Politique

Soyouz-37 : Hanoï commémore le vol historique, symbole de la coopération spatiale avec la Russie

À travers un riche ensemble de documents, de photographies et d’objets, dont beaucoup sont présentés au public pour la première fois, l’exposition "Vol conjoint 37 – symbole de la coopération spatiale Vietnam – Fédération de Russie" retrace l’intégralité de l’épopée du vol Soyouz-37, depuis la sélection rigoureuse des équipages jusqu’à leur retour sur Terre.

Les visiteurs contemplent des oeuvres exposées. Photo: VNA
Les visiteurs contemplent des oeuvres exposées. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Une exposition d’envergure intitulée « Vol conjoint 37 – symbole de la coopération spatiale Vietnam – Fédération de Russie » a officiellement ouvert ses portes le 10 avril à Hanoï.

À travers un riche ensemble de documents, de photographies et d’objets, dont beaucoup sont présentés au public pour la première fois, l’exposition retrace l’intégralité de l’épopée du vol Soyouz-37, depuis la sélection rigoureuse des équipages jusqu’à leur retour sur Terre.

Le parcours muséographique se distingue par la diversité de ses pièces, allant des dossiers d'archives secrets aux films documentaires fournis par les organes d’archives du Vietnam et de Russie, sans oublier les souvenirs personnels emportés dans l'espace par le lieutenant-général Pham Tuan, héros des Forces armées populaires.

Selon Dang Thanh Tung, directeur du Département des documents et des archives d’État, cette manifestation s’inscrit dans le cadre du 65e anniversaire du premier vol spatial habité de l’histoire, réalisé par Youri Gagarine. Il a rappelé que la mission de 1980, réunissant un cosmonaute soviétique et un pilote vietnamien, constitue non seulement une prouesse scientifique majeure, mais aussi une fierté commune des deux nations, symbole vivant de l’amitié, de la confiance politique et de la coopération entre le Vietnam et l’Union soviétique d’hier, puis la Russie d’aujourd’hui.

De son côté, le représentant des Archives d’État de la Russie, Efimenko Andrey Ruslanovich, a souligné la portée universelle de l’exploration spatiale, précisant que le programme « Intercosmos » a ouvert dès 1976 une nouvelle ère de coopération internationale. Il a décrit le vol vers la station Saliout-6 comme le fruit d’une amitié sincère, forgée durant les années de lutte pour l’indépendance et consolidée par les efforts de reconstruction et de développement.

Le vice-ministre vietnamien de l'Intérieur, Cao Huy, a salué cette initiative qui transforme les archives en ressources actives pour le développement et l'intégration internationale, tout en contribuant à la préservation des mémoires historiques au service de recherche scientifique, d’éducation et de renforcement de la compréhension mutuelle.

L’ambassadeur de Russie au Vietnam, Gennady Bezdetko, a mis en avant la portée symbolique de cet événement, organisé dans le cadre de l’Année de coopération russo-vietnamienne dans les domaines de la science et de l’éducation. Il a rappelé l’impact mondial du vol de Pham Tuân en 1980, soulignant que la presse internationale de l’époque avait salué avec admiration le parcours de ce héros qui, après avoir combattu les B-52 américains, s’élançait vers les étoiles.

Pour le diplomate, cette exposition ne se contente pas de regarder vers le passé, mais sert de pont vers l'avenir pour les futurs chercheurs et ingénieurs des deux nations.

La cérémonie a été marquée par la présence émouvante du lieutenant-général Pham Tuân, premier Vietnamien à avoir voyagé dans l’espace, qui a partagé ses souvenirs de l’entraînement et de la vie en orbite avant de dédicacer son ouvrage intitulé « Le voyage spatial historique ».

Un moment fort a également été la diffusion d’un message de félicitations envoyé depuis la Station spatiale internationale (ISS) par des cosmonautes en mission, affirmant que la coopération demeure « l’orbite » la plus solide pour mener l’humanité plus loin dans l’univers.

L’exposition est le fruit d’une collaboration étroite entre le Département des documents et des archives d’État, l’ambassade de Russie à Hanoï, les services d’archives fédéraux russes ainsi que plusieurs institutions muséales militaires et scientifiques des deux pays. Le public peut la visiter gratuitement tous les jours jusqu’au 10 juin 2026. -VNA

#Soyouz-37 #coopération spatiale #Russie #Pham Tuan #Intercosmos
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Le Premier ministre remet des cadeaux à la communauté vietnamienne en Russie. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre la communauté vietnamienne en Russie

Lors de sa rencontre avec la communauté vietnamienne en Russie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a réaffirmé l’importance du lien stratégique entre les deux pays, tout en appelant les Vietnamiens à l’étranger à renforcer leur unité, à préserver leur identité et à contribuer activement au développement national.

Voir plus

Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam (gauche) et le Premier ministre cambodgien Hun Manet. Photo: VNA

Entrevue entre le permanent du Secrétariat du PCV et le Premier ministre cambodgien

Réaffirmant que le Vietnam attache une importance prioritaire à la consolidation et au renforcement de ses relations d'amitié traditionnelle et de coopération globale avec le Cambodge, Tran Cam Tu a qualifié cette relation de patrimoine commun inestimable et de facteur stratégique pour la stabilité et le développement des deux pays.

L’ambassadeur d’Italie au Vietnam, Marco Della Seta. Photo : VNA

Vers un nouvel élan au partenariat stratégique Vietnam-Italie

L’ambassadeur d’Italie au Vietnam, Marco Della Seta a souligné que la prochaine visite officielle en Italie du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, accompagné de son épouse et d’une haute délégation vietnamienne, revêt une importance particulière.

Panorama de la conférence. Photo: VNA

Conférence de coopération sécuritaire Vietnam–Laos

La 16e Conférence de coopération en matière de sécurité Vietnam–Laos s’est tenue le 10 avril au matin à Vientiane, avec la participation de vice-ministres de la Sécurité publique des deux pays. La conférence a offert une occasion aux deux parties d’échanger et de convenir des mesures de coordination visant à assurer la sécurité nationale, maintenir la stabilité et construire une frontière commune de paix, d’amitié et de coopération.

Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), rencontre la présidente de l’Assemblée nationale cambodgienne, Samdech Khuon Sudary. Photo: VNA

Vietnam et Cambodge renforcent leurs relations parlementaires

Tran Cam Tu et Samdech Khuon Sudary ont souligné le rôle central des organes législatifs dans la promotion des relations bilatérales. Ils ont encouragé la poursuite des échanges entre les groupes de parlementaires d’amitié, ainsi qu’entre les jeunes et les femmes députées, afin de partager des expériences en matière de législation et de supervision. La présidente de l’Assemblée nationale cambodgienne a notamment salué les progrès du Vietnam en matière d’égalité entre les sexes au sein du système politique, tant au niveau central que local.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam. Photo; VNA

80 ans de la Force de l’état-major de la Police populaire : To Lam adresse ses félicitations

Dans sa lettre de félicitations, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, salue le développement constant de cette force qui, au cours de huit décennies de construction et de développement, a su faire preuve d’une loyauté absolue envers le Parti, la patrie et le peuple, et remplir avec dévouement toutes les missions complexes qui lui ont été confiées.

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoàng Giang lors d’une rencontre avec la presse. Photo : VNA

Le législateur suprême à l’UIP-152, en Turquie et en Italie pour dynamiser les liens

L’Assemblée nationale du Vietnam a toujours joué un rôle proactif et moteur