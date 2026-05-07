Le dirigeant vietnamien To Lam rencontre la présidente indienne Droupadi Murmu

New Delhi (VNA) - Dans le cadre de sa visite d’État en Inde, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam a eu, le 6 mai à New Delhi, une entrevue avec la présidente indienne Droupadi Murmu.

Cette dernière a chaleureusement accueilli To Lam et la délégation vietnamienne de haut rang, tout en le félicitant pour son élection à la présidence de l’État par la 16e Assemblée nationale.

To Lam a remercié les autorités et le peuple indiens pour leur accueil solennel et chaleureux. Il s’est déclaré heureux de revenir dans "ce pays magnifique et riche de traditions", saluant les avancées remarquables de l’Inde ainsi que le rôle de la présidente Droupadi Murmu dans la promotion de l’éducation et du développement des ressources humaines de haute qualité.

Le dirigeant vietnamien a réaffirmé que le Vietnam attachait une importance prioritaire à ses relations avec l’Inde. Il a exprimé le soutien de Hanoï à un rôle accru de l’Inde dans les forums multilatéraux régionaux et internationaux, ainsi qu’à la politique indienne d'"Action vers l’Est" et au renforcement des liens avec l’ASEAN.

Évoquant son entretien fructueux avec le Premier ministre Narendra Modi tenu le même jour, To Lam a indiqué que les deux parties avaient convenu de porter leurs relations au niveau de "partenariat stratégique global renforcé", fondé sur une vision commune, une convergence stratégique et une coopération concrète.

Les deux pays ont convenu d’intensifier les échanges de haut niveau afin de consolider la confiance politique et de renforcer la coopération dans les domaines de la défense, notamment l’industrie de défense, ainsi que dans l’économie, le commerce, les sciences et technologies. Les secteurs de l’intelligence artificielle, des technologies de l’information, de la 6G, des énergies renouvelables, des terres rares et de l’énergie nucléaire à usage pacifique figurent parmi les priorités identifiées.

La présidente Droupadi Murmu a salué les résultats de l'entretien entre To Lam et Narendra Modi ainsi que la signature de plusieurs accords de coopération dans les domaines des sciences et technologies, de la cybersécurité, de la santé, des minerais critiques et du tourisme. Elle a estimé que l’approfondissement des relations bilatérales apporterait des bénéfices concrets aux populations des deux pays.

Soulignant que l'Inde considère le Vietnam comme l'un de ses partenaires les plus importants dans le cadre de sa politique d'"Agir vers l'Est" et de son "Initiative pour les océans indo-pacifiques", la présidente Droupadi Murmu a affirmé que le Vietnam et l'Inde entretiennent une relation traditionnelle de longue date, ancrée dans des valeurs historiques, civilisationnelles et religieuses qui demeurent manifestes aujourd'hui. Elle a cité l'exemple de l'installation de reliques de Bouddha au Vietnam en 2025, qui a attiré plus de 15 millions de visiteurs, et les traces d'échanges culturels indo-vietnamiens préservées au sanctuaire de My Son.

Panorama de l'entrevue. Photo: VNA

Exprimant sa gratitude pour le soutien apporté par le Vietnam à la finalisation rapide de la révision de l'Accord de commerce des marchandises ASEAN-Inde (AITIGA), la présidente indienne a souligné que plus de 400 investisseurs indiens sont actuellement présents au Vietnam. Elle a exprimé l'espoir que le Vietnam continuerait de faciliter des conditions favorables à ces investisseurs, tout en encourageant les investisseurs vietnamiens à investir en Inde.

Le dirigeant vietnamien a exprimé l'espoir que la présidente Droupadi Murmu poursuivrait la coopération dans les domaines susmentionnés, en demandant notamment aux agences indiennes compétentes de contribuer à l'augmentation de la fréquence des vols directs entre le Vietnam et l'Inde et à la suppression des barrières tarifaires et non tarifaires à l'exportation des marchandises vietnamiennes vers l'Inde.

Les deux dirigeants ont également convenu de renforcer la coopération culturelle, religieuse, éducative et les échanges entre les peuples. L’Inde a réaffirmé son soutien au Vietnam dans le cadre de la coopération Mékong-Gange et des programmes de bourses de l'Initiative indienne de coopération technique et économique (ITEC).

Sur les questions régionales et internationales, les deux parties ont souligné l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la liberté de navigation et de survol, ainsi que du règlement pacifique des différends conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

À cette occasion, To Lam a invité la présidente Droupadi Murmu à effectuer prochainement une visite au Vietnam. L’invitation a été acceptée avec plaisir.

À l'issue de la rencontre, la président indienne a offert un banquet d'État en l'honneur du secrétaire général et président To Lam et de la délégation vietnamienne de haut niveau. Le Premier ministre indien, Narendra Modi, était également présent.-VNA