La police alerte sur la cybercriminalité transnationale impliquant des étrangers

Hanoi (VNA) – Le Département de la sécurité publique de Hanoi a mis en garde contre une recrudescence des cybercrimes commis par des ressortissants étrangers qui délocalisent leurs opérations au Vietnam suite à l’intensification des opérations de répression dans plusieurs pays d’Asie du Sud-Est, notamment au Cambodge.



Ces groupes organisent des activités d’escroquerie transnationale et de jeux d’argent en ligne avec des méthodes de plus en plus sophistiquées et des structures organisationnelles rigoureuses, a déclaré un représentant du département lors d’une conférence de presse le 6 avril.



Du 15 décembre 2025 au 14 mars 2026, le Département de la sécurité publique de Hanoi a démantelé trois réseaux impliquant 58 suspects étrangers, liés à des actes d’escroquerie, à l’organisation de jeux d’argent illicites et à l’entrée illégale sur le territoire.

Un enquêteur de police interroge un suspect d'un réseau de jeux d'argent en ligne. Photo diffusée par la VNA

Il est à noter que ces opérations sont souvent dirigées à distance par des chefs de réseau basés à l’étranger, qui collaborent avec des complices vietnamiens pour louer des appartements et des immeubles résidentiels de luxe servant de bases opérationnelles.



Les groupes installent ensuite des systèmes informatiques, des boîtiers SIM et des téléphones portables pour commettre des crimes dans le cyberespace.



Pour dissimuler leurs activités, ils ont créé des « sociétés de courtage internationales » servant d’écran, ont divisé leur groupe en unités plus petites et ont changé constamment d’adresse pour éviter d’être repérés.



Leurs cibles sont principalement des victimes à l’étranger, car ils s’abstiennent d’escroquer des citoyens vietnamiens afin d’échapper aux poursuites judiciaires dans le pays.



Face à cette situation, le Département de la sécurité publique de Hanoi a exhorté les habitants, et notamment les propriétaires louant des biens à des étrangers, à redoubler de vigilance et à signaler rapidement aux autorités tout comportement ou individu suspect, afin que les mesures appropriées soient prises conformément à la réglementation. – VNA



