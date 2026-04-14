La Turquie prête à approfondir sa coopération avec le Vietnam

Hanoi (VNA) – L’ambassadeur de Turquie au Vietnam, Korhan Kemik, a affirmé la volonté de la Turquie d’approfondir sa coopération avec le Vietnam dans les temps à venir, en œuvrant ensemble à jeter les bases d’une paix durable et d’un développement harmonieux, pour le bénéfice des deux pays.



Le diplomate a fait cette déclaration lors d’un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l’occasion de la visite du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, en Turquie pour assister à la 152e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP-152) et participer à des activités bilatérales.



- Comment la Turquie s’est-elle préparée à accueillir la 152e Assemblée de l’UIP à Istanbul ? Compte tenu du contexte géopolitique mondial actuel, quelles sont vos attentes concernant les principaux messages et les décisions clés qui seront adoptés lors de cette Assemblée ?



L’Union interparlementaire (UIP) est au cœur même de la diplomatie parlementaire. Elle offre un espace de dialogue commun aux parlementaires de différentes régions du monde, de systèmes politiques et d’horizons idéologiques divers.



La Turquie accorde une grande importance à la 152e Assemblée de l’UIP, qui se tiendra du 15 au 19 avril 2026 à Istanbul. Ce sera la quatrième fois que la Turquie accueillera une Assemblée générale de l’UIP, après celles de 1934, 1951 et 1996. La Grande Assemblée nationale de Turquie a entrepris des préparatifs approfondis pour cet événement majeur et tout a été mis en œuvre pour en assurer le succès.



La 152e Assemblée de l’UIP sera un rassemblement important en termes de participation, avec plus de 2.300 délégués attendus de différents pays. Plus de 90 présidents et vice-présidents sont également attendus à Istanbul à cette occasion.



Le choix d’Istanbul comme ville hôte est tout aussi significatif. Située au carrefour des continents, des cultures et des idées, Istanbul incarne parfaitement l’importance que l’Assemblée accorde au dialogue, à la coexistence et à la compréhension mutuelle.



Ces valeurs sont plus essentielles que jamais face aux réalités pressantes de notre époque. Nous traversons une période marquée par une volatilité et une imprévisibilité croissantes, ainsi que par des conflits qui menacent la paix et la stabilité dans notre voisinage immédiat. Ce contexte accroît le risque d’erreurs d’appréciation, approfondit la méfiance internationale et complexifie considérablement la gestion des crises. Dans ce contexte, relever les défis mondiaux repose sur des efforts collectifs fondés sur la coopération et un multilatéralisme efficace.



Le thème général de la 152e Assemblée de l’UIP, « Cultiver l’espoir, consolider la paix et assurer la justice pour les générations futures », reflète cette nécessité urgente et appelle à une action parlementaire concrète. Dans ce contexte, le débat général devrait servir de plateforme d’échange de vues et de mobilisation des efforts parlementaires, l’Assemblée étant appelée à adopter des résolutions sur des questions clés.



- Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, dirigera la délégation vietnamienne de haut niveau lors de cet événement. Comment évaluez-vous la participation et les contributions du Vietnam aux instances parlementaires multilatérales telles que l’UIP ces dernières années, en matière de promotion de la paix et du développement durable ?



Le Vietnam, comme la Turquie, est un fervent défenseur du multilatéralisme et, ces dernières années, cet engagement s’est traduit par une présence nettement plus forte sur la scène internationale. L’organisation de la cérémonie de signature de la Convention des Nations Unies sur la cybercriminalité l’an dernier et sa participation au Conseil de la paix sont deux exemples récents de l’engagement mondial croissant et significatif du Vietnam.



Cette position active se manifeste également dans le domaine de la diplomatie parlementaire multilatérale, reflétant clairement le rôle positif et constructif du Vietnam dans la promotion de la paix et du développement durable.



Pour notre part, nous sommes prêts à approfondir notre coopération avec le Vietnam dans la période à veniren travaillant ensemble à jeter les bases d’une paix et d’un développement durable, pour le bénéfice de nos deux nations.



- La visite de travail du dirigeant de l’Assemblée nationale du Vietnam constitue non seulement une activité multilatérale, mais aussi une occasion de renforcer les relations bilatérales. Selon vous, quels sont les domaines prioritaires sur lesquels les deux pays devraient se concentrer pour accroître la coopération entre leurs deux assemblées législatives et, plus généralement, l’amitié vietnamo-turque, afin de la rendre plus efficace, plus subtantielle et plus profonde ?



La visite du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, et de la délégation vietnamienne de haut niveau qui l’accompagne, offrira une précieuse occasion de renforcer davantage nos relations bilatérales.



Le Vietnam est un partenaire important de la Turquie en Asie du Sud-Est. Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1978, nos deux pays ont cultivé une coopération fructueuse, fondée sur l’amitié, la solidarité et le respect mutuel.



Les relations interparlementaires constituent un pilier essentiel de notre partenariat, qui a connu un essor considérable ces derniers temps. La visite du vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Duc Hai, en Turquie en septembre dernier a marqué une étape particulièrement importante. Ses rencontres avec le vice-président Cevdet Yılmaz et le vice-président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Celal Adan, ont contribué de manière significative au développement de nos relations législatives. Encourager les contacts et les échanges entre nos groupes d’amitié interparlementaires existants permettra sans aucun doute d’approfondir cette coopération, et la 152e Assemblée de l’UIP à Istanbul offre une excellente plateforme pour consolider cette dynamique.



Cet engagement parlementaire fort s’accompagne de liens économiques solides. Le Vietnam est déjà le deuxième partenaire commercial de la Turquie en Asie du Sud-Est, et la Turquie est le premier investisseur vietnamien de notre région, témoignant ainsi de la profondeur et de la maturité de nos relations économiques.



Nos deux pays disposent d’un potentiel considérable pour développer leur coopération dans de nombreux domaines stratégiques : le tourisme, l’agriculture, l’industrie halal, les énergies renouvelables, les terres rares, les infrastructures et la logistique, ainsi que la science, la technologie et la numérisation. Ce sont des secteurs où nos atouts complémentaires peuvent générer des avantages mutuels concrets et durables.



En définitive, la force de nos liens repose sur le contact humain. Nous avons pris des mesures concrètes pour rapprocher nos populations. La simplification des procédures de visa pour les citoyens vietnamiens et l’augmentation des vols hebdomadaires de Turkish Airlines entre Istanbul et Hanoï, ainsi qu’entre Istanbul et Hô Chi Minh-Ville, ouvrent de nouvelles perspectives d’échanges et renforcent les liens humains entre nos pays.



Nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires vietnamiens dans les prochains mois afin de consolider et d’approfondir notre coopération. – VNA

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