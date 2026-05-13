Économie

Vietnam-République de Corée : un partenariat renforcé dans la technologie, l’énergie et le numérique

L’ambassade du Vietnam en République de Corée, en collaboration avec le Bureau commercial du Vietnam a orrganisé un séminaire intitulé "Renforcement de la coopération économique Vietnam - République de Corée dans le nouveau contexte" le 12 mai à Séoul.

Cérémonie de signature du protocole d'accord entre le Bureau commercial du Vietnam en République de Corée, le Bureau vietnamien pour la science et la technologie en République de Corée et des partenaires sud-coréens. Photo : VNA
Cérémonie de signature du protocole d'accord entre le Bureau commercial du Vietnam en République de Corée, le Bureau vietnamien pour la science et la technologie en République de Corée et des partenaires sud-coréens. Photo : VNA

Séoul (VNA) - Un séminaire intitulé "Renforcement de la coopération économique Vietnam - République de Corée dans le nouveau contexte" s’est tenu le 12 mai à Séoul.

​Organisé par l’ambassade du Vietnam en République de Corée, en collaboration avec le Bureau commercial du Vietnam, l’événement a réuni de nombreux représentants d’organismes publics, d’entreprises et de grands groupes technologiques des deux pays. Le séminaire, organisé peu après la visite d’État au Vietnam du président sud-coréen Lee Jae-myung et de son épouse, a été considéré comme une initiative concrétisant les orientations de coopération stratégique convenues par les dirigeants des deux pays.

​S'exprimant lors de l'ouverture, l'ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Vu Ho, a souligné que la coopération économique demeure un pilier important des relations bilatérales. Selon le diplomate, les deux pays doivent impérativement capitaliser sur la complémentarité de leurs économies respectives, tout en élargissant leur partenariat vers des domaines stratégiques tels que l'intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs, les énergies propres, la transformation numérique et l'innovation.

L’ambassadeur Vu Ho a réaffirmé l’engagement du Vietnam à améliorer continuellement son environnement d’investissement et à accélérer les réformes institutionnelles, afin d’accompagner au mieux les investisseurs étrangers, en particulier sud-coréens. L’ambassade et le Bureau commercial du Vietnam en République de Corée continueront de jouer un rôle de passerelle, en promouvant une diplomatie économique dynamique, créative et flexible, tout en facilitant l’interconnexion entre autorités, localités et entreprises, et en soutenant la résolution des obstacles pour créer un climat favorable aux investissements et au transfert de technologies.

​​Au cours du séminaire, de nombreuses entreprises sud-coréennes ont exprimé leur intérêt pour le Vietnam comme destination d’investissement attractive, proposant d’intensifier la collaboration dans la transition énergétique, les technologies numériques, la formation de ressources humaines de haute qualité et le développement des industries technologiques stratégiques. Plusieurs délégués ont également identifié l’énergie nucléaire comme un nouveau domaine de coopération potentiellement stratégique, incluant la formation de personnel, le transfert technologique et le développement des industries auxiliaires.

Un point marquant de l'événement a été la cérémonie de signature de plusieurs protocoles d'accord (MOU) entre le Bureau commercial et l'Office des sciences et technologies du Vietnam en République de Corée avec des partenaires sud-coréens tels que KOEN, KNP, G-Tops et Megazone Cloud. Ces accords portent sur les secteurs de l'énergie, de l'informatique en nuage (cloud computing), de la transformation numérique, ainsi que sur la formation de la main-d'œuvre et la mise en réseau des entreprises, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités de collaboration entre les organismes et les acteurs économiques des deux pays.

Avec un capital social cumulé dépassant les 94 milliards de dollars pour plus de 10 000 projets en vigueur, la République de Corée est actuellement le plus grand investisseur direct étranger (IDE) au Vietnam. En 2025, le commerce bilatéral a atteint environ 89,5 milliards de dollars, soit une croissance de 9,6 % par rapport à l'année précédente.- VNA

#Vietnam-République de Corée #technologie #l’énergie et le numérique
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