Économie

Promouvoir la synergie entre le secteur des IDE et les entreprises nationales

Après quatre décennies de réformes liées au processus de Renouveau (Doi Moi), le secteur des IDE est devenu une partie importante de l’économie vietnamienne, contribuant notablement aux exportations, à la restructuration économique et la création d'emplois.

Promouvoir la synergie entre le secteur des IDE et les entreprises nationales

​Hanoï (VNA) – Une session de travail s'est tenue le 13 mai à Hanoï entre le chef de la Commission centrale des politiques et des stratégies du Parti et les dirigeants des ministères et des secteurs, et les représentants d'associations et d'entreprises nationales et étrangères, dans le cadre de Vietnam Connect Forum 2026.

Lors de cette rencontre, Nguyen Thanh Nghi, président de ladite commission, a réaffirmé les ambitions nationales consistant à transformer le Vietnam en un pays industriel moderne à revenu intermédiaire supérieur d'ici 2030, puis en un pays développé à haut revenu à l'horizon 2045. Pour concrétiser cette vision, il a souligné la nécessité impérieuse de mobiliser, libérer et valoriser toutes les ressources disponibles au service du développement, à savoir les forces internes et externes.

Après quatre décennies de réformes liées au processus de Renouveau (Doi Moi), le secteur des IDE est devenu une partie importante de l’économie vietnamienne, contribuant notablement aux exportations, à la restructuration économique et la création d'emplois.

Toutefois, face à un contexte mondial marqué par la compétitivité stratégique de grandes puissances, la restructuration des chaînes d'approvisionnement, la transformation numérique, la transition verte et l'émergence de technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs et l'économie des données, le Vietnam entend faire évoluer sa stratégie d’attraction et d’utilisation efficace des capitaux étrangers.

Les autorités prévoient de passer d’un modèle basé sur des incitations fiscales traditionnelles à des politiques de soutien axées sur les résultats effectifs, le transfert de technologies de pointe et la connexion entre les secteurs d’IDE et national.

Dans cette optique, le Vietnam encourage les investisseurs étrangers à augmenter leurs investissements à long terme, en privilégiant les secteurs de haute technologie, l'innovation, la recherche et le développement, la formation des ressources humaines, les technologies vertes et l'économie numérique. Parallèlement, il renforce sa coopération avec les entreprises vietnamiennes pour faciliter leur intégration profonde dans les chaînes de valeur mondiales, le transfert de technologies et la formation de leurs ressources humaines.

De son côté, le monde des affaires vietnamien devrait s'investir davantage dans l'amélioration de ses capacités de gestion, de ses compétences technologiques, de ses normes de production, de la qualité de ses ressources humaines et de sa connectivité internationale afin de mieux s'intégrer au secteur économique des IDE.

Au cours des discussions, les représentants des différents ministères et les acteurs économiques ont abordé les mesures visant à améliorer l'environnement des affaires, notamment la simplification des procédures administratives, le perfectionnement des institutions, les politiques d’attraction des investissements étrangers, la connexion entre le secteur d’IDE et les entreprises nationales, le développement des ressources humaines de qualité, le transfert de technologies et l’augmentation de la compétitivité nationale, entre autres.

​Les autorités ont réaffirmé leur volonté de passer d'une administration de contrôle à l’accompagnement, la creation et le service, en plaçant l'efficacité réelle des investisseurs comme principal indicateur de réussite des réformes.

​Nguyen Thanh Nghi a affirmé qu’avec cette détermination du Parti, de l’État et du système politique et l’accompagnement du milieu d’affaires national et étranger, le Vietnam continuera à valoriser ses avantages pour devenir un centre de production et d’innovation, un maillon stratégique incontournable de l'économie régionale et mondiale dans les années à venir. -VNA

#Vietnam Connect Forum 2026 #secteur des IDE #entreprises nationales
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Photo d'illustration. Source: VNA

Malgré les incertitudes mondiales, le Vietnam attire toujours les IDE

Selon le ministère des Finances, le Vietnam compte actuellement plus de 46.200 projets d’IDE en vigueur, représentant un capital enregistré total d’environ 545 milliards de dollars. Les capitaux effectivement décaissés dépassent 357 milliards de dollars, soit près de 65,6 % du total des investissements enregistrés encore valides.

Fabrication de composants électroniques dans la compagnie Star Engineers Vietnam, basée dans le Parc industriel Binh Xuyên I, province de Phu Tho (Nord). Photo : VNA

Le Vietnam tire son épingle du jeu avec l’amélioration de la qualité des flux d’IDE

Les capitaux nouvellement enregistrés et le nombre de projets nouvellement autorisés ont continué d’augmenter, témoignant de l’attractivité du Vietnam pour de nombreux investisseurs désireux de diversifier leurs chaînes d’approvisionnement. Au premier trimestre 2026, le stock des IDE enregistrés a atteint environ 15,2 milliards de dollars, en forte hausse sur un an, tandis que les capitaux décaissés s’élevaient à environ 4,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 7 à 8%.

Voir plus

Le fruit du dragon est l’un des produits d’exportation phares du Vietnam. Photo: VNA

Le Vietnam adapte ses fruits du dragon aux exigences européennes

Selon les données du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, le fruit du dragon vietnamien est actuellement soumis à un contrôle renforcé en vertu de l’annexe II du règlement d'exécution (UE) 2019/1793, avec une fréquence d'inspection de 30 %. Bien que ce taux témoigne d'une surveillance accrue, il reste gérable si les réglementations sont strictement respectées.

