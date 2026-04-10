Politique

Visite du président de l'AN Tran Thanh Man pour renforcer la coopération parlementaire Vietnam-Italie

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam (AN), Tran Thanh Man, effectuera une visite officielle en Italie du 11 au 14 avril afin de promouvoir la coopération entre l’Assemblée nationale vietnamienne et le Parlement italien.

Tran Thanh Man, membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale. Photo : VNA
Tran Thanh Man, membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale. Photo : VNA

Hanoï, 10 avril (VNA) – Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam (AN), Tran Thanh Man, effectuera une visite officielle en Italie du 11 au 14 avril afin de promouvoir la coopération entre l’Assemblée nationale vietnamienne et le Parlement italien, contribuant ainsi à approfondir et à renforcer les relations bilatérales.

L’Italie constitue la première étape de ce déplacement à l’étranger, qui comprend également la participation du dirigeant à la 152e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP) à Istanbul, en Turquie, à l’invitation de la présidente de l’UIP, Tulia Ackson, et du secrétaire général, Martin Chungong.

Le Vietnam et l’Italie ont établi des relations diplomatiques le 23 mars 1973. Depuis le début des années 1990, leur coopération n’a cessé de se consolider et de s’élargir. L’Italie soutient le renforcement des relations entre le Vietnam et l’Union européenne (UE) et considère le Vietnam comme un partenaire prioritaire en Asie du Sud-Est. En janvier 2013, les deux pays ont établi un partenariat stratégique, posant les bases d’un développement plus approfondi de leurs relations. En 2023, ils ont célébré le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques et le 10e anniversaire de leur partenariat stratégique.
Les deux pays maintiennent des mécanismes de coopération efficaces, tels que le dialogue stratégique, le dialogue de défense et les comités mixtes sur l’économie, ainsi que sur les sciences et technologies. À cela s’ajoutent des échanges réguliers de délégations de haut niveau et une coordination étroite au sein d’instances internationales, notamment les Nations Unies et les cadres ASEAN-UE.

La coopération économique et commerciale est un axe prioritaire. L'Italie est le troisième partenaire commercial du Vietnam au sein de l'UE, tandis que le Vietnam est le premier partenaire commercial de l'Italie au sein de l'ASEAN. Les échanges bilatéraux ont atteint environ 7,3 milliards de dollars américains en 2025, soit une augmentation de 6,2 % par rapport à l'année précédente.

En avril 2026, l’Italie comptait 155 projets d’investissement au Vietnam, pour un capital total avoisinant 520 millions de dollars, principalement dans les secteurs industriel et manufacturier. Plusieurs institutions financières italiennes sont implantées au Vietnam, témoignant de leur confiance dans le marché vietnamien. L’Italie a également ratifié l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) et promeut la coopération dans des secteurs émergents tels que l’aérospatiale, l’intelligence artificielle, les données et l’énergie.

Les deux pays présentent de larges perspectives de coopération dans les domaines de la transition écologique et numérique, des énergies renouvelables, de la gestion des ressources et du développement urbain durable. L'Italie continue d'apporter une aide publique au développement (APD) au Vietnam dans des domaines tels que la santé, l'approvisionnement en eau et l'environnement.

La coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation, des sciences et technologies, du tourisme et des échanges humains progresse de manière positive. L’ouverture de la liaison aérienne directe Hanoï–Milan en juillet 2025 a renforcé la connectivité entre les deux pays. Actuellement, environ 5 500 Vietnamiens résident en Italie, contribuant activement aux liens d’amitié bilatéraux.

Selon l'ambassadeur du Vietnam en Italie, Nguyen Phuong Anh, la visite du président de l'Assemblée nationale revêt une importance particulière, puisqu'il s'agit de son premier voyage officiel à l'étranger depuis sa prise de fonctions et de la première visite officielle d'un président d'assemblée vietnamien en Italie depuis plus de dix ans.

Ce déplacement s’inscrit dans la politique étrangère du Vietnam fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la diversification et le multilatéralisme. Il réaffirme le rôle essentiel de l’Italie en tant que partenaire clé du Vietnam au sein de l’UE et vise à dynamiser la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA).

Au cours de sa visite, Tran Thanh Man rencontrera le président italien Sergio Mattarella et s’entretiendra avec les dirigeants du Parlement italien ainsi qu’avec le Groupe d’amitié parlementaire bilatéral. Ces échanges visent à renforcer la confiance politique, à consolider le cadre juridique et à promouvoir une coopération globale.

Fort des acquis et du potentiel existant, le partenariat stratégique entre le Vietnam et l’Italie devrait continuer à se développer de manière dynamique et efficace dans les années à venir.-VNA

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#coopération parlementaire #Vietnam-Italie
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