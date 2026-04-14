Politique

Le SG du Parti et président To Lam rencontre le dirigeant chinois Wang Huning

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, a souligné le rôle crucial du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois et du Front de la Patrie du Vietnam dans la promotion des échanges entre les peuples et des liens entre les localités des deux pays.

Le secrétaire général du PCV et président To Lam (droite) rencontre le dirigeant chinois Wang Huning. Photo : VNA
Le secrétaire général du PCV et président To Lam (droite) rencontre le dirigeant chinois Wang Huning. Photo : VNA

Pékin (VNA) - Dans le cadre de sa visite d’État en Chine du 14 au 17 avril, à l’invitation de son homologue chinois Xi Jinping, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a eu une entrevue le 14 avril à Pékin, avec Wang Huning, membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC).

Les deux dirigeants se sont félicités des progrès significatifs réalisés ces derniers temps dans les relations entre les deux Partis et les deux pays. Ils ont échangé leurs points de vue sur la situation de chaque Parti et de chaque pays, notamment depuis la tenue réussie du 14e Congrès national du PCV et de la session 2026 des Deux Sessions ainsi que l'adoption du Plan-cadre du 15e Plan quinquennal de développement socioéconomique de Chine.

Ils ont également discuté de plusieurs orientations majeures pour parvenir à une compréhension commune de haut niveau et promouvoir les relations bilatérales dans l'avenir.

To Lam a salué les avancées théoriques et pratiques de la Chine dans son œuvre de réforme et de modernisation, tout en soulignant les contributions majeures de Wang Huning au développement de son pays.

De son côté, Wang Huning a chaleureusement salué le succès du 14e Congrès du PCV et les réalisations socioéconomiques enregistrées par le Vietnam. Il a félicité To Lam pour sa première visite en Chine dans ses nouvelles fonctions, y voyant un signe de l’importance accordée par le Vietnam à la construction d'une "Communauté d'avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique".

Le dirigeant vietnamien a affirmé que cette visite vise à approfondir la confiance politique et à porter la coopération bilatérale à un niveau supérieur. Pour atteindre ces objectifs, il a souhaité promouvoir trois connexions : l'idéal et la confiance, les intérêts de développement et la culture et l’adhésion du peuple.

To Lam a proposé de maintenir des contacts réguliers à haut niveau, d'accroître l’efficacité de la coopération entre les canaux du Parti, de l’État, du gouvernement, du parlement ainsi que du Front et de la Conférence consultative politique, de consolider le pilier de coopération de défense et de sécurité.

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Entrevue entre le secrétaire général du PCV et président To Lam et le dirigeant chinois Wang Huning. Photo: VNA

Outre les secteurs traditionnels comme le commerce et l'investissement, il a appelé à créer des points forts dans des domaines innovants, telles que les infrastructures de transport, la technologie stratégique, la formation des ressources humaines.

Le dirigeant vietnamien a également souligné le rôle crucial de la CCPPC et du Front de la Patrie du Vietnam dans la promotion des échanges entre les peuples et des liens entre les localités des deux pays. Il a insisté sur la nécessité de renforcer la communication sur l'amitié bilatérale et de gérer de manière raisonnable les différends maritimes afin de renforcer la compréhension et l'amitié.

Pour sa part, Wang Huning a affirmé que la Chine considère ses relations avec le Vietnam comme une priorité dans sa politique de voisinage. Il a exprimé son soutien aux orientations de coopération proposées par le Vietnam, notamment en matière de connectivité stratégique, de développement de l’intelligence artificielle et de l’économie numérique.

Il a indiqué que la Chine est prête à accroître ses importations, en particulier de produits agricoles de qualité en provenance du Vietnam, et à encourager les entreprises chinoises à investir davantage dans le pays.

Il a affirmé la volonté de resserrer les relations entre le CCPPC et le Front de la Patrie du Vietnam ; d'encourager les échanges entre les peuples, en particulier les jeunes ; d’élargir la coopération dans les domaines de l’éducation et de la santé ainsi que de promouvoir le soutien mutuel dans l’organisation réussie des événements multilatéraux à venir, notamment l’APEC 2026 en Chine et l’APEC 2027 au Vietnam. -VNA

#CCPPC #To Lam #Chine
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Un article du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam a été publié dans Le Quotidien du peuple, l'organe de presse officiel du Comité central du Parti communiste chinois, à la veille de sa visite d'État en Chine du 14 au 17 avril. L'Agence vietnamienne d'information (VNA) tient de vous présenter l'intégralité de cet article.