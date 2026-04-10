Politique

Vietnam–Italie : une visite pour approfondir le partenariat stratégique

La prochaine visite officielle du président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, en Italie en avril revêt une importance diplomatique particulière, dans un contexte de développement dynamique du partenariat stratégique Vietnam–Italie.

L’ambassadrice du Vietnam en Italie, Nguyen Phuong Anh. Photo: VNA
L’ambassadrice du Vietnam en Italie, Nguyen Phuong Anh. Photo: VNA

Rome (VNA) - À l’occasion de la prochaine visite officielle en Italie du président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, l’ambassadrice du Vietnam en Italie, Nguyen Phuong Anh, a accordé à la VNA une interview sur la signification et les priorités de cette visite, ainsi que les perspectives du partenariat stratégique entre les deux pays.

La visite officielle de Tran Thanh Man en Italie en avril revêt une importance diplomatique particulière, dans un contexte de développement dynamique du partenariat stratégique Vietnam–Italie. Il s’agit de sa première visite à l’étranger depuis le début de son mandat, ainsi que de la première visite officielle d’un président de l’Assemblée nationale vietnamienne en Italie depuis plus de dix ans.

Cette visite concrétise la ligne de politique étrangère définie par le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la diversification et la multilatéralisation des relations extérieures. Elle reflète également l’importance accordée par le Vietnam à l’Italie, partenaire important au sein de l’Union européenne (UE).

Dans un contexte de renforcement de la coopération Vietnam–UE, cette visite réaffirme la volonté des dirigeants des deux pays d’approfondir leur partenariat stratégique, contribuant à renforcer la position du Vietnam sur la scène internationale. Elle devrait également créer un nouvel élan pour exploiter pleinement le potentiel de l’Accord de libre-échange UE–Vietnam (EVFTA) et élargir la coopération substantielle avec l’UE.

Dans le cadre de cette visite, Tran Thanh Man et sa délégation auront des rencontres de haut niveau, notamment avec le président italien Sergio Mattarella et les dirigeants de la Chambre des députés et du Sénat. Des échanges sont également prévus avec le groupe d’amitié parlementaire Vietnam–Italie. Ces activités permettront de revoir, d’orienter et de consolider les cadres juridiques en vue d’élargir la coopération bilatérale.

S’agissant des domaines de coopération, l’économie, le commerce et l’investissement restent des piliers essentiels. Avec un commerce bilatéral atteignant près de 7,5 milliards de dollars et le Vietnam étant le troisième partenaire commercial de l’Italie au sein de l’ASEAN, les deux parties entendent tirer pleinement parti de l’EVFTA.

Les deux pays souhaitent également renforcer leur coopération dans des domaines nouveaux tels que l’innovation, l’industrie manufacturière, les hautes technologies, les énergies renouvelables et la préservation du patrimoine. L’investissement italien au Vietnam présente un fort potentiel, notamment dans les industries de soutien et l’économie verte, avec l’appui d’institutions financières comme SACE (Agence italienne de crédit à l'exportation) et SIMEST (établissement financier dédié au développement et à la promotion des entreprises italiennes à l'étranger).

En matière de transition verte, de transformation numérique et d’innovation, l’Italie dispose d’atouts dans l’économie circulaire et les énergies renouvelables. Les deux pays peuvent ainsi intensifier leur coopération dans l’éolien, le solaire, l’efficacité énergétique, la gestion des ressources en eau et le développement urbain durable.

Les échanges culturels, éducatifs et entre les peuples constituent également des axes prometteurs. Les deux pays entendent promouvoir leur image, développer les liaisons aériennes et renforcer les coopérations décentralisées. L’enseignement du vietnamien dans les universités italiennes contribuera à valoriser la culture vietnamienne.

Sur le plan multilatéral, les deux pays continueront de coopérer étroitement dans des forums internationaux tels que les Nations unies et les mécanismes ASEAN - UE, en faveur de la paix, de la stabilité et du développement durable.

L’ambassadrice Nguyen Phuong Anh s’est dite convaincue des perspectives positives des relations Vietnam - Italie. La confiance politique, les bases solides de l’amitié traditionnelle et les nombreux potentiels de coopération constituent des moteurs importants pour porter le partenariat stratégique à un niveau supérieur.

La coopération parlementaire joue un rôle important dans la consolidation de la confiance politique et la promotion de la coopération substantielle. Les rencontres entre les dirigeants parlementaires et les groupes d’amitié lors de la prochaine visite du dirigeant vietnamien contribueront à approfondir la compréhension mutuelle.

Les organes législatifs jouent également un rôle essentiel dans l’élaboration des cadres juridiques et la supervision de leur application, favorisant un environnement propice à l’investissement et au commerce et d’autres domaines. La ratification rapide de l’accord de protection des investissements UE–Vietnam (EVIPA) par le Parlement italien en est une illustration.

Fortes des acquis précédents et de l’attention des dirigeants, ainsi que du dynamisme des populations et des entreprises, les relations Vietnam–Italie devraient continuer à se développer de manière dynamique et globale dans les années à venir, a conclu l’ambassadrice Nguyen Phuong Anh. -VNA

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