Sciences

Le Vietnam ambitionne de devenir un centre régional de l’industrie numérique

Le développement de l’industrie des technologies numériques est considéré comme celui d’un secteur économique et technique fondamental, jouant un rôle moteur clé pour créer des percées en matière de productivité, de qualité et de compétitivité de l’économie, jeter des bases solides pour la transformation numérique nationale, favoriser une croissance économique à deux chiffres et contribuer de manière décisive à l’objectif de faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

L’objectif général du programme est de développer une industrie vietnamienne des technologies numériques moderne et hautement compétitive. Photo: VNA
L’objectif général du programme est de développer une industrie vietnamienne des technologies numériques moderne et hautement compétitive. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a signé, le 13 mai 2026, la Décision n°840/QD-TTg approuvant le Programme de développement de l’industrie des technologies numériques pour la période 2026-2030, avec une vision à l’horizon 2045.

Le développement de l’industrie des technologies numériques est considéré comme celui d’un secteur économique et technique fondamental, jouant un rôle moteur clé pour créer des percées en matière de productivité, de qualité et de compétitivité de l’économie, jeter des bases solides pour la transformation numérique nationale, favoriser une croissance économique à deux chiffres et contribuer de manière décisive à l’objectif de faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

Le programme place les entreprises au centre du développement, en identifiant le secteur privé comme principal moteur de l’industrie des technologies numériques. L’accent est mis sur la mobilisation des grandes entreprises, notamment des grands groupes privés, afin d’investir et de développer ce secteur. L’État joue un rôle de facilitateur en élaborant le cadre juridique, en planifiant les infrastructures industrielles numériques et en créant un marché à travers l’orientation, les commandes publiques et l’attribution de missions clés nationales aux entreprises vietnamiennes du numérique.

Le développement de l’industrie numérique repose sur l’esprit « Make in Viet Nam » : innover au Vietnam, produire au Vietnam pour mieux rayonner. Les entreprises vietnamiennes sont appelées à maîtriser les technologies, à faire preuve de proactivité et de créativité dans la recherche, la conception, la production et la fourniture de produits et services numériques, afin de dominer le marché national et de renforcer leur compétitivité à l’échelle mondiale.

Cap sur la maîtrise des technologies clés et stratégiques

L’objectif général du programme est de développer une industrie vietnamienne des technologies numériques moderne et hautement compétitive, avec de grandes entreprises technologiques stratégiques capables de maîtriser les technologies de base et les technologies stratégiques, tout en contribuant aux missions prioritaires nationales en matière de sciences, de technologies, d’innovation et de transformation numérique.

Le programme vise également à développer un écosystème d’entreprises numériques profondément intégrées aux chaînes de valeur mondiales, faisant du Vietnam l’un des centres régionaux et mondiaux de l’industrie numérique, tout en renforçant les ressources humaines de haute qualité et la marque « Make in Viet Nam » sur les marchés régional et international.

vnanet-vna-potal-dai-hoi-xiv-cua-dang-tuoi-tre-da-nang-san-sang-don-dau-nhung-quyet-sach-moi-8543787.jpg
La ressources humaines de haute qualité est un volet important du Programme de développement de l’industrie des technologies numériques pour la période 2026-2030, avec une vision à l’horizon 2045. Photo : VNA.

D’ici 2030, le chiffre d’affaires de l’industrie numérique devrait atteindre au moins 300 milliards de dollars, avec une croissance annuelle moyenne d’au moins 12 % sur la période 2026-2030. Les exportations de produits et services numériques des entreprises vietnamiennes devraient atteindre au moins 55 milliards de dollars par an, avec une croissance moyenne annuelle d’au moins 30 %.

Le Vietnam ambitionne également d’atteindre 100.000 entreprises numériques et de former plus de 3 millions de travailleurs spécialisés dans l’industrie des technologies numériques.

Vers la création d’une vingtaine de zones technologiques numériques concentrées

Le programme fixe par ailleurs l’objectif de permettre aux entreprises vietnamiennes de maîtriser les technologies nécessaires à la production et à la fourniture de produits et services numériques de pointe.

Il prévoit la création de 16 à 20 zones technologiques numériques concentrées, dont au moins une zone de grande envergure adaptée aux orientations de développement de la région économique clé concernée, ainsi que la mise en place d’au moins un centre partagé de calcul haute performance destiné à résoudre des missions et problématiques majeures et à soutenir le développement de produits et services numériques stratégiques.

À l’horizon 2045, le Vietnam ambitionne de devenir un pays doté d’une industrie numérique développée, figurant parmi les principaux centres régionaux et mondiaux du secteur, l’industrie numérique devenant un pilier majeur de la croissance et de la prospérité nationales.