Transformation de calmars. Photo: VNA

Les exportations de produits aquatiques visent 12 milliards de dollars en 2026

Portées par la reprise de la demande mondiale, les exportations vietnamiennes de produits aquatiques ont enregistré une croissance soutenue au cours des quatre premiers mois de 2026. Malgré les perspectives favorables et l’objectif de 12 milliards de dollars cette année, le secteur reste confronté à de fortes pressions liées aux coûts de production, aux pénuries de matières premières et au durcissement des exigences commerciales internationales.

Des agents des douanes inspectent des véhicules et des marchandises importés au poste-frontière international de Huu Nghi, dans la province de Lang Son. Photo : VNA

Les douanes intensifient la lutte contre la contrefaçon et la fraude commerciale

Le secteur douanier a fait de la lutte contre la contrebande, la fraude commerciale, la contrefaçon et les atteintes à la propriété intellectuelle une priorité. Les services douaniers à travers le pays ont renforcé les inspections et la surveillance des activités d’import-export le long des principaux axes routiers et aux points de passage stratégiques.

Le gouvernement vietnamien promulgue huit résolutions successives visant à simplifier, décentraliser et alléger les procédures administratives ainsi que les conditions encadrant les activités commerciales. Photo: VNA

Le Vietnam mise sur la simplification administrative pour soutenir la croissance

Sous l’impulsion du Premier ministre Le Minh Hung, des objectifs chiffrés ambitieux ont été fixés afin de lever les barrières : réduire d’au moins 30 % les formalités administratives, diminuer de moitié les délais de traitement ainsi que les coûts de conformité, et supprimer l’ensemble des procédures jugées inutiles.

Le conseiller commercial vietnamien en Israël, Lê Thai Hoa et Shlomi Zafrani, vice-président du commerce et des ventes d’El Al Airlines, lors de la séance de travai. Photo diffusée par la VNA

El Al Airlines prévoit de lancer une ligne directe entre Israël et le Vietnam

Shlomi Zafrani, vice-président du commerce et des ventes d’El Al Airlines, a dévoilé ce plan lors d’une séance de travail avec l’Office du commerce – ambassade du Vietnam en Israël, mardi 12 mai à Tel Aviv, consacrée à la promotion et au soutien à El Al Airlines pour ouvrir une route directe reliant les deux pays.

Le Livre blanc sur la fiscalité vietnamienne 2026. Photo: VNA

Le Vietnam publie son tout premier Livre blanc sur la fiscalité

Le premier Livre blanc sur la fiscalité reflète les efforts du secteur pour moderniser la gouvernance, renforcer la transparence et améliorer la cohérence des informations publiques, contribuant ainsi à l’édification d’un système financier national moderne et durable.

Visiteurs à une exposition des produits technologiques et culturels. Photo: VNA

Le Sommet VIPC 2026 souligne les ambitions sur les technologies stratégiques

À travers le Sommet VIPC 2026, le Vietnam entend réaffirmer son engagement à construire un environnement d’investissement transparent, compétitif et intégré au niveau international, tout en promouvant de nouveaux mécanismes et institutions financières pour faire de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique un moteur de croissance stratégique dans les années à venir.

Le Centre national de l'innovation a officiellement annoncé les informations relatives au Forum vietnamien sur l'investissement et l'innovation 2026 (Sommet VIPC 2026). Photo : Vietnam+

Le Sommet VIPC 2026 met en avant les ambitions technologiques stratégiques du Vietnam

À travers le Sommet VIPC 2026, le Vietnam entend réaffirmer son engagement à construire un environnement d'investissement transparent, compétitif et intégré au niveau international, tout en promouvant de nouveaux mécanismes et institutions financières pour faire de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique un moteur de croissance stratégique dans les années à venir.

LuLu Group International, exploitant de la chaîne d’hypermarchés LuLu de renommée mondiale, intensifie ses importations de produits vietnamiens. Photo : Ministère de l'Industrie et du Commerce

Le groupe LuLu accroît ses importations de produits agricoles vietnamiens

LuLu Group International, exploitant de la chaîne d’hypermarchés LuLu de renommée mondiale, intensifie ses importations de produits vietnamiens, témoignant ainsi de la confiance croissante des partenaires du Moyen-Orient dans les capacités de production, la qualité des produits et la fiabilité de l’approvisionnement du Vietnam.

Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung, également président du comité central de pilotage du Programme cible national pour les régions des minorités ethniques et montagneuses. Photo: VNA

Création du Comité central de pilotage du Programme cible national pour les régions des minorités ethniques et montagneuses

Selon une décision, le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung est nommé président du comité central de pilotage du Programme cible national pour les régions des minorités ethniques et montagneuses. Ses deux adjoints sont Trinh Viêt Hung, ministre de l’Agriculture et de l’Environnement et Nguyên Dinh Khang, ministre des Affaires ethniques et religieuses.

Viettel lance la marque Unitel Logistics au Laos. Photo: NDEL

Les entreprises vietnamiennes intensifient leur expansion internationale

Les entreprises vietnamiennes qui ont déjà franchi le pas ont investi plus de 1,36 milliards de dollars en 2025, en hausse de 88,7% sur un an, et 713,9 millions de dollars au cours des quatre premiers mois de 2026, soit 2,3 fois plus élevé qu’à la même période l’an dernier.

Les modèles de voitures électriques produits dans l’usine VinFast en Inde. Photo: VNA

Des experts indiens voient un fort potentiel de coopération innovante avec le Vietnam

Les experts indiens ont exprimé leur conviction que la visite d’État du haut dirigeant Tô Lâm donnera un nouvel élan à la coopération Vietnam–Inde dans les domaines de l’innovation, des technologies numériques et des start-up, contribuant ainsi à renforcer de manière plus concrète et plus efficace le Partenariat stratégique global renforcé entre les deux pays.