peu de temps, provoquant potentiellement des inondations urbaines, des crues soudaines dans les zones montagneuses et des glissements de terrain sur les pentes abruptes.



L’épisode de fortes pluies qui touche actuellement le Nord et le Centre-Nord du Vietnam devrait se poursuivre jusqu’au 21 mai.



D’après les météorologues, ce type de fortes pluies généralisées est relativement inhabituel pour la mi-mai. Ce phénomène est lié au déplacement d’une zone de convergence intertropicale (ZCIT) plus au sud, vers le nord du Vietnam, au lieu de rester au-dessus du sud de la Chine, ce qui est considéré comme le schéma saisonnier le plus typique.



En interagissant avec une zone chaude de basse pression située à l’ouest, le système a généré de fortes conditions convectives, provoquant des orages généralisés et des pluies extrêmes localisées. Des cumuls de précipitations atteignant 200 à 300 mm à la mi-mai sont considérés comme très inhabituels.



Malgré le début de l’été, le Nord du Vietnam continue cette année de subir l’influence de faibles masses d’air froid de fin de saison. Bien que ces systèmes n’entraînent pas de vagues de froid intenses, leur interaction avec les températures et l’humidité élevées de la transition saisonnière a intensifié les orages et, dans certaines localités, a même provoqué de la grêle.



Les météorologues s’attendent à une diminution progressive de l’intensité des précipitations après le 21 mai. Cependant, les conditions météorologiques resteront probablement instables durant cette transition saisonnière, et il est conseillé aux résidents de rester vigilants face aux orages, à la foudre, aux vents violents et autres phénomènes météorologiques extrêmes. – VNA



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