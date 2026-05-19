Cà Mau déterminée à mettre fin les activités de pêche INN

Cà Mau (VNA) - Afin d’appliquer efficacement les directives du gouvernement et de remédier aux lacunes selon les recommandations de la Commission européenne (CE), la province de Cà Mau (delta du Mékong) a intensifie ses efforts pour éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Cette action vigoureuse de la localité vise à mettre fin définitivement aux incidents impliquant des navires et des pêcheurs locaux opérant illégalement dans les eaux étrangères et à s'orienter vers un développement halieutique durable.

Selon Lê Van Su, vice-président du Comité populaire provincial, la priorité absolue est de contribuer à l'effort national visant à obtenir la levée du « carton jaune » de la Commission européenne concernant les produits de la mer vietnamiens.

Pour atteindre cet objectif, les autorités locales ont enjoint à tous les niveaux de gouvernement de respecter scrupuleusement le principe de « transparence totale, sans excuses ni dérobade ». Chaque manquement doit être pleinement identifié et faire l'objet de plans d'action correctifs clairs, liés directement à la responsabilité de chaque organisme, de chaque individu et, en particulier, de chaque chef d'organisme.

L'une des priorités de la province pour 2026 sera la gestion intégrée de sa flotte de pêche. Les autorités prévoient d'examiner et d'inspecter tous les navires de pêche de la province afin de vérifier leur immatriculation, leurs certificats d'inspection, leurs licences d'exploitation et l'installation de systèmes de surveillance des navires par satellites (VMS). La localité traitera radicalement les navires inaptes et les propriétaires fuyant les procédures. Il s'agit également d'actualiser la liste des navires radiés depuis 2020 et de traquer les ventes sans changement de propriétaire légal. .

Ca Mau prévoit également de mettre pleinement en œuvre le système électronique de documentation et de traçabilité des captures (eCDT) et les journaux de bord électroniques (eLogbook) afin d'améliorer la traçabilité des produits de la mer. Les inspections seront renforcées tout au long de la chaîne d'approvisionnement, des opérations de pêche à la transformation pour l'exportation, en particulier pour les cargaisons de produits de la mer destinées au marché européen.

Parallèlement à des mesures d'application plus strictes, la province se concentre également sur les moyens de subsistance des pêcheurs grâce à des politiques de soutien visant à faciliter la transition professionnelle et à offrir des opportunités de revenus alternatives adaptées au contexte local.

À l'horizon 2030, Ca Mau ambitionne de mettre en œuvre des projets de conservation des ressources halieutiques et de gestion des ressources, de moderniser les infrastructures de pêche et de promouvoir le développement durable de l'aquaculture marine. Les forces d'inspection spécialisées et les organismes de gestion des pêches seront également renforcés grâce à des formations complémentaires et à des équipements améliorés afin d'accroître les capacités de contrôle en mer.

Ca Mau possède plus de 310 km de côtes et une flotte de pêche de plus de 5 000 navires, faisant de l'économie maritime un pilier essentiel du développement local.

La province compte actuellement 5.158 navires de pêche, dont 1.914 bateaux mesurant 15 mètres ou plus, tous équipés d'un système de surveillance des navires (VMS) connecté directement au réseau national de gestion des pêches.

Cette détermination illustre la volonté de lever le « carton jaune », de promouvoir une pêche responsable et de garantir la sécurité nationale ainsi que l'intégration internationale.-VNA