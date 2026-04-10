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Le Tet Chol Chnam Thmay dans les hameaux khmers de la province de Vinh Long

Grâce à des modèles de production performants et à l’attention soutenue des autorités locales, l’atmosphère festive du Têt traditionnel Chol Chnam Thmay témoigne d’une prospérité croissante au sein des villages khmers dans la province de Vinh Long (Sud).

La délégation du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam offre des fleurs pour féliciter l'Association de solidarité des moines bouddhistes patriotiques de la province de Vinh Long. Photo : VNA
La délégation du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam offre des fleurs pour féliciter l'Association de solidarité des moines bouddhistes patriotiques de la province de Vinh Long. Photo : VNA

Vinh Long (VNA) - À l’occasion du Têt traditionnel Chol Chnam Thmay 2026, la communauté khmère de la province de Vinh Long (Sud) célèbre l’événement avec une joie redoublée, portée par une amélioration constante de ses conditions de vie matérielles et spirituelles.

Grâce à des modèles de production performants et à l’attention soutenue des autorités locales, l’atmosphère festive témoigne d’une prospérité croissante au sein des villages khmers.

Ces dernières années, Vinh Long a mis en œuvre avec succès diverses politiques ethniques pour soutenir le développement socio-économique des Khmers. Des programmes de formation professionnelle, des crédits préférentiels et des aides à la production ont permis à de nombreuses familles de stabiliser leur situation.

La réussite de la famille de Thach Vi La, dans la commune de Song Loc, en est une illustration concrète. Autrefois confronté à la précarité, il gère aujourd’hui trois hectares de riziculture générant plus de 300 millions de dôngs par an. Son élevage de 30 bovins lui rapporte 200 millions de dôngs supplémentaires, tandis que ses plantations de dừa sáp (noix de coco macapuno) complètent ses revenus. En exerçant également comme vétérinaire local, il accroît ses ressources quotidiennes, assurant ainsi à sa famille une célébration du Têt chaleureuse et confortable.

À Song Loc, où les Khmers représentent plus de 48 % de la population, le revenu annuel moyen a atteint 78,6 millions de dôngs par habitant fin 2025. Le taux de pauvreté a chuté à 0,56 %.

Selon To Thi Thu Hong, secrétaire du Parti et présidente du Conseil populaire communal, ces résultats découlent d'une restructuration agricole axée sur les normes VietGAP et l'agriculture biologique.

Le Chol Chnam Thmay 2026, qui se déroule du 14 au 16 avril, est un moment sacré de gratitude envers les ancêtres et de prières pour une année de récoltes abondantes. Pour marquer cet événement, la province organise une rencontre avec 800 délégués, dont des dignitaires religieux et des personnalités influentes de la communauté. Les autorités ont alloué 4 millions de dôngs à chacune des 156 pagodes bouddhistes khmères et 2 millions de dôngs à 180 familles bénéficiant de politiques sociales. De plus, les écoles d’internat ethniques et les troupes artistiques khmères reçoivent un soutien de 5 millions de dôngs par unité.

L’élan de solidarité s’étend également aux plus démunis. Grâce au Fonds « Pour les pauvres » et à la mobilisation sociale, le Front de la Patrie du Vietnam de la province a distribué près de 5 000 cadeaux, d’une valeur de 500 000 dôngs chacun, aux foyers nécessiteux. Parallèlement, Vinh Long assure la gratuité des soins médicaux, l’organisation d’activités sportives et l’approvisionnement stable en électricité et en eau durant les festivités.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Tran Van Lâu, a souligné qu’après la fusion administrative de juillet 2025, la province continue de prioriser le bien-être des Khmers, notamment dans les zones reculées.

Avec une population khmère représentant plus de 10 % de ses 3,4 millions d'habitants, Vinh Long fait du Tet traditionnel un symbole de la solidarité nationale. Les changements positifs observés sur le terrain confirment le développement durable et harmonieux de cette communauté ethnique au sein de la province. – VNA

source
#Chol Chnam Thmay #Vinh Long #villages khmers #communauté khmère
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