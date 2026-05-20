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Le Parti communiste italien réaffirme la pérennité de l’héritage du Président Hô Chi Minh

Le Parti communiste italien a publié, le 19 mai, un article commémoratif affirmant que le Président Hô Chi Minh fut l’inspirateur de la lutte de libération du Vietnam, un symbole de l’anticolonialisme et du combat des peuples contre l’impérialisme.

Le Président Hô Chi Minh rend visite et inspecte une unité de soldats du Sud regroupés dans le Nord, en manœuvre avant leur retour sur le champ de bataille du Sud (juin 1957). Photo : VNA
Le Président Hô Chi Minh rend visite et inspecte une unité de soldats du Sud regroupés dans le Nord, en manœuvre avant leur retour sur le champ de bataille du Sud (juin 1957). Photo : VNA

Rome (VNA) – À l’occasion du 136e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890 – 19 mai 2026) et du 115e anniversaire de son départ à la recherche d’une voie pour sauver la nation (5 juin 1911 – 5 juin 2026), le Parti communiste italien a publié, le 19 mai, un article commémoratif affirmant que le Président Hô Chi Minh fut l’inspirateur de la lutte de libération du Vietnam, un symbole de l’anticolonialisme et du combat des peuples contre l’impérialisme.

L’article cite également les éloges du dirigeant cubain Fidel Castro, selon lesquels le Président Hô Chi Minh a su, avec génie, associer la lutte pour l’indépendance nationale à celle en faveur des droits des masses opprimées par les classes exploiteuses et féodales.

Il avait compris que la voie à suivre résidait dans l’union entre le patriotisme des peuples et la nécessité de se libérer de l’exploitation sociale. Selon l’article, le Président Hô Chi Minh a démontré qu’un peuple opprimé pouvait s’organiser, résister et triompher des plus grands empires de son époque.

Le texte affirme que « son héritage continue encore aujourd’hui de faire entendre sa voix auprès des peuples qui luttent pour la souveraineté, la dignité et la justice sociale ». L’article conclut : « Gloire à Hô Chi Minh ! Gloire au Vietnam socialiste ! »

Le Président Hô Chi Minh est né le 19 mai 1890 à Hoang Tru, un petit village situé à environ 13 km au nord-ouest de Vinh, chef-lieu de la province de Nghê An. Son père, Nguyen Sinh Sac, avait réussi un concours régional de lettrés, tandis que sa mère s’appelait Hoàng Thi Loan. Né dans une région riche d’une forte identité culturelle et de traditions patriotiques, Hô Chi Minh réunissait toutes les qualités qui allaient faire de lui le grand artisan de la libération nationale vietnamienne.

Le 5 juin 1911, un jeune homme de 21 ans nommé Nguyen Tat Thanh quitta le port de Saïgon à bord d’un navire français. Il n’emporta ni richesse ni recommandation, seulement une volonté inébranlable : trouver une voie pour libérer son pays alors sous domination coloniale.

Ce geste discret à l’époque marqua pourtant le début d’un destin exceptionnel. Pendant plus de trente ans, il parcourut les continents, travaillant comme jardinier à Londres, ouvrier à Boston ou encore serveur sur des paquebots transatlantiques. Partout, il observa, apprit, réfléchit et forgea progressivement sa pensée révolutionnaire.

De Paris à Moscou, de Canton à Bangkok, en passant par Hong Kong, il forma des militants, publia des journaux et joua un rôle déterminant dans la fondation du Parti communiste du Vietnam en 1930.

Le 28 janvier 1941, après plus de trente années passées à l’étranger, il regagna la Patrie. Sous le nom de Hô Chi Minh, il dirigea la Révolution d’Août et proclama l’indépendance du Vietnam devant des dizaines de milliers de compatriotes réunis sur la place Ba Dinh, à Hanoï.

Le nom de Hô Chi Minh demeure indissociable de la Révolution vietnamienne et des grandes victoires du Vietnam au XXe siècle. Sa célèbre déclaration : « Rien n’est plus précieux que l’indépendance et la liberté » conserve aujourd’hui encore toute sa portée et résonne avec une profonde signification contemporaine.

La vie du Président Hô Chi Minh fut celle d’un grand communiste, d’un héros national d’exception ayant consacré sans relâche toute son existence à la Patrie et au peuple.

Le Président Hô Chi Minh demeure « un dirigeant de génie, le grand maître de la révolution vietnamienne, un héros de la libération nationale et un grand homme de culture mondial ». - VNA

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#Président Hô Chi Minh #Parti communiste italien
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