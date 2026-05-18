Sciences

Le Vietnam priorise le développement de 70 technologies stratégiques de pointe

L’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, la technologie quantique, le big data, les nouvelles énergies… figurent parmi les 70 hautes technologies dans lesquelles l’investissement est priorisé par le gouvernement afin de créer une dynamique de croissance et de renforcer l’autonomie technologique nationale.

L'assemblage de pièces ultra-petites dans la fabrication de puces semi-conductrices. Photo : VNA
L'assemblage de pièces ultra-petites dans la fabrication de puces semi-conductrices. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le Premier ministre a publié la décision n°23/2026/QD-TTg le 15 mai 2026, promulguant la liste des hautes technologies prioritaires pour l’investissement et le développement et la liste des produits de haute technologie dont le développement est encouragé.

Selon cette décision, 70 hautes technologies sont prioritaires pour l’investissement et le développement, se concentrant sur des domaines qui créent des changements majeurs dans la compétition technologique mondiale tels que l’intelligence artificielle (IA), le big data, le cloud computing, le calcul haute performance, l’Internet des objets (IoT), la blockchain, la technologie quantique, les technologies des énergies renouvelables et de stockage avancé de l’énergie ; les technologies microbiennes de nouvelle génération…

La liste met également en avant de nombreuses technologies au service du développement durable et de l’adaptation au changement climatique, telles que les technologies de surveillance, de prévision et d’alerte précoce des catastrophes en temps réel intégrant l’IA; les technologies d’énergie propre ; et la biotechnologie appliquée à l’agriculture, à la médecine et à l’environnement.

La décision 23/2026/QD-TTg approuve également le développement de 100 produits de haute technologie. Parmi ceux-ci figurent de nombreux produits liés à la transformation numérique, à l’intelligence artificielle et aux technologies intelligentes, tels que des systèmes, des équipements et des logiciels de reconnaissance, d’analyse, de prévision et de contrôle basés sur l’IA et le big data ; des plateformes de soutien à la recherche, au développement et à l’application de l’IA ; des logiciels de personnalisation des parcours d’apprentissage ; des systèmes éducatifs intelligents dédiés aux disciplines STEAM ; des drones ; des véhicules à énergies nouvelles ; et des médicaments, vaccins et produits de diagnostic biologique de nouvelle génération.

La publication de cette nouvelle liste vise à concrétiser l’orientation nationale en matière de développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique ; et, simultanément, à créer une base pour la priorisation des ressources d’investissement, la promotion de la recherche, de l’application, du transfert et de la commercialisation des hautes technologies dans les domaines stratégiques.

En fonction de la situation socio-économique et des directives des autorités compétentes à tous les niveaux, le ministère des Sciences et des Technologies, en coordination avec les ministères et agences concernés, révise et évalue périodiquement la liste des hautes technologies prioritaires pour l’investissement et le développement ainsi que la liste des produits de haute technologie dont le développement est encouragé, et les soumet au Premier ministre pour promulgation et actualisation.

Cette décision prend effet à compter du 1er juillet 2026 et remplace la décision n° 38/2020/QD-TTg du Premier ministre, en date du 30 décembre 2020, portant promulgation de la liste des hautes technologies prioritaires pour l’investissement et le développement et de la liste des produits de haute technologie dont le développement est encouragé.

Les organismes qui ont obtenu des certificats ou des documents de reconnaissance pour les hautes technologies et les produits de haute technologie en vertu de la liste publiée dans la décision n° 38/2020/QD-TTg du Premier ministre daté du 30 décembre 2020 continueront d’appliquer ces listes jusqu’à la date d’expiration indiquée sur le certificat ou le document de reconnaissance délivré. – VNA

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