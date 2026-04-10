Politique

Vers un nouvel élan au partenariat stratégique Vietnam-Italie

L’ambassadeur d’Italie au Vietnam, Marco Della Seta a souligné que la prochaine visite officielle en Italie du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, accompagné de son épouse et d’une haute délégation vietnamienne, revêt une importance particulière.

L’ambassadeur d’Italie au Vietnam, Marco Della Seta. Photo : VNA
L’ambassadeur d’Italie au Vietnam, Marco Della Seta. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – La prochaine visite officielle en Italie du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, accompagné de son épouse et d’une haute délégation vietnamienne, revêt une importance particulière, a souligné l’ambassadeur d’Italie au Vietnam, Marco Della Seta, dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA). Selon lui, ce déplacement, premier voyage officiel à l’étranger du dirigeant depuis sa réélection, envoie un signal politique fort.


Le diplomate a précisé que cette visite, intervenant après le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam et en pleine phase de réformes institutionnelles, offrait aux dirigeants vietnamiens l’opportunité de clarifier les résultats de cette étape cruciale du Renouveau (Doi Moi). Selon lui, le choix de l’Italie souligne l’importance de ce pays dans la vision stratégique du Vietnam ainsi que la profondeur des relations bilatérales.

L’ambassadeur a rappelé que depuis l’établissement du Partenariat stratégique, il y a 13 ans, les relations ne cessent de se développer grâce à des mécanismes réguliers tels que les consultations politiques et le Comité mixte sur la coopération économique. Il a ajouté que cette coopération est guidée par des plans d’action successifs, dont le plus récent, couvrant la période 2025-2027, fixe des objectifs ambitieux. Dans ce contexte, Marco Della Seta a estimé que la diplomatie parlementaire joue un rôle clé et que cette première visite d’un chef du pouvoir législatif contribuera à porter les relations à un niveau supérieur. Il s’est dit convaincu que ce déplacement renforcera la confiance mutuelle et insufflera une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale dans tous les domaines.

Sur le plan économique, le diplomate a affirmé que le dialogue législatif se traduisait par des opportunités concrètes pour les entreprises grâce à un cadre juridique stable. Il a noté que le Vietnam était le premier partenaire commercial de l’Italie au sein de l’ASEAN, tandis que l’Italie occupait le troisième rang des partenaires commerciaux du Vietnam dans l’Union européenne. Les échanges bilatéraux ont progressé de 6 % l'an dernier, l'Italie jouant un rôle clé dans la modernisation industrielle du Vietnam par l’apport de technologies et d’expertises.

L’ambassadeur a également mis en avant le rôle structurant de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA), qui facilite l’accès au marché. Concernant l’accord de protection des investissements (EVIPA), il a rappelé que l’Italie a été l’un des premiers pays de l’UE à le ratifier, en juillet 2023, réaffirmant ainsi sa confiance dans le Vietnam en tant que destination d’investissement fiable.

Selon lui, ces cadres ouvrent des perspectives dans les technologies vertes, les énergies renouvelables et le design industriel. L’Italie participe activement à la transition énergétique du Vietnam via le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) et le financement, par la Cassa Depositi e Prestiti (CDP), du projet hydroélectrique de Bac Ai à hauteur de 80 millions d’euros. La coopération s'étend également à l'agro-industrie intelligente, visant la sécurité alimentaire et la valeur ajoutée.

Sur le plan socio-culturel, Marco Della Seta a souligné l’importance des échanges entre les peuples. En 2025, près de 70 événements ont été organisés par les représentations italiennes au Vietnam afin de renforcer le dialogue bilatéral. Il a évoqué la coopération en cours avec les autorités vietnamiennes pour la création d’un Institut culturel italien à Hanoï. Le diplomate a également salué la première participation nationale du Vietnam à la Biennale de Venise cette année, y voyant un symbole de la vitalité culturelle du pays sur la scène internationale.

Enfin, l’ambassadeur a mis en avant la coopération dans les sciences et l'éducation, illustrée par la présence d’un attaché scientifique à Hanoï depuis 2016 et par plus de 170 accords universitaires. Le 8e protocole de coopération scientifique se concentre sur des domaines stratégiques tels que le climat, l’espace et l’agriculture intelligente, avec le soutien de l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS). Il a conclu en indiquant que, durant son séjour, outre sa rencontre avec le président Sergio Mattarella à Rome, Tran Thanh Man visitera également l’écosystème d’innovation de Milan afin de promouvoir les échanges entre institutions et entreprises, consolidant ainsi davantage ce partenariat dynamique.– VNA

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