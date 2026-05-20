La pensée Hô Chi Minh marque les esprits des chercheurs sud-coréens

Séoul (VNA) – La vie et l’œuvre du président Hô Chi Minh ont non seulement inspiré des générations de Vietnamiens, mais ont également profondément marqué de nombreux professeurs et chercheurs sud-coréens.



Lors de la commémoration du 136e anniversaire de la naissance du président Hô Chi Minh (19 mai 1890-2026) à l’ambassade du Vietnam à Séoul, le professeur Park Yeon Kwan, directeur du département de langue vietnamienne de l’Université d’études étrangères Hankuk, a souligné la sagesse du président Hô Chi Minh et la portée historique de ses décisions.



Le professeur Park Yeon Kwan a déclaré qu’ayant consacré toute sa carrière à la recherche et à l’enseignement sur l’Indochine, il avait toujours éprouvé une profonde admiration pour la vision large et perspicace du président Hô Chi Minh.



Selon cet expert, ce qui l’avait le plus marqué dans l’étude de la vie du président Hô Chi Minh c’était sa prévoyance pour l’avenir, même dans les circonstances les plus difficiles.



Il a souligné que, même pendant les années de guerre acharnée, le président Hô Chi Minh sélectionnait et formait dès son plus jeune âge de jeunes gens exceptionnels, les envoyant étudier à l’étranger afin de préparer le capital humain du pays. Il comprenait que, si les armes pouvaient restaurer l’indépendance, le savoir était considéré comme le fondement de la construction d’une nation forte après la réunification, a-t-il commenté.



Citant les enseignements du président Hô Chi Minh, notamment "Pour les intérêts de dix ans, plantons des arbres, pour les intérêts de cent ans, formons le peuple", il a souligné que cela constituait une preuve convaincante de sa philosophie qui accordait la priorité à l’éducation.



Grâce aux talents que l’Oncle Hô a semés au cœur des flammes de la guerre, le Vietnam a su renaître de ses cendres et devenir un partenaire stratégique majeur de la République de Corée, a-t-il fait remarquer.



À la faculté de langue vietnamienne, lorsqu’ils enseignent aux étudiants sud-coréens, les professeurs ne se contentent pas de leur transmettre la langue, mais partagent également avec eux la vie simple et pourtant incroyablement remarquable du président Hô Chi Minh, a-t-il rapporté.



Il a exprimé sa conviction que l’esprit d’apprentissage et l’appréciation du talent légués par le président Hô Chi Minh constituent un lien invisible mais puissant unissant les peuples des deux pays.





Par ailleurs, lors d’un entretien avec des correspondants de l’Agence de presse vietnamienne à Séoul, le professeur Im Jin Ho, du département d’études internationales de l’Université Chodang (province de Nam Jeolla), a déclaré que le président Hô Chi Minh était un révolutionnaire, un homme politique et un militant pour l’indépendance exceptionnel, reconnu dans le monde entier.



Plus précisément, il était également un stratège militaire et un diplomate hors pair, doté d’une vision globale et d’une analyse précise de la situation nationale et internationale, ce qui lui permettait de proposer des solutions diplomatiques efficaces, a-t-il salué.



Im Jin Ho a souligné que la philosophie du président Hô Chi Minh, "Union, union, grande union", demeure pertinente à travers l’histoire et a permis au peuple vietnamien de se rassembler et de réunifier le pays. – VNA

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