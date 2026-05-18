VinFuture 2026 : le réseau mondial de partenaires multiplié par 14 après six saisons

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Hanoï, 18 mai (VNA) – Le Conseil du Prix VinFuture a annoncé, le 18 mai, qu’à la clôture des candidatures pour l’édition 2026, ce prestigieux prix international dans les domaines des sciences et des technologies avait reçu 1.819 candidatures provenant du monde entier, grâce à un réseau de plus de 17.000 partenaires de nomination issus de 117 pays et territoires.

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Les candidatures de cette année couvrent un large éventail de domaines essentiels, notamment la médecine et la santé (38,4 %), l’environnement et les sciences de la Terre (17 %), l’énergie, les transports et la construction (15 %), l’alimentation et l’agriculture (10,6 %), ainsi que d’autres secteurs scientifiques et technologiques (19 %).

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Avec 17.154 partenaires de nomination originaires de 117 pays et territoires répartis sur les cinq continents, l’envergure du prix a progressé d’environ 16 % par rapport à l’édition 2025 et a été multipliée par plus de 14 depuis sa création en 2021. Le nombre de pays et territoires représentés a également presque doublé au cours des six dernières années.

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Il convient de noter que 1.415 partenaires de nomination de l’édition 2026 figurent parmi les 2 % des chercheurs les plus cités au monde.

Participant à titre bénévole, ces partenaires jouent un rôle clé dans l’identification et la proposition de réalisations scientifiques remarquables susceptibles d’avoir un impact positif sur des milliards de personnes à travers le monde. Ils contribuent également à renforcer le rayonnement de VinFuture au sein de la communauté scientifique internationale et à promouvoir la coopération académique transfrontalière.

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Le Dr Le Thai Ha, directeur général de la Fondation VinFuture, a souligné que l’augmentation continue du nombre de candidatures et l’expansion du réseau de partenaires, qui dépasse désormais les 17.000 membres, témoignaient de l’intérêt croissant des scientifiques et organisations prestigieuses du monde entier pour la mission de VinFuture : identifier et honorer les innovations scientifiques et technologiques ayant un impact significatif sur l’humanité.

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Après la phase de nomination, le comité de présélection évaluera et retiendra les travaux les plus remarquables pour le tour final, dont le processus devrait se poursuivre jusqu’au début du mois de septembre.

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L’ensemble des candidatures fera l’objet d’une évaluation rigoureuse à plusieurs niveaux, conformément aux normes internationales les plus strictes, afin de garantir l’intégrité scientifique, l’équité et la transparence. Les principaux critères d’évaluation porteront sur les avancées scientifiques et technologiques, l’impact positif sur la vie humaine, ainsi que l’ampleur et la durabilité des projets.

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Plusieurs lauréats du prix VinFuture ont ensuite été récompensés par de prestigieuses distinctions scientifiques internationales, telles que le prix Nobel, le prix Queen Elizabeth pour l’ingénierie ou encore le Breakthrough Prize, illustrant la capacité de VinFuture à identifier précocement des travaux fondamentaux pour l’avenir de l’humanité.

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Le Prix VinFuture constitue l’activité phare de la Fondation VinFuture, une organisation à but non lucratif cofondée par le milliardaire vietnamien Pham Nhat Vuong et son épouse Pham Thu Huong. - VNA

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