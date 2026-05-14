Économie

Essence E10 : plusieurs distributeurs passent à l’action avant le calendrier prévu

À partir du 15 mai, selon l’annonce de la PetroVietnam Oil Corporation (PVOIL), l’essence E10 sera vendue dans l’ensemble des près de 1.000 stations-service de cette compagnie, soit plus d’un demi-mois avant le calendrier général.

Vente de l’essence E10 dans une station-service PVOIL de la rue Thai Thinh, à Hanoï. Photo : VNA
Vente de l’essence E10 dans une station-service PVOIL de la rue Thai Thinh, à Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Plus tôt que prévu dans la feuille de route nationale, plusieurs entreprises de distribution de carburants ont commencé à commercialiser l’essence sans plomb E10 dans leurs réseaux et se disent prêtes à approvisionner également les stations-service hors système.

À partir du 15 mai, selon l’annonce de la PetroVietnam Oil Corporation (PVOIL), l’essence E10 sera vendue dans l’ensemble des près de 1.000 stations-service de cette compagnie, soit plus d’un demi-mois avant le calendrier général.

La PVOIL Sai Gon a également annoncé l’arrêt de la vente de l’essence minérale RON 95-III à compter du 15 mai. Ainsi, l’E10 RON 95-III remplacera officiellement et totalement l’essence minérale RON 95-III dans le réseau de cette entreprise.

Selon le document officiel n°4299 du Bureau du gouvernement daté du 12 mai, le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a chargé le ministère de l’Industrie et du Commerce de coordonner avec les autres ministères et secteurs la mise en œuvre de la transition vers l’essence E10 à l’échelle nationale, tout en garantissant l’approvisionnement, la qualité du carburant et la stabilité du marché.

Une récente enquête de marché montre également que les stations-service du groupe Petrolimex à Ho Chi Minh-Ville affichent désormais les prix de vente de l’essence E10, signe de l’élargissement progressif de ce produit dans l’ensemble du réseau.

Depuis le 13 mai à minuit, Petrolimex applique officiellement les prix de vente de l’essence E10 RON 95-V dans tout son réseau de stations-service, d’agents et de franchises commerciales, à 24.630 dongs le litre dans la zone 1 et 25.120 dongs dans la zone 2. L’E10 RON 95-III est quant à elle vendue respectivement à 23.730 dongs et 24.200 dongs le litre. Par rapport à l’essence minérale du même type, l’E10 est moins chère d’environ 620 à 630 dongs par litre.

Van Tan Phung, président du conseil d’administration de la Société par actions du commerce pétrolier de Dong Nai, a confirmé que le réseau comprenant 18 stations de vente au détail et plus de 30 agents était également prêt à commercialiser l’E10 à partir du 15 mai.

« Du 15 au 30 mai, l’entreprise vendra simultanément de l’E10 et de l’essence minérale. À partir du 1er juin, l’essence minérale cessera officiellement d’être commercialisée dans tout le réseau conformément à la politique gouvernementale et à la feuille de route prévue par la circulaire 50 du ministère de l’Industrie et du Commerce », a-t-il déclaré.

Un représentant de PVOIL a affirmé que le système de mélange de l’E10 de la compagnie était désormais pratiquement finalisé et devrait atteindre une capacité totale de 4 millions de m³ par an d’ici la fin de l’année.

L’augmentation proactive des capacités et la diversification des sources d’approvisionnement contribueront à stabiliser le marché et à garantir la sécurité énergétique nationale.

Le président de l’Association des transports automobiles de Ho Chi Minh-Ville, Le Trung Tinh, a estimé que le biocarburant était non seulement moins chère, mais contribuait également à réduire la pollution et les émissions dans les grandes villes. Il a toutefois souligné que la communication autour de l’E10 demeurait insuffisante, ce qui entretient les inquiétudes de nombreux consommateurs, notamment concernant les anciens véhicules.

Partageant cet avis, le professeur associé et docteur Nguyen Thuong Lang de l’Université nationale d’économie a souligné que l’E10 devait offrir un avantage tarifaire réel afin d’être largement adoptée par les consommateurs et permettre aux entreprises de la déployer rapidement et efficacement.

L’Association des constructeurs automobiles du Vietnam (VAMA) a indiqué que la plupart des véhicules actuellement en circulation sur le marché avaient déjà été conçus pour être compatibles avec l’essence E10. De même, l’Association des fabricants de motos du Vietnam (VAMM) a affirmé que les motos produites par ses membres pouvaient également utiliser ce carburant. -VNA

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