Transformation numérique : Ninh Binh impulse la dynamique depuis la base

Ninh Binh, 10 avril (VNA) – Dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution 57-NQ/TW relative au développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, la province de Ninh Binh intensifie la transformation numérique au niveau local, notamment dans les communes et quartiers, afin d’améliorer l’efficacité de la gestion publique, de réformer les procédures administratives et de mieux servir les citoyens et les entreprises.
Dans la commune de Lai Thành, le Centre de services administratifs publics, opérationnel depuis juillet 2025, traite en moyenne entre 60 et 80 dossiers par jour, dans un contexte d’augmentation des procédures transférées au niveau local. Grâce à l’application des technologies numériques, notamment la réception en ligne des dossiers et la consultation des informations, les opérations manuelles ont été considérablement réduites, limitant les erreurs et optimisant le temps de traitement.
La numérisation des dossiers, leur stockage centralisé et l’intégration des données de population facilitent le traitement des procédures administratives. Les citoyens peuvent désormais soumettre leurs demandes en ligne, suivre leur avancement et recevoir les résultats à distance, réduisant ainsi les coûts et les déplacements. En 2025, l’indice de satisfaction des citoyens et des entreprises de la commune a atteint 94,04 points.
Dans la commune de Khanh Hôi, la transformation numérique est considérée comme une solution clé pour standardiser les procédures administratives et améliorer l’efficacité. Les services administratifs en ligne, la signature numérique, les dossiers électroniques et les systèmes de prise de numéro automatique ont été largement déployés. L’introduction de codes QR pour consulter les procédures administratives permet également aux citoyens de mieux se préparer avant leurs démarches.
La transparence est renforcée grâce à la publication des procédures, des délais et des frais, permettant aux citoyens de suivre et de contrôler les démarches. Cette évolution contribue à réduire les délais de traitement, à limiter les erreurs et à renforcer la discipline administrative.
À l’échelle provinciale, la mise en œuvre de la Résolution 57 a permis des avancées notables : 100 % des communes et quartiers ont atteint les critères de transformation numérique de la première phase. La province se classe 14e sur 34 en matière d’indice d’innovation locale, avec un taux de dépôt de dossiers en ligne atteignant 98,1 %.
Selon les autorités locales, la transformation numérique ne consiste pas uniquement à transférer les procédures administratives sur des plateformes numériques, mais implique une transformation globale des méthodes de gouvernance, orientée vers un modèle transparent et fondé sur les données.
Dans les temps à venir, Ninh Binh poursuivra l’amélioration de son cadre institutionnel afin de promouvoir la transformation numérique autour de trois piliers : économie numérique, administration numérique et société numérique, en lien avec le développement des villes intelligentes. Les résultats obtenus au niveau local confirment que la transformation numérique constitue désormais un levier essentiel pour un développement rapide et durable. - VNA
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