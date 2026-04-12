Politique

Le haut dirigeant Tô Lâm appelle à bâtir une Région militaire 1 forte et moderne

Lors de la cérémonie de remise du titre de « Héros des Forces armées populaires » à la Région militair 1, le haut dirigeant Tô Lâm a insisté sur le renforcement global des forces armées, en particulier sur le plan politique, afin de répondre aux exigences de défense nationale dans le contexte actuel.

Au nom des dirigeants du Parti, de l’État et de la Commission militaire centrale, Tô Lâm a remis le titre de "Héros des Forces armées populaires" à la Région militaire 1. Photo : VNA
Au nom des dirigeants du Parti, de l’État et de la Commission militaire centrale, Tô Lâm a remis le titre de "Héros des Forces armées populaires" à la Région militaire 1. Photo : VNA

Thai Nguyen, 12 avril (VNA) – Le Comité du Parti et le Commandement de la Région militaire 1 du ministère de la Défense ont organisé le 12 avril dans la province de Thai Nguyen, une cérémonie solennelle pour recevoir le titre honorifique de ''Héros des Forces armées populaires''.

Présent et intervenant lors de l’événement, Tô Lâm, secrétaire général du Parti et président de la République, a souligné que cette distinction prestigieuse récompense les réalisations exceptionnelles des générations de cadres et de soldats de la Région militaire 1 au cours de plus de 80 ans de construction, de combat et de développement.


Selon le rapport présenté par le lieutenant-général Truong Manh Dung, commandant de la Région militaire 1, ces forces, aux côtés des populations du Viet Bac, ont fait preuve d’un héroïsme révolutionnaire remarquable, incarnant une volonté inébranlable, un esprit d’unité et une fidélité absolue envers le Parti, la Patrie et le peuple. Elles ont été décorées de nombreuses distinctions prestigieuses, dont l’Ordre de l’Étoile d’or, l’Ordre Hô Chi Minh et l’Ordre de l’Indépendance.

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Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, visite l’espace d’exposition des équipements militaires de la Région militaire 1. Photo : VNA


Au nom des dirigeants du Parti, de l’État et de la Commission militaire centrale, Tô Lâm a remis le titre de "Héros des Forces armées populaires" à la Région militaire 1, saluant ses contributions exceptionnelles et son rôle historique dans la défense nationale.

Dans son allocution, il a rappelé que le Viet Bac – correspondant à la Région militaire 1– occupe une position stratégique essentielle dans l’histoire nationale, en tant que base révolutionnaire, capitale de la résistance et berceau des forces armées révolutionnaires du Vietnam.

Il a souligné que, quelles que soient les circonstances, ces forces ont toujours préservé les qualités des ‘’soldats de l’Oncle Hô’’, en restant étroitement liées à la population et en participant activement aux activités socio-économiques, à la réduction de la pauvreté, à la construction de la nouvelle ruralité, ainsi qu’aux opérations de secours, de sauvetage et de maintien de l’ordre public.

Le haut dirigeant a toutefois mis en garde contre les défis liés à un territoire vaste et complexe, marqué par la diversité ethnique et des écarts de développement, ainsi que par les tentatives de déstabilisation exploitant les questions ethniques et religieuses, susceptibles de porter atteinte à la stabilité dès la base.

Afin de relever ces défis, il a appelé à renforcer la vigilance, à maîtriser étroitement la situation sur le terrain, à améliorer les capacités de prévision stratégique et à consolider les zones de défense, tout en associant étroitement défense, sécurité, diplomatie et développement socio-économique.

Il a également insisté sur la nécessité de bâtir des forces armées globalement solides, en particulier sur le plan politique, modernes, efficaces et capables de maîtriser les équipements techniques, tout en améliorant la qualité de l’entraînement, des exercices et la préparation opérationnelle.

Le secrétaire général du Parti et président de la République a en outre souligné l’importance de promouvoir le rôle des forces armées en tant qu’armée de combat, de travail et de production, tout en renforçant le travail de mobilisation des masses et la communication, afin de consolider l’unité nationale et de déjouer les tentatives de sabotage des forces hostiles.

Il a également insisté sur la nécessité d’assurer efficacement le soutien logistique, technique, financier et informationnel pour toutes les missions, régulières comme imprévues. Il a appelé à accorder une attention accrue aux conditions de vie matérielles et spirituelles des soldats, tout en promouvant l’autosuffisance, l’économie et l’utilisation efficace des équipements militaires.

Par ailleurs, il a souligné l’importance de renforcer la recherche scientifique, l’innovation technologique et la transformation numérique, ainsi que d’améliorer les capacités d’intervention dans les situations de défense civile, de secours et de réponse aux catastrophes naturelles et aux épidémies.

Enfin, il a insisté sur l’édification d’une organisation du Parti intègre et forte, en appliquant strictement les résolutions du Comité central sur la construction et la rectification du Parti, en luttant résolument contre les phénomènes de dégradation idéologique, d’auto-évolution et d’auto-transformation, et en développant un corps de cadres compétents, responsables et exemplaires.

Convaincu des capacités et de la tradition de la Région militaire 1, Tô Lâm s’est déclaré confiant dans sa capacité à accomplir avec succès toutes les missions confiées, contribuant ainsi à la défense solide de la Patrie socialiste du Vietnam dans la nouvelle phase de développement.- VNA

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#Tô Lâm #Région militaire 1 #forte et moderne
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