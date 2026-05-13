Promouvoir la synergie entre le secteur des IDE et les entreprises nationales

​Hanoï (VNA) – Une session de travail s'est tenue le 13 mai à Hanoï entre le chef de la Commission centrale des politiques et des stratégies du Parti et les dirigeants des ministères et des secteurs, et les représentants d'associations et d'entreprises nationales et étrangères, dans le cadre de Vietnam Connect Forum 2026.

Lors de cette rencontre, Nguyen Thanh Nghi, président de ladite commission, a réaffirmé les ambitions nationales consistant à transformer le Vietnam en un pays industriel moderne à revenu intermédiaire supérieur d'ici 2030, puis en un pays développé à haut revenu à l'horizon 2045. Pour concrétiser cette vision, il a souligné la nécessité impérieuse de mobiliser, libérer et valoriser toutes les ressources disponibles au service du développement, à savoir les forces internes et externes.

Après quatre décennies de réformes liées au processus de Renouveau (Doi Moi), le secteur des IDE est devenu une partie importante de l’économie vietnamienne, contribuant notablement aux exportations, à la restructuration économique et la création d'emplois.

Toutefois, face à un contexte mondial marqué par la compétitivité stratégique de grandes puissances, la restructuration des chaînes d'approvisionnement, la transformation numérique, la transition verte et l'émergence de technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs et l'économie des données, le Vietnam entend faire évoluer sa stratégie d’attraction et d’utilisation efficace des capitaux étrangers.

Les autorités prévoient de passer d’un modèle basé sur des incitations fiscales traditionnelles à des politiques de soutien axées sur les résultats effectifs, le transfert de technologies de pointe et la connexion entre les secteurs d’IDE et national.

Dans cette optique, le Vietnam encourage les investisseurs étrangers à augmenter leurs investissements à long terme, en privilégiant les secteurs de haute technologie, l'innovation, la recherche et le développement, la formation des ressources humaines, les technologies vertes et l'économie numérique. Parallèlement, il renforce sa coopération avec les entreprises vietnamiennes pour faciliter leur intégration profonde dans les chaînes de valeur mondiales, le transfert de technologies et la formation de leurs ressources humaines.

De son côté, le monde des affaires vietnamien devrait s'investir davantage dans l'amélioration de ses capacités de gestion, de ses compétences technologiques, de ses normes de production, de la qualité de ses ressources humaines et de sa connectivité internationale afin de mieux s'intégrer au secteur économique des IDE.

Au cours des discussions, les représentants des différents ministères et les acteurs économiques ont abordé les mesures visant à améliorer l'environnement des affaires, notamment la simplification des procédures administratives, le perfectionnement des institutions, les politiques d’attraction des investissements étrangers, la connexion entre le secteur d’IDE et les entreprises nationales, le développement des ressources humaines de qualité, le transfert de technologies et l’augmentation de la compétitivité nationale, entre autres.

​Les autorités ont réaffirmé leur volonté de passer d'une administration de contrôle à l’accompagnement, la creation et le service, en plaçant l'efficacité réelle des investisseurs comme principal indicateur de réussite des réformes.

​Nguyen Thanh Nghi a affirmé qu’avec cette détermination du Parti, de l’État et du système politique et l’accompagnement du milieu d’affaires national et étranger, le Vietnam continuera à valoriser ses avantages pour devenir un centre de production et d’innovation, un maillon stratégique incontournable de l'économie régionale et mondiale dans les années à venir. -VNA

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