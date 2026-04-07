Société

La police alerte sur la cybercriminalité transnationale impliquant des étrangers

Du 15 décembre 2025 au 14 mars 2026, le Département de la sécurité publique de Hanoi a démantelé trois réseaux impliquant 58 suspects étrangers, liés à des actes d’escroquerie, à l’organisation de jeux d’argent illégaux et à l’entrée illégale sur le territoire.

Des suspects d'un réseau de jeux d'argent interpelés par la police. Photo: VNA
Des suspects d'un réseau de jeux d'argent interpelés par la police. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le Département de la sécurité publique de Hanoi a mis en garde contre une recrudescence des cybercrimes commis par des ressortissants étrangers qui délocalisent leurs opérations au Vietnam suite à l’intensification des opérations de répression dans plusieurs pays d’Asie du Sud-Est, notamment au Cambodge.

Ces groupes organisent des activités d’escroquerie transnationale et de jeux d’argent en ligne avec des méthodes de plus en plus sophistiquées et des structures organisationnelles rigoureuses, a déclaré un représentant du département lors d’une conférence de presse le 6 avril.

Du 15 décembre 2025 au 14 mars 2026, le Département de la sécurité publique de Hanoi a démantelé trois réseaux impliquant 58 suspects étrangers, liés à des actes d’escroquerie, à l’organisation de jeux d’argent illicites et à l’entrée illégale sur le territoire.

police.jpg
Un enquêteur de police interroge un suspect d'un réseau de jeux d'argent en ligne. Photo diffusée par la VNA

Il est à noter que ces opérations sont souvent dirigées à distance par des chefs de réseau basés à l’étranger, qui collaborent avec des complices vietnamiens pour louer des appartements et des immeubles résidentiels de luxe servant de bases opérationnelles.

Les groupes installent ensuite des systèmes informatiques, des boîtiers SIM et des téléphones portables pour commettre des crimes dans le cyberespace.

Pour dissimuler leurs activités, ils ont créé des « sociétés de courtage internationales » servant d’écran, ont divisé leur groupe en unités plus petites et ont changé constamment d’adresse pour éviter d’être repérés.

Leurs cibles sont principalement des victimes à l’étranger, car ils s’abstiennent d’escroquer des citoyens vietnamiens afin d’échapper aux poursuites judiciaires dans le pays.

Face à cette situation, le Département de la sécurité publique de Hanoi a exhorté les habitants, et notamment les propriétaires louant des biens à des étrangers, à redoubler de vigilance et à signaler rapidement aux autorités tout comportement ou individu suspect, afin que les mesures appropriées soient prises conformément à la réglementation. – VNA

source
#cybercriminalité transnationale #Département de la sécurité publique de Hanoi #escroquerie #jeux d'argent illicites
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Opération de remorquage pour le bateau de pêche QNg 90251 TS. Photo diffusée par la VNA

Trente-six pêcheurs secourus après l’avarie de leur bateau près de Truong Sa

Le 5 avril, à 8h, le KN475 a commencé à remorquer le bateau de pêche en panne vers l’île de Da Tây A. L’opération de remorquage s’est déroulée sans incident et, à 18h30, le bateau de pêche et son équipage sont arrivés à destination. Des réparations et des mesures d’assistance supplémentaires ont alors été mises en place.

Photo d'illustration ; Báo Điện tử Chính phủ

Vietnam : cap sur cinq villes de rang international d’ici 2045

Le gouvernement vietnamien a adopté un programme d’action actualisé visant à accélérer l’urbanisation durable, avec l’objectif de porter le taux d’urbanisation à plus de 50 % d’ici 2030 et de faire émerger au moins cinq villes de rang international à l’horizon 2045.

Lutte contre la fraude en ligne : les règles d’or à retenir

Lutte contre la fraude en ligne : les règles d’or à retenir

Avec l’essor rapide des technologies, l’année 2026 devrait marquer une nouvelle étape dans l’exploitation de l’intelligence artificielle (IA) par les cybercriminels. Ceux-ci recourront de plus en plus aux deepfakes, aux clonages vocaux et aux personnages virtuels pour usurper des identités de manière toujours plus sophistiquée, notamment à travers de fausses vidéos, en se faisant passer pour des fonctionnaires, des proches ou d’autres personnes de confiance. Dès lors, la lutte contre la cybercriminalité ne repose pas seulement sur la vérification des informations, mais exige également la mise en place de procédures d’authentification rigoureuses.

Plus de 60 Vietnamiens de l'étranger représentant 24 pays et territoires ont achevé leur visite auprès des soldats et de la population de Truong Sa et de la plateforme DK1, dans le cadre du programme « Navire de la Grande Union » (18-26 avril 2025). Photo: VNA

Le Vietnam mise sur les talents internationaux et la diaspora

Le Premier ministre a signé la décision n° 530/QĐ-TTg approuvant un programme visant à attirer au Vietnam des experts et scientifiques étrangers et de la diaspora afin d’enseigner, de mener des recherches et de travailler au sein d'établissements d’enseignement supérieur et de formation professionnelle.