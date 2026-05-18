Des bourses STEM pour attirer les talents et développer une main-d’œuvre hautement qualifiée





Hanoï, 18 mai (VNA) – Des experts ont salué la proposition du ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation visant à accorder des bourses aux étudiants de licence, de master et de doctorat dans 15 disciplines relevant des STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques).



Selon eux, cette politique pourrait contribuer à attirer davantage de jeunes talents et à renforcer le vivier national de ressources humaines hautement qualifiées dans des secteurs stratégiques, alors que la demande en compétences scientifiques et technologiques ne cesse d’augmenter.



Le professeur Nguyen Tien Thao, directeur du Département de l’enseignement supérieur relevant du ministère, a indiqué que celui-ci s’apprêtait à soumettre au gouvernement un projet de décret relatif aux politiques de bourses destinées aux étudiants en sciences fondamentales, en ingénierie de pointe et dans les technologies stratégiques.



Si elle est approuvée, cette politique devrait entrer en vigueur à partir du 1er septembre 2026.



Le programme proposé couvrirait 15 disciplines, notamment la biologie, la biologie appliquée, les sciences physiques, les sciences de la Terre, les mathématiques, les statistiques, l’informatique, les technologies de l’information, le génie mécanique, le génie électrique, électronique et des télécommunications, le génie chimique, des matériaux, métallurgique et environnemental, ainsi que le génie physique, géologique, géophysique, topographique, minier et de la construction.



Le montant des bourses varierait selon le niveau et le domaine d’études afin de couvrir les frais essentiels de formation et de subsistance, tout en offrant des incitations attractives aux étudiants.



Selon cette proposition, les étudiants en licence pourraient percevoir entre 3,7 et 5,5 millions de dôngs (140 à 210 dollars) par mois, tandis que les étudiants en master et en doctorat pourraient bénéficier d’une allocation pouvant atteindre 8,4 millions de dôngs (318 dollars) mensuels.



Les bénéficiaires potentiels seraient répartis en deux groupes. Le premier comprend les étudiants ayant remporté un premier, deuxième ou troisième prix lors de concours académiques nationaux ou internationaux au cours des trois dernières années.



Le second groupe concerne les étudiants ayant obtenu au moins 22,5 points à l’examen national d’entrée à l’université, avec des combinaisons incluant les mathématiques et deux matières parmi la physique, la chimie, la biologie et l’anglais. Les candidats devront également figurer parmi les 30 % meilleurs admis au niveau national dans leur spécialité.



Pour conserver leur bourse pendant toute la durée de leurs études, les bénéficiaires devront satisfaire à des critères exigeants en matière de résultats académiques, de progression dans l’acquisition des crédits et de discipline. Les étudiants en master et en doctorat seront également évalués sur leurs capacités de recherche scientifique.



Nguyen Nhat Ly, étudiant en master de biotechnologie à l’Université des sciences relevant de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï, estime que ce programme contribuerait considérablement à alléger la pression financière pesant sur les étudiants.



Selon lui, les étudiants en sciences fondamentales consacrent la majeure partie de leur temps aux travaux de laboratoire, ce qui limite fortement leurs possibilités d’exercer un emploi à temps partiel.



« Pour couvrir leurs frais de scolarité et de subsistance, de nombreux étudiants sont obligés de travailler après les cours, ce qui engendre une forte pression », a-t-il expliqué. « Si ces bourses sont mises en place, nous pourrons davantage nous concentrer sur nos études et améliorer la qualité de nos recherches. Cela encouragera également les étudiants à viser l’excellence académique. »



Le professeur Nguyen Dinh Duc, de l’Université de technologie et d’ingénierie relevant de l’Université nationale du Vietnam, a rappelé que la Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique considère la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique comme les principaux moteurs du développement national dans la nouvelle ère.



Parallèlement, la Résolution n°71-NQ/TW fixe l’objectif de transformer les universités en centres nationaux de recherche, d’innovation et d’entrepreneuriat.



Selon Nguyen Dinh Duc, la politique de bourses pour les filières STEM constitue l’une des solutions importantes pour concrétiser ces orientations stratégiques.



« Cette politique joue à la fois un rôle d’orientation et d’encouragement pour les étudiants tout en contribuant à attirer les talents », a-t-il souligné. « Elle permettra de former une main-d’œuvre hautement qualifiée dans les secteurs STEM, à un moment où ces domaines souffrent d’une pénurie de ressources humaines et où les inscriptions demeurent insuffisantes par rapport à la demande réelle. »



Nguyen Duc Toan, directrice adjointe de l’Institut des technologies de l’information de l’Académie des femmes du Vietnam, a estimé que ces bourses encourageraient davantage d’étudiants talentueux à s’orienter vers les sciences fondamentales, les technologies et l’ingénierie, contribuant ainsi au développement national tout en renforçant le vivier futur d’enseignants-chercheurs dans ces disciplines.



Tran Manh Cuong, vice-recteur de l’Université des sciences relevant de l’Université nationale du Vietnam, partage le même avis.



Il a souligné que son établissement possède près de 70 ans d’expérience dans la formation en sciences fondamentales, avec une majorité d’étudiants issus de provinces situées hors de Hanoï.



« Grâce à cette politique de soutien, les étudiants disposeront de meilleures conditions pour se consacrer pleinement à leurs études, à leurs recherches et à leur développement professionnel », a déclaré Tran Manh Cuong.



Selon lui, ce soutien financier pourrait fortement influencer les choix d’orientation des élèves et de leurs familles. Les lycéens seraient ainsi davantage encouragés à étudier la physique, la chimie, la biologie ou l’informatique avant de poursuivre des études supérieures et de troisième cycle dans les domaines des sciences fondamentales, des technologies et de l’ingénierie.



Le programme de bourses pourrait ainsi contribuer à attirer davantage de talents vers les secteurs à forte intensité de connaissances, notamment les sciences, les technologies, l’ingénierie et l’innovation, tout en incitant les universités à renforcer leurs capacités de formation.



« Cette politique revêt donc non seulement une importance majeure pour l’enseignement supérieur, mais également une portée stratégique à long terme pour le développement d’une main-d’œuvre hautement qualifiée », a conclu Tran Manh Cuong. – VNA

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