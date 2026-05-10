Économie

Les investissements vietnamiens à l’étranger multipliés par 2,3

Le total des investissements vietnamiens à l’étranger, incluant les nouveaux projets et les ajustements de capitaux, a atteint 713,9 millions de dollars au cours des quatre premiers mois de 2026.

Nguyễn Thị Vân Hà
Mytel, l'un des projets réussis d'une entreprise vietnamienne à l'étranger. Photo : diendandoanhnghiep.vn
Mytel, l'un des projets réussis d'une entreprise vietnamienne à l'étranger. Photo : diendandoanhnghiep.vn

Hanoi (VNA) - Le total des investissements vietnamiens à l’étranger, incluant les nouveaux projets et les ajustements de capitaux, a atteint 713,9 millions de dollars au cours des quatre premiers mois de 2026, soit une hausse de 2,3 fois par rapport à la même période de l’année précédente, selon les dernières données de l’Agence de l’investissement étranger.

Au total, 74 nouveaux projets ont obtenu une licence d’investissement, représentant un capital enregistré de 691,1 millions de dollars, en progression de 2,6 fois sur un an. Parallèlement, quatre projets ont procédé à des ajustements de capital, avec une augmentation supplémentaire de 22,8 millions de dollars.

Toutefois, les réductions de capital ont représenté 43,2 % de la valeur totale des ajustements, traduisant une certaine sélection dans le processus de mise en œuvre des projets d’investissement à l’étranger.

Par secteur, les flux d’investissement se concentrent principalement dans quelques domaines clés. La production et la distribution d’électricité, de gaz, d’eau chaude, de vapeur et de climatisation ont attiré 163,8 millions de dollars, soit 22,9 % du total des investissements. Le secteur de la construction a enregistré 153 millions de dollars, représentant 21,4 %, tandis que le transport et l’entreposage ont mobilisé 149,2 millions de dollars, soit 20,9 %.

Au cours des quatre premiers mois de l’année, les investissements vietnamiens ont été déployés dans 32 pays et territoires. Le Laos demeure le principal marché traditionnel avec 198 millions de dollars, soit 27,7 % du total. De nouveaux marchés prometteurs émergent également, notamment le Kirghizistan, classé deuxième avec 149,9 millions de dollars (21 %), suivi du Royaume-Uni avec 82,8 millions de dollars (11,6 %) et du Kazakhstan avec 36 millions de dollars (5 %).

D’autres destinations figurent également parmi les principaux bénéficiaires, dont les Îles Vierges britanniques avec 30,1 millions de dollars (4,2 %), l’Angola avec 30 millions de dollars (4,1 %) et les Pays-Bas avec 29,4 millions de dollars (4 %).

Parallèlement, le Vietnam continue de renforcer son attractivité auprès des investisseurs étrangers. Les investissements directs étrangers (IDE) enregistrés dans le pays ont atteint 18,24 milliards de dollars durant les quatre premiers mois de 2026, en hausse de 32 % sur un an.

Les capitaux effectivement décaissés sont estimés à 7,4 milliards de dollars, en progression de 9,8 %, soit le niveau le plus élevé enregistré pour cette période au cours des cinq dernières années.

Parmi les 53 pays et territoires ayant obtenu de nouvelles licences d’investissement au Vietnam depuis le début de l’année, Singapour demeure le premier investisseur avec 6,05 milliards de dollars, représentant 49,8 % du total des nouveaux capitaux enregistrés. Il est suivi par la République de Corée avec 4,08 milliards de dollars (33,6 %), la Chine avec 524,1 millions de dollars (4,3 %), le Japon avec 462 millions de dollars (3,8 %), Hong Kong (Chine) avec 329,2 millions de dollars (2,7 %) et les Pays-Bas avec 318,5 millions de dollars (2,6 %).

Selon Nguyen Duc Hiên, vice-président de la Commission centrale des politiques et de la stratégie, la dynamique d’attraction des IDE au Vietnam reste positive. La forte progression des capitaux enregistrés témoigne de la confiance croissante des investisseurs internationaux dans l’environnement d’investissement et des affaires du Vietnam. – VNA

Nguyễn Thị Vân Hà
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#investissements vietnamiens à l’étranger #IDE
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