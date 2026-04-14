Politique

La visite en Chine du SG et président vietnamien To Lam revêt une importance stratégique majeure

La visite d’État en Chine du secrétaire général et président vietnamien To Lam, du 14 au 17 avril, est perçue comme un jalon stratégique majeur pour approfondir la confiance politique et impulser une nouvelle dynamique aux relations bilatérales. Elle devrait ouvrir des perspectives accrues de coopération concrète entre le Vietnam et la Chine, notamment avec la région du Guangxi.

Des représentants de la communauté vietnamienne et des étudiants vietnamiens en Chine accueillent le secrétaire général et président de la République To Lam et son épouse à l’aéroport international de Pékin. Photo: VNA
Des représentants de la communauté vietnamienne et des étudiants vietnamiens en Chine accueillent le secrétaire général et président de la République To Lam et son épouse à l’aéroport international de Pékin. Photo: VNA

Pékin (VNA) - La visite en Chine, notamment dans la région autonome du Guangxi, frontalière du Vietnam, du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, revêt une portée stratégique majeure.

Elle vise à renforcer l’amitié traditionnelle "à la fois camarades et frères" entre les deux Partis et les deux pays, à consolider la confiance stratégique au plus haut niveau et à promouvoir la construction d’une communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine à portée stratégique. C’est ce qu’a déclaré Li Qiaoping, professeure de vietnamien à l’Université des nationalités du Guangxi, lors d’un entretien accordé à un journaliste de l’Agence vietnamienne d’information, à la veille de la visite d’État en Chine, du 14 au 17 avril, de To Lam.

Selon elle, cette visite devrait insuffler une nouvelle dynamique au partenariat de coopération stratégique global entre la Chine et le Vietnam, en renforçant la connectivité approfondie et en créant des conditions favorables à l’élévation de la coopération dans des domaines tels que le commerce, les infrastructures, la sécurité et les échanges entre les peuples, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et à la prospérité de la région. À l’échelle locale, le Guangxi partage avec le Vietnam des frontières terrestres et maritimes, entretient des liens culturels étroits et joue un rôle de porte d’entrée dans le processus d’ouverture et de coopération de la Chine avec l’ASEAN.

La professeure estime également que cette visite favorisera les échanges linguistiques, culturels et éducatifs, ainsi que la coopération en matière d’innovation technologique entre le Guangxi et les localités vietnamiennes en particulier, et entre la Chine et le Vietnam en général. Elle devrait aussi offrir des opportunités de formation de talents multidisciplinaires dotés d’une vision internationale, capables de répondre aux exigences de la nouvelle ère.

Concernant les perspectives, elle a exprimé sa confiance dans le renforcement de la confiance politique, l’approfondissement de la coopération pragmatique dans des domaines tels que le commerce, la logistique, l'industrie transfrontalière, l’agriculture moderne, le tourisme culturel et la santé, ainsi que l’élargissement de nouveaux axes de coopération dans l’éducation, les sciences et technologies, l’économie numérique et la santé. Elle a également souligné l’importance de renforcer les échanges entre les jeunes afin de pérenniser l’amitié bilatérale.

Évoquant plus spécifiquement les perspectives de coopération, Li Qiaoping a indiqué que, grâce à leurs atouts géographiques, à leur base industrielle et aux dynamiques actuelles, le Guangxi et les localités vietnamiennes disposent d’un vaste potentiel dans de nombreux domaines, notamment les soins de santé transfrontaliers, les échanges éducatifs, l’intelligence artificielle (IA) et l’économie numérique.

Elle s’est dite convaincue que, grâce aux efforts conjoints des deux parties, les relations Chine-Vietnam continueraient de se développer de manière saine et stable, tandis que la coopération entre le Guangxi et les localités vietnamiennes ouvrirait des perspectives encore plus prometteuses. -VNA

#visite d’État #Chine #To Lam #Université des nationalités du Guangxi
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