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Vietnam–Cambodge : renforcement des relations entre les deux Partis et les deux pays

Le permanent du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam, Tran Cam Tu, a transmis aux dirigeants et au peuple cambodgiens les salutations chaleureuses et les vœux à l’occasion du Nouvel An Chol Chhnam Thmey du secrétaire général du PCV et président de la République To Lam, ainsi que des autres hauts dirigeants vietnamiens.

Panorama de l'entretien. Photo: VNA
Panorama de l'entretien. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle au Cambodge, Tran Cam Tu, permanent du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam (PCV), s’est entretenu le 10 avril à Phnom Penh avec Samdech Say Chhum, vice-président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et président du Comité permanent du Comité central du PPC.

Tran Cam Tu a transmis aux dirigeants et au peuple cambodgiens les salutations chaleureuses et les vœux à l’occasion du Nouvel An Chol Chhnam Thmey du secrétaire général du PCV et président de la République To Lam, ainsi que des autres hauts dirigeants vietnamiens.

Pour sa part, Samdech Say Chhum a salué la portée historique de cette première visite officielle de Tran Cam Tu qui contribue à rehausser les bonnes relations entre les deux Partis et les deux peuples.

Les deux dirigeants ont rappelé les liens indéfectibles unissant le Vietnam et le Cambodge, forgés au travers des luttes pour l'indépendance et la libération nationale. Ils se sont réjouis du développement heureux de la coopération bilatérale, devenue plus profonde et plus efficace dans des domaines clés tels que la politique, la sécurité et la défense, l'économie et le commerce, l’éducation et la formation, les échanges entre les peuples et la coopération décentralisée.

Les deux parties ont convenu de mettre en œuvre efficacement les accords conclus lors des récentes rencontres de haut niveau, notamment les résultats de la visite d’État du secrétaire général To Lam au Cambodge. Elles se sont également accordées pour maintenir les échanges réguliers de haut niveau et de renforcer le partage d’informations ainsi que les consultations sur les questions d’intérêt commun, afin de consolider la confiance politique et la compréhension mutuelle.

La défense et la sécurité ont été réaffirmées comme des piliers importants des relations bilatérales. Les deux parties se sont engagées à ne permettre à aucune force hostile d’utiliser le territoire de l’un pour porter atteinte à l’autre, tout en intensifiant la coopération dans la lutte contre la criminalité transnationale, le trafic de drogue et la cybercriminalité…

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De hauts responsables des deux Partis participent à l'entretien. Photo : VNA

Parallèlement, les deux parties ont convenu de dynamiser la coopération économique, commerciale et d’investissement, ainsi que de renforcer la connectivité des infrastructures stratégiques afin de faciliter les flux de marchandises et de services...

Elles ont également décidé d’améliorer la coordination dans des domaines tels que l’agriculture, l’industrie manufacturière, l’énergie, les télécommunications, la transformation numérique, la formation des ressources humaines et les nouveaux secteurs de coopération potentiels.

Les deux parties ont convenu de coordonner étroitement leurs efforts afin de régler rapidement les segments frontaliers dont la délimitation et le bornage ne sont pas encore achevés, conformément à l’esprit de la Rencontre de haut niveau entre les deux Partis en février dernier, en vue de construire une frontière de paix, d’amitié, de coopération et de développement durable.

Tran Cam Tu a proposé que le Cambodge continue d’accorder l’attention au règlement des questions liées aux personnes d’origine vietnamienne et aux citoyens des deux pays, dans un esprit d’amitié, de respect de la loi et des intérêts légitimes de chacun.

Les deux parties ont insisté sur la nécessité de renforcer la coordination en matière de diffusion et de promotion des relations traditionnelles entre les deux Partis et les deux pays ; de lutter activement contre les arguments déformés des forces hostiles incitant le nationalisme extrémiste et divisant les relations entre le Vietnam et le Cambodge.

Elles ont réitéré leur détermination à coordonner étroitement leurs positions au sein des instances multilatérales telles que l'ASEAN et les mécanismes de coopération du Mékong, contribuant notablement au maintien de la solidarité et du rôle central de l’ASEAN, et à la promotion du règlement des questions régionales sur la base de dialogue, de coopération et du respect du droit international.

Les deux parties ont affirmé leur détermination à continuer de préserver, de consolider et de développer les relations bilatérales, au service des intérêts concrets des peuples des deux pays. Elles ont décidé de coordonner étroitement l’organisation des activités marquant le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2027.

À cette occasion, les deux parties ont assisté à la cérémonie d’échange d’un mémorandum d’entente sur la coopération pour la période 2026-2030, signé entre la province vietnamienne de Gia Lai et les provinces cambodgiennes de Ratanakiri, Stung Treng et Preah Vihear.-VNA

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