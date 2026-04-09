Politique

Les députés se penchent sur le plan de développement socio-économique

Outre plusieurs projets de loi examinés dans la matinée, les députés vietnamiens consacreront leur séance de l’après-midi à l’évaluation de la situation socio-économique, budgétaire et financière du pays, ainsi qu’aux orientations pour les cinq prochaines années.

La première session de l'Assemblée nationale de la 16e législature. Photo: VNA
La première session de l'Assemblée nationale de la 16e législature. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa première session, l’Assemblée nationale examinera dans l'après-midi de ce jeudi 9 avril la mise en œuvre du plan de développement socio-économique, ainsi que les orientations pour la période à venir.

Lors de la séance matinale, les députés entendent des rapports relatifs à quatre projets de loi concernant l’état civil, le notariat, l’aide juridique et l’accès à l’information. Ils en discuteront ensuite en groupes parlementaires.

Dans l’après-midi, l’Assemblée nationale examinera plusieurs rapports importants, notamment l’évaluation complémentaire de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique et du budget de l’État pour 2025, ainsi que la situation enregistrée au cours des premiers mois de 2026. Les députés prendront également connaissance d’une proposition relative au plan quinquennal de développement socio-économique pour 2026-2030. La séance sera retransmise en direct à la radio et à la télévision.

L’Assemblée nationale écoutera par ailleurs des rapports relatifs au plan d’investissement public à moyen terme pour 2026-2030, au plan financier national ainsi qu’au programme quinquennal d’emprunt et de remboursement de la dette publique pour cette même période.

Des rapports relatifs au budget de l’État pour 2024 seront également présentés.

Le reste de la séance sera consacré à des discussions en groupes sur l’ensemble de ces thématiques, ainsi que sur la mise en œuvre des politiques d’économie et de lutte contre le gaspillage en 2025, et sur les réalisations en matière d’égalité des genres.

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Le vice-président de l'Assemblée nationale Nguyên Khac Dinh s'exprime. Photo: VNA

Auparavant, lors de sa 56e réunion, le Comité permanent de l’Assemblée nationale avait marqué son accord de principe avec les évaluations présentées par le gouvernement. Malgré un contexte marqué par des difficultés et des incertitudes sans précédent, l’économie vietnamienne a fait preuve d’une résilience notable et d’une grande capacité d’adaptation, enregistrant des résultats globalement positifs dans la plupart des secteurs.

S’agissant de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique au cours des premiers mois de 2026 et des perspectives pour la période 2026-2030, le Comité permanent de l’Assemblée nationale a toutefois mis en garde contre plusieurs risques, notamment les pressions inflationnistes, la volatilité des prix de l’énergie, le risque d’un retour du déficit commercial, la lenteur persistante du décaissement des investissements publics, ainsi que les incertitudes sur les marchés financiers, monétaires et aurifères.

Dans ce contexte, le gouvernement est appelé à suivre de près l’évolution de la conjoncture internationale, en particulier sur les marchés de l’énergie et dans les domaines du commerce et des politiques tarifaires, afin d’en évaluer pleinement les impacts. Il est également invité à élaborer et à actualiser ses scénarios macroéconomique, à renforcer ses capacités de prévision et de réaction politique, et à soutenir les entreprises dans la diversification de leurs marchés et de leurs chaînes d’approvisionnement.

Enfin, l’accent est mis sur la nécessité de renforcer la résilience et la compétitivité de l’économie, tout en poursuivant de manière effective et efficiente les réformes institutionnelles et administratives, afin de soutenir une croissance durable dans les années à venir. - VNA

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