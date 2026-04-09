Les jeunesses vietnamienne et chinoise confiantes en l’avenir des relations bilatérales

Pékin (VNA) - Le Vietnam et la Chine, deux pays voisins liés par une longue tradition de relations historiques, partagent de nombreuses similitudes culturelles et sociales, ainsi qu’une convergence d’objectifs dans la construction du socialisme. Ces fondements constituent un socle solide pour le développement du partenariat de coopération stratégique intégral et pour l’édification d’une communauté d’avenir partagé Vietnam–Chine à portée stratégique.

Lors d’entretiens accordés à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), des représentants de la jeunesse des deux pays ont exprimé leur souhait de voir la coopération bilatérale se renforcer davantage dans les années à venir, dans tous les domaines, afin d’approfondir les relations et d’apporter des bénéfices concrets aux populations des deux nations.

Selon Nguyên Thi Huong Nhung, secrétaire de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh de la province de Cao Bang (Nord), les relations Vietnam–Chine continuent aujourd’hui de se consolider dans un esprit de bon voisinage, de coopération globale, de stabilité à long terme et d’orientation vers l’avenir.

Les deux Partis et les deux États maintiennent des échanges réguliers et intensifient leur coopération dans de nombreux domaines, notamment politique, économique, culturel et éducatif, ainsi que dans les échanges entre peuples, où la jeunesse joue un rôle clé, a estimé Nguyên Thi Huong Nhung.

« Je suis convaincue que les relations Vietnam–Chine continueront de se renforcer sur la base du respect mutuel, de la compréhension, de la confiance et des bénéfices partagés, en particulier grâce à l’élargissement des programmes d’échanges et de coopération entre jeunes. La jeunesse des deux pays constituera ainsi une force motrice pour préserver l’amitié traditionnelle, promouvoir une coopération concrète et contribuer à la paix, à la stabilité et au développement régional et mondial », a-t-elle affirmé.

De son côté, Hoang Minh Hieu, secrétaire de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh du quartier de Tuân Châu, province de Quang Ninh (Nord), a exprimé sa confiance dans le renforcement durable des liens d’amitié entre les deux pays. Il a insisté sur l’importance pour les jeunes générations de respecter l’histoire et de partager l’ambition commune de bâtir des sociétés plus développées.

Il a également appelé à intensifier les programmes d’échanges et d’apprentissage mutuel afin de mieux comprendre les trajectoires historiques et de contribuer conjointement à l’approfondissement des relations bilatérales.

Des jeunes vietnamiens en Chine. Photo: VNA

Représentant la jeunesse chinoise, Zuo Xianglei, vice-secrétaire du comité de la Ligue de la jeunesse de la région autonome Zhuang du Guangxi et présidente de la Fédération de la jeunesse du Guangxi, a affirmé que, sous l’impulsion de l’esprit « à la fois camarades et frères », les relations Vietnam–Chine se sont considérablement renforcées ces dernières années. Les échanges dans les domaines économique, commercial, culturel et scientifique se sont intensifiés, tout comme les interactions entre les jeunes des deux pays.

Elle a exprimé l’espoir que la jeunesse des deux nations poursuive l’élargissement de la coopération dans des secteurs porteurs tels que l’intelligence artificielle, le développement vert, les échanges culturels et la protection de l’environnement, contribuant ainsi à consolider un partenariat de bon voisinage durable.

Pour sa part, Zhou Bi, représentante de l’Institut des échanges internationaux de la jeunesse du Guangxi, a souligné que les programmes d’échanges, notamment le parcours « Sur les traces du Président Hô Chi Minh », ont permis de renforcer la compréhension mutuelle et de consolider l’amitié entre les jeunes des deux pays.

Elle s’est dite pleinement confiante dans l’avenir des relations sino-vietnamiennes, appelant la jeune génération à devenir les héritiers de cette amitié et les acteurs d’un développement commun, insufflant un nouvel élan à l’avenir des deux pays et de la région. -VNA