Pour atteindre ces objectifs, le programme prévoit plusieurs missions et solutions prioritaires : poursuite de l’amélioration du cadre juridique ; promotion de la recherche et du développement de produits et services numériques ; développement des entreprises numériques ; renforcement des ressources humaines ; modernisation des infrastructures industrielles numériques ; promotion des investissements ; développement du marché et des chaînes d’approvisionnement ; construction de systèmes d’information et de bases de données ; ainsi que soutien au développement de l’industrie des semi-conducteurs… -VNA

#industrie des technologies numériques
Suivez VietnamPlus

Transformation numérique

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Des citoyens scannent leur carte d’identité citoyenne pour effectuer des démarches administratives. Photo : VNA

Résolution 57 : les technologies numériques au service de la qualité de vie

La mise en œuvre de la Résolution 57 du Bureau politique ouvre de nouvelles perspectives pour le développement de la science, de la technologie et de l’innovation au Vietnam. L’essor de l’intelligence artificielle, des technologies numériques et des partenariats entre l’État, les universités et les entreprises contribue à moderniser la gestion, stimuler la production et améliorer la qualité de vie de la population.

Le développement scientifico-technologique, l’innovation ainsi que la transformation numérique sont identifiés comme une priorité stratégique et un moteur clé permettant au Vietnam de s’affirmer dans une nouvelle ère. Photo : VNA

Le Vietnam engage un changement de perspective sur les technologies numériques

Le ministre des Sciences et des Technologies, Nguyên Manh Hung, a souligné que la concurrence mondiale actuelle ne repose plus sur le faible coût de la main-d’œuvre ou la taille des marchés, mais sur la science, la technologie, l’innovation et les données. Les pays capables de maîtriser les technologies clés, de détenir les technologies stratégiques et de façonner les normes et les écosystèmes sont ceux qui ont la capacité de devenir des leaders.

Voir plus

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam (gauche), et le président sri-lankais Anura Kumara Dissanayake. Photo: VNA

Vietnam-Sri Lanka : un nouvel élan pour la coopération scientifique et technologique

La visite d'État au Sri Lanka du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, marque une étape importante dans l’histoire des relations bilatérales et agit comme un « puissant catalyseur » pour approfondir la coopération entre les deux pays dans les domaines de la science, de la technologie et de la transformation numérique, bien au-delà du seul cadre diplomatique.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam s'exprime au forum. Photo : VNA

Forum de l'innovation Vietnam - Inde à New Delhi

Le Forum de l'innovation Vietnam - Inde ayant pour thème «Coopération dans le développement des ressources humaines, des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique », qui a eu lieu dans la soirée du 6 mai à New Delhi a vu la présence du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam.

Le ministre vietnamien des Sciences et des Technologies Vu Hai Quan. Photo : VNA

Vietnam–République de Corée : cap sur des technologies stratégiques communes

La mise en relation des besoins, la formation de partenariats et le déploiement de projets de coopération concrets, générateurs de valeur pour le Vietnam et la République de Corée ont été soulignées lors du forum sur la science, la technologie et l’innovation, organisé dans le cadre de la visite d’État du président sud-coréen Lee Jae-myung, s’est tenu le 24 avril à l’Institut des Sciences et Technologies Vietnam-République de Corée. 

Le vice-ministre des Sciences et de la Technologie, Lê Xuân Dinh, prononce le discours d'ouverture, à Hanoi, le 21 avril. Photo : VNA

Le concours d’innovation scientifique s’ouvre aux Vietnamiens de l’étranger

En réponse à la Journée mondiale de la créativité et de l’innovation 2026, ce concours offre une plateforme aux individus et aux équipes de tout le pays passionnés par la recherche, la créativité et l’application pratique des sciences, tout en promouvant un mouvement de recherche scientifique au sein de la communauté, en particulier chez les jeunes.

Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung (centre) préside la réunion consacrée au déploiement de la liste des technologies et produits technologiques stratégiques, à Hanoi, le 20 avril. Photo : VNA

Le Vietnam impulse la mise en œuvre des technologies et produits stratégiques

Cette liste est divisée en deux groupes : les technologies déjà implantées sur le marché et ayant un impact direct sur des secteurs tels que l’agriculture, la transformation industrielle, le textile et l’énergie ; et les technologies émergentes qui stimulent la croissance et garantissent l’autonomie en matière de sécurité et de défense, comme l’informatique quantique, les technologies des missiles, des petits réacteurs nucléaires, des petits satellites et des drones.

Lai Chau se classe au 4e rang parmi 58 ministères, secteurs et localités du pays en termes de taux de traitement des documents entrants et sortants sur l’environnement électronique.

Lai Chau accélère sa transformation numérique pour un développement durable

La province montagneuse de Lai Chau intensifie ses efforts en matière de transformation numérique et d’innovation. Grâce à des politiques adaptées et à une mise en œuvre déterminée, elle améliore l’efficacité administrative, renforce ses infrastructures numériques et ouvre la voie à un développement rapide et durable.

Tâches et solutions pour le développement socio-économique quinquennal 2026-2030

Tâches et solutions pour le développement socio-économique quinquennal 2026-2030

Au nom du Comité central du Parti communiste du Vietnam, le secrétaire général To Lam a signé la Conclusion n° 18-KL/TW du 2 avril 2026, issue du 2e Plénum du Comité central du Parti du XIVe mandat, portant sur le plan de développement socio-économique, les finances nationales, la gestion de la dette publique ainsi que les investissements publics à moyen terme pour la période 2026-2030, en lien avec l’objectif de croissance à deux chiffres.