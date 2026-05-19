Économie

Cà Mau déterminée à mettre fin les activités de pêche INN

Selon Lê Van Su, vice-président du Comité populaire provincial de Ca Mau, la priorité absolue est de contribuer à l'effort national visant à obtenir la levée du « carton jaune » de la Commission européenne concernant les produits de la mer vietnamiens.

Des bateaux entrant et sortant du port de Song Doc (province de Ca Mau). Photo : VNA
Des bateaux entrant et sortant du port de Song Doc (province de Ca Mau). Photo : VNA

Cà Mau (VNA) - Afin d’appliquer efficacement les directives du gouvernement et de remédier aux lacunes selon les recommandations de la Commission européenne (CE), la province de Cà Mau (delta du Mékong) a intensifie ses efforts pour éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Cette action vigoureuse de la localité vise à mettre fin définitivement aux incidents impliquant des navires et des pêcheurs locaux opérant illégalement dans les eaux étrangères et à s'orienter vers un développement halieutique durable.

Selon Lê Van Su, vice-président du Comité populaire provincial, la priorité absolue est de contribuer à l'effort national visant à obtenir la levée du « carton jaune » de la Commission européenne concernant les produits de la mer vietnamiens.

Pour atteindre cet objectif, les autorités locales ont enjoint à tous les niveaux de gouvernement de respecter scrupuleusement le principe de « transparence totale, sans excuses ni dérobade ». Chaque manquement doit être pleinement identifié et faire l'objet de plans d'action correctifs clairs, liés directement à la responsabilité de chaque organisme, de chaque individu et, en particulier, de chaque chef d'organisme.

L'une des priorités de la province pour 2026 sera la gestion intégrée de sa flotte de pêche. Les autorités prévoient d'examiner et d'inspecter tous les navires de pêche de la province afin de vérifier leur immatriculation, leurs certificats d'inspection, leurs licences d'exploitation et l'installation de systèmes de surveillance des navires par satellites (VMS). La localité traitera radicalement les navires inaptes et les propriétaires fuyant les procédures. Il s'agit également d'actualiser la liste des navires radiés depuis 2020 et de traquer les ventes sans changement de propriétaire légal. .

Ca Mau prévoit également de mettre pleinement en œuvre le système électronique de documentation et de traçabilité des captures (eCDT) et les journaux de bord électroniques (eLogbook) afin d'améliorer la traçabilité des produits de la mer. Les inspections seront renforcées tout au long de la chaîne d'approvisionnement, des opérations de pêche à la transformation pour l'exportation, en particulier pour les cargaisons de produits de la mer destinées au marché européen.

Parallèlement à des mesures d'application plus strictes, la province se concentre également sur les moyens de subsistance des pêcheurs grâce à des politiques de soutien visant à faciliter la transition professionnelle et à offrir des opportunités de revenus alternatives adaptées au contexte local.

À l'horizon 2030, Ca Mau ambitionne de mettre en œuvre des projets de conservation des ressources halieutiques et de gestion des ressources, de moderniser les infrastructures de pêche et de promouvoir le développement durable de l'aquaculture marine. Les forces d'inspection spécialisées et les organismes de gestion des pêches seront également renforcés grâce à des formations complémentaires et à des équipements améliorés afin d'accroître les capacités de contrôle en mer.

Ca Mau possède plus de 310 km de côtes et une flotte de pêche de plus de 5 000 navires, faisant de l'économie maritime un pilier essentiel du développement local.

La province compte actuellement 5.158 navires de pêche, dont 1.914 bateaux mesurant 15 mètres ou plus, tous équipés d'un système de surveillance des navires (VMS) connecté directement au réseau national de gestion des pêches.

Cette détermination illustre la volonté de lever le « carton jaune », de promouvoir une pêche responsable et de garantir la sécurité nationale ainsi que l'intégration internationale.-VNA

source
#INN #pêche
Suivez VietnamPlus

Mer Orientale

Sur le même sujet

Un bateau de pêche des habitants de Gia Lai en mer. Photo: VNA

Pêche INN : Gia Lai intensifie le suivi numérique des navires

Le système de registre de pêche électronique profite non seulement aux pêcheurs, mais renforce également la gestion des pêches. Les autorités peuvent ainsi contrôler plus efficacement les volumes de captures, les zones de pêche et les activités des navires, tout en garantissant une plus grande transparence pour la traçabilité des produits de la mer et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

La province d’An Giang accélère la mise en œuvre des recommandations de la Commission européenne pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Photo: VNA

Pêche INN : An Giang renforce sa conformité aux exigences de la CE

La province d’An Giang accélère la mise en œuvre des recommandations de la Commission européenne pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), en renforçant contrôles, cadre juridique et traçabilité, dans l’objectif de contribuer à la levée du « carton jaune ».

Voir plus

Lors de la cérémonie de lancement des travaux du projet d'axe spatial de la route nationale 1A, lié à la rénovation et à la reconstruction urbaine, sur le tronçon reliant le périphérique 1 à l’échangeur de Cau Gie, s'est tenue le 19 mai, à Hanoï, en présence du président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man. Photo: VNA

Début des travaux du grand projet d'extension urbaine de la route nationale 1A

La cérémonie de lancement des travaux du projet d'extension urbaine de la route nationale 1A s’est tenue le 19 mai à Hanoi en présence du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man. Doté d’un investissement d’environ 162.000 milliards de dôngs, ce projet d’envergure vise à moderniser les infrastructures de transport, améliorer la connectivité et soutenir le développement urbain et socio-économique de la capitale.

