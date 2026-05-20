Politique

Vietnam-Cuba : renforcer la coopération à travers l'héritage d'Ho Chi Minh et de Fidel Castro

La visite de la délégation du Centre Fidel Castro Ruz de Cuba au Vietnam revêt une signification profonde, alors que les deux pays continuent de consolider leur solidarité spéciale et de renforcer le partage d'expériences sur le travail idéologique et théorique.

Le chef adjoint de la Commission centrale de la sensibilisation, de l'éducation et de la mobilisation des masses du Parti, Tran Thanh Lâm et la délégation du Centre Fidel Castro Ruz de Cuba. Photo: VNA
Le chef adjoint de la Commission centrale de la sensibilisation, de l'éducation et de la mobilisation des masses du Parti, Tran Thanh Lâm et la délégation du Centre Fidel Castro Ruz de Cuba. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le chef adjoint de la Commission centrale de la sensibilisation, de l'éducation et de la mobilisation des masses du Parti, Tran Thanh Lâm, a reçu le 20 mai à Hanoï, une délégation du Centre Fidel Castro Ruz de Cuba, conduite par son directeur, le docteur René González Barrios.

Lors de cette séance de travail, Tran Thanh Lâm a souligné que la visite de la délégation cubaine au Vietnam revêtait une signification profonde, alors que les deux pays continuent de consolider leur solidarité spéciale et de renforcer le partage d'expériences sur le travail idéologique et théorique. Cette visite permet d’accélérer également les activités de recherche et de diffusion d'informations sur la vie, la carrière et l'héritage révolutionnaire du commandant en chef Fidel Castro, un grand ami du peuple vietnamien.

Face à une situation mondiale complexe, Tran Thanh Lâm s'est dit convaincu que le peuple cubain, fort de son patriotisme et de sa tradition révolutionnaire, continuera de protéger ses acquis et de moderniser son modèle de développement pour obtenir de nouveaux succès. Il a également partagé les valeurs de la pensée, de la moralité et du style du Président Ho Chi Minh.

Il a affirmé que sa pensée demeure le fil conducteur de la révolution vietnamienne et contribue à la lutte commune des peuples pour la paix, l'indépendance nationale, la démocratie et le progrès social.

Selon lui, les valeurs morales et le style de Ho Chi Minh se sont profondément ancrés dans la vie politique vietnamienne. Ils sont devenus des références dans les activités des cadres, des membres du Parti et de la population, tout en constituant une source de développement et de rayonnement pour le Vietnam dans la nouvelle période.

De son côté, le docteur René González Barrios a précisé que l’objectif de sa visite au Vietnam était d'étudier l'expérience du Parti communiste du Vietnam dans la valorisation de la pensée, de la moralité et du style de Ho Chi Minh, ainsi que dans la numérisation des documents associés.

Il a exprimé le souhait d'ouvrir de nouveaux axes de collaboration dans le domaine de l'édition, de l'organisation d'expositions en ligne et du soutien mutuel pour la présentation de documents et d'images reflétant les relations spéciales entre les deux pays.

Le docteur René González Barrios a conclu qu'après chaque rencontre avec les institutions vietnamiennes, la délégation repartait avec de nouvelles idées et de nouveaux projets de coopération communs, utiles pour les peuples des deux nations. -VNA

#Cuba #Ho Chi Minh #Fidel Castro
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