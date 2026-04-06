Société

Hanoï fixe l'objectif de 30 % de déplacements en transports en commun pour réduire les embouteillages

Confrontée à une congestion croissante liée à l’essor rapide des véhicules individuels et à une urbanisation soutenue, Hanoï multiplie les mesures pour fluidifier le trafic et moderniser ses infrastructures, avec l’ambition de résorber l’essentiel des embouteillages d’ici 2030.

La ligne de métro léger Cat Linh - Ha Dong. Photo : VNA
La ligne de métro léger Cat Linh - Ha Dong. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Face à la forte augmentation des véhicules personnels et à l’afflux massif depuis les provinces voisines, Hanoï subit de graves embouteillages. Ce fléau constitue un véritable obstacle au développement socio-économique de la capitale. Pour y remédier, la ville déploie continuellement des solutions coordonnées afin d’atténuer la congestion.

Selon le Département municipal de la Construction, Hanoï compte environ 8,8 millions d’habitants pour plus de 9,3 millions de véhicules, dont 86 % de motos. La croissance annuelle du parc de véhicules, située entre 4 et 5 %, dépasse largement celle des infrastructures, limitée à seulement 0,35 %. La proportion de terres allouées à la circulation n'atteint que 12,2 %, un chiffre nettement inférieur aux normes de planification, tandis que l'espace de stationnement plafonne à 0,65 %. Cela provoque une surcharge chronique, exerçant une pression immense sur les infrastructures aux heures de pointe.

Le directeur adjoint dudit Département, Tran Huu Bao, affirme que la ville a élaboré un projet global (2025-2030) axé sur dix solutions durables. Hanoï perfectionne ses mécanismes d'investissement, ajuste sa planification et accélère la construction des périphériques, des axes radiaux ainsi que des ponts. L'objectif principal est d'achever 100 kilomètres de voies ferrées urbaines d'ici 2030, puis 301 kilomètres dans la phase suivante. La capitale entend également développer fortement les transports publics pour couvrir au moins 30 % des déplacements d’ici 2030, tout en intégrant des technologies intelligentes. Des études sont en cours pour limiter les véhicules personnels, instaurer des péages urbains, sanctionner l’empiétement sur les trottoirs et sécuriser les abords des écoles. Hanoï accélère par ailleurs les chantiers clés pour réduire les points de blocage.

Bien que l’optimisation des bus et des infrastructures existantes ait été bénéfique, l’urbanisation rapide impose de nouvelles mesures à court et long terme. À court terme, la ville réorganise les intersections encombrées, interdit certains virages à gauche, répartit les véhicules par voie, synchronise les feux tricolores et déploie des minibus dans les ruelles étroites. En parallèle, elle installe des caméras de surveillance et des panneaux électroniques. À long terme, l’extension du réseau BRT et le modèle de Développement axé sur le transport en commun (Transit-Oriented Development – TOD) sont privilégiés.

L'expert Phan Le Binh recommande de réserver des voies aux bus et confirme que le périphérique 4 soulagera considérablement le trafic lourd. Selon le Plan 383/KH-UBND du Comité municipal populaire de Hanoï, les terres dédiées au trafic devront atteindre 14 à 16 % et celles du stationnement 1 %. Les transports en commun satisferont 30 à 35 % de la demande. La ville prévoit d'ouvrir jusqu'à 24 lignes de bus verts, d'achever neuf ponts fluviaux, dont Tu Lien, Ngoc Hoi, Tran Hung Dao, Thuong Cat, Hong Ha, Me So, Giang Bien, Le Chi et Van Phuc.

Hanoï finalisera l’ensemble de ses périphériques, rénovera les ponts affaiblis et éliminera 266 points de congestion potentiels ainsi que 29 points chroniques. Chaque année, la ville s’emploie à traiter et à réduire d’au moins 20 % le nombre de points de congestion existants par rapport à l’année précédente, tout en évitant toute congestion de plus de 30 minutes. Elle vise, d’ici à 2030, à résorber l’essentiel des points de congestion prolongée et sévère. -VNA

#embouteillages #transports en commun
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Dès le 1er avril, Hanoï déploie dix nouvelles lignes de bus électriques. Photo: VNA

Dès le 1er avril, Hanoï déploie dix nouvelles lignes de bus électriques

Selon le calendrier opérationnel, la ligne n°74 sera renforcée dès le 3 avril par l’introduction de 33 nouveaux bus électriques. D’ici le 30 avril 2026, la ville prévoit de déployer 170 véhicules supplémentaires sur 11 autres lignes, portant ainsi le réseau à 39 lignes électrifiées pour un total de 683 bus, soit 3 % de la flotte globale.

Voir plus

Opération de remorquage pour le bateau de pêche QNg 90251 TS. Photo diffusée par la VNA

Trente-six pêcheurs secourus après l’avarie de leur bateau près de Truong Sa

Le 5 avril, à 8h, le KN475 a commencé à remorquer le bateau de pêche en panne vers l’île de Da Tây A. L’opération de remorquage s’est déroulée sans incident et, à 18h30, le bateau de pêche et son équipage sont arrivés à destination. Des réparations et des mesures d’assistance supplémentaires ont alors été mises en place.

Photo d'illustration ; Báo Điện tử Chính phủ

Vietnam : cap sur cinq villes de rang international d’ici 2045

Le gouvernement vietnamien a adopté un programme d’action actualisé visant à accélérer l’urbanisation durable, avec l’objectif de porter le taux d’urbanisation à plus de 50 % d’ici 2030 et de faire émerger au moins cinq villes de rang international à l’horizon 2045.

Lutte contre la fraude en ligne : les règles d’or à retenir

Lutte contre la fraude en ligne : les règles d’or à retenir

Avec l’essor rapide des technologies, l’année 2026 devrait marquer une nouvelle étape dans l’exploitation de l’intelligence artificielle (IA) par les cybercriminels. Ceux-ci recourront de plus en plus aux deepfakes, aux clonages vocaux et aux personnages virtuels pour usurper des identités de manière toujours plus sophistiquée, notamment à travers de fausses vidéos, en se faisant passer pour des fonctionnaires, des proches ou d’autres personnes de confiance. Dès lors, la lutte contre la cybercriminalité ne repose pas seulement sur la vérification des informations, mais exige également la mise en place de procédures d’authentification rigoureuses.

Plus de 60 Vietnamiens de l'étranger représentant 24 pays et territoires ont achevé leur visite auprès des soldats et de la population de Truong Sa et de la plateforme DK1, dans le cadre du programme « Navire de la Grande Union » (18-26 avril 2025). Photo: VNA

Le Vietnam mise sur les talents internationaux et la diaspora

Le Premier ministre a signé la décision n° 530/QĐ-TTg approuvant un programme visant à attirer au Vietnam des experts et scientifiques étrangers et de la diaspora afin d’enseigner, de mener des recherches et de travailler au sein d'établissements d’enseignement supérieur et de formation professionnelle.

Le ministère de l'Éducation et de la Formation a publié un projet de décret proposant la gratuité des manuels scolaires pour tous les élèves et étudiants du pays à partir de la rentrée scolaire 2029-2030. Photo: VNA

Projet de décret sur la gratuité des manuels scolaires à partir de 2029-2030

Conformément à ce projet, les manuels scolaires de l’enseignement général seront mis à disposition via un système de bibliothèques partagées. L'État financera l'achat des manuels, y compris des éditions en braille, pour ces bibliothèques scolaires, permettant ainsi aux élèves et aux enseignants de les emprunter pour un semestre ou une année scolaire, puis de les restituer afin qu'ils soient réutilisés.