Séminaire "Journée économique du Vietnam" le 18 mai à l'Université d'État d'économie de Saint-Pétersbourg, dans le cadre de la Semaine du Vietnam à Saint-Pétersbourg. Photo: VNA

Le Vietnam met en avant son potentiel économique et ses opportunités d'investissement à Saint-Pétersbourg

Un séminaire intitulé « Journée économique du Vietnam » s’est tenu le 18 mai à Université d'État d'économie de Saint-Pétersbourg, dans le cadre de la Semaine du Vietnam à Saint Petersburg, réunissant responsables, universitaires et entrepreneurs des deux pays. L’événement a mis en avant les perspectives croissantes de coopération économique, commerciale et éducative entre le Vietnam et la Russie, tout en soulignant le rôle de Saint-Pétersbourg comme partenaire important des collectivités locales vietnamiennes dans le développement des échanges décentralisés et des liens entre les peuples.

La ville de Hai Phong intensifie ses efforts pour doter ses jeunes de compétences numériques. Photo : VNA

Un marché sain du contenu numérique en devenir

Le durcissement de la répression redéfinit rapidement les modes de distribution et de consommation des contenus de divertissement en ligne, tout en sensibilisant progressivement le public et en le responsabilisant quant à la protection du droit d’auteur.

Le développement des villes intelligentes devrait devenir un moteur important de la croissance économique du Vietnam. Photo: ocd.vn

Les villes intelligentes pour soutenir une croissance à deux chiffres

Les zones urbaines représentent actuellement environ 70 % du PIB vietnamien. Cependant, l’urbanisation rapide exerce une pression croissante sur les infrastructures de transport, l’environnement, l’approvisionnement énergétique et la gestion urbaine. Plusieurs experts avertissent que si les villes continuent à se développer selon des modèles traditionnels, leur potentiel de croissance risque de s’essouffler progressivement.

Le conseiller commercial du Vietnam en Inde, Bui Trung Thuong, s'exprime lors du forum. Photo: VNA

Vietnam-Inde : l’économie numérique, moteur vers un commerce de 25 milliards de dollars

Le Vietnam et l’Inde disposent d’un important potentiel de coopération, notamment dans les domaines du commerce électronique transfrontalier, des paiements numériques, de la logistique, de l’intelligence artificielle (IA) et du soutien aux petites et moyennes entreprises (PME), afin d’atteindre l’objectif de 25 milliards de dollars d’échanges bilatéraux d’ici 2030.

La parc industriel de Châu Duc, à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

IDE : le choix de la qualité pour Hô Chi Minh-Ville

Au-delà des chiffres, la structure des IDE connaît une mutation profonde. Délaissant les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre, les capitaux étrangers s'orientent désormais vers la haute technologie, l'intelligence artificielle (IA), les centres de données, la logistique et les services à forte valeur ajoutée.

Les autorités municipales félicitent l'Union des associations scientifiques et technologiques de Da Nang à l'occasion de la Journée vietnamienne de la science et de la technologie (18 mai). Photo : VNA

Da Nang place les ressources humaines au centre de sa stratégie numérique

À la suite d’une restructuration administrative et d’un réaménagement territorial, Da Nang entre dans une nouvelle phase de développement. Les autorités locales ambitionnent de porter la part de l’économie numérique à 35-40 % du PIB régional d’ici la fin de la décennie, soit un niveau nettement supérieur à la moyenne nationale.

Récolte de crevettes à Ca Mau. Photo : VNA

Le Vietnam mise sur la montée en gamme de sa filière crevettière

Le Vietnam ne peut rivaliser ni avec l’Équateur sur les coûts ni avec l’Inde sur les volumes. La stratégie la plus pertinente consiste donc à abandonner la course aux bas prix et aux volumes massifs afin de se concentrer sur la qualité, l’innovation et l’intégration technologique.

La station-service Tran Phu, dans le quartier de Nghia Lo, province de Quang Ngai, distribue de l’essence E10 aux clients. Photo: VNA

Le Vietnam généralisera l’essence E10 à partir du 1er juin

Le Vietnam franchira une nouvelle étape dans sa transition énergétique avec la généralisation de l’essence biologique E10 à partir du 1er juin 2026. Cette mesure vise à réduire les émissions polluantes, diminuer la dépendance aux énergies fossiles et encourager l’utilisation de carburants plus respectueux de l’environnement.

Pham Thi Minh Huong, membre du Comité permanent de l’Union générale des Vietnamiens du Laos et vice-présidente de l’Association des entrepreneurs vietnamiens à l’étranger (BAOOV), répond à une interview de l'Agence vietnamienne d'information. Photo: VNA

La diaspora salue les avancées de la Résolution 68 sur l’économie privée

Grâce à la détermination réformatrice de l’État et au dynamisme du secteur privé, la Résolution 68 continuerait de produire des résultats positifs, devenant un moteur important du développement innovant de l’économie privée vietnamienne et contribuant à la réalisation des deux objectifs stratégiques centenaires du pays.