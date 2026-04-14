Politique

To Lam plaide pour un partenariat renforcé en éducation dans son discours à l’Université Tsinghua

En visite d’État en Chine, le dirigeant vietnamien To Lam a prononcé un discours politique à l’Université Tsinghua, mettant en avant le rôle stratégique de l’éducation, de la science et de l’innovation dans le renforcement des relations Vietnam–Chine et dans la formation d’une nouvelle génération tournée vers l’avenir.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam prononce un discours politique à l’Université Tsinghua. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam prononce un discours politique à l’Université Tsinghua. Photo : VNA

Pékin (VNA) - Dans le cadre de la visite d’État en Chine du 14 au 17 avril du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut niveau, le ministère chinois de l’Éducation, en coordination avec le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation, a organisé dans l’après-midi du 14 avril à l’Université Tsinghua, un Forum sur la coopération en enseignement supérieur, sciences, technologies et innovation Vietnam-Chine.

To Lam a assisté à cet événement et a prononcé un discours politique. Il a souligné que Tsinghua est une institution prestigieuse ayant formé de grands amis du peuple vietnamien, dont le dirigeant chinois Xi Jinping, ainsi que de nombreux hauts responsables du Parti et de l’État chinois. Il a réaffirmé que le Vietnam considère le développement des relations avec la Chine comme une exigence objective, un choix stratégique et une priorité majeure dans sa politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de diversification et de multilatéralisation. Cette orientation constante repose sur les intérêts fondamentaux et à long terme des deux pays, répond aux aspirations de leurs peuples et contribue à la paix, à la stabilité et au développement régional et mondial.

Le dirigeant vietnamien s’est réjoui des progrès positifs de la coopération entre des établissements d’enseignement et de recherche du Vietnam et l’Université Tsinghua, notamment dans des domaines prioritaires tels que l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, la science et la technologie, ainsi que la formation de ressources humaines de haute qualité.

Actuellement, environ 25 000 étudiants vietnamiens poursuivent leurs études en Chine, illustrant la profondeur croissante des échanges éducatifs bilatéraux. Selon lui, chaque étudiant vietnamien en Chine constitue un pont d’amitié et un ambassadeur culturel, incarnant l’esprit d’apprentissage et l’ambition de la jeunesse vietnamienne. De même, les étudiants chinois au Vietnam contribuent à renforcer la compréhension mutuelle entre les deux peuples.

Pour l’avenir, To Lam a insisté sur la nécessité de consolider les bases politiques et sociales des relations bilatérales. L’amitié durable doit être transmise de génération en génération et nourrie au sein des populations, en particulier chez les jeunes. Il a appelé à intensifier les échanges populaires, universitaires, culturels, éducatifs et touristiques, afin de renforcer la responsabilité partagée dans la préservation de l’amitié entre les deux pays.

Il a également proposé de faire de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique de nouveaux piliers de la coopération Vietnam–Chine. Le Vietnam accorde une importance particulière à la collaboration dans des domaines complémentaires tels que l’intelligence artificielle, les mégadonnées, le cloud computing, les semi-conducteurs, l’automatisation, la robotique, les technologies vertes, la biotechnologie, les nouveaux matériaux, les énergies propres et d’autres secteurs stratégiques. Il est à espérer qu'à l'avenir, la coopération Vietnam-Chine sera non seulement renforcée dans les domaines du commerce et de l'investissement, mais aussi dans celui des connaissances, des technologies, de l'innovation et de la capacité à façonner l'avenir.

Dans cette perspective, l’éducation et la formation, ainsi que le développement de ressources humaines de qualité, doivent constituer une priorité essentielle. Le Vietnam a besoin d'une nouvelle génération dotée de solides bases scientifiques, capable de maîtriser les technologies modernes, faisant preuve d'esprit d'innovation et ayant le courage de s'intégrer à l'échelle internationale. Le Vietnam donc souhaite voir davantage d’étudiants, de chercheurs et de jeunes scientifiques accéder aux principaux centres de formation et de recherche en Chine, dont l’Université Tsinghua.

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Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam prononce un discours politique à l’Université Tsinghua. Photo : VNA

To Lam a exprimé le souhait que l’université chinoise renforce ses partenariats avec les universités et instituts vietnamiens, à travers des programmes conjoints, des échanges académiques et la création de laboratoires communs.

Enfin, Tô Lâm a souligné l’importance de renforcer les liens entre les jeunes générations des deux pays, appelées à devenir à la fois les héritières de l’amitié bilatérale et les forces motrices pour façonner l’avenir. Il a encouragé une coopération active dans la résolution des grands défis contemporains, tels que l’éducation, la santé, l’environnement, l’énergie, les villes intelligentes, l’agriculture verte et l’économie numérique, tout en préservant un environnement de paix, de stabilité et de coopération constructive.

À cette occasion, il a signé le livre d’or de l’université, exprimant son admiration pour le dévouement du corps enseignant et l’esprit studieux des étudiants, ainsi que pour la devise de Tsinghua de se perfectionner sans relâche, - symbole de valeurs partagées entre les peuples vietnamien et chinois. - VNA

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Un article du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam a été publié dans Le Quotidien du peuple, l'organe de presse officiel du Comité central du Parti communiste chinois, à la veille de sa visite d'État en Chine du 14 au 17 avril. L'Agence vietnamienne d'information (VNA) tient de vous présenter l'intégralité de cet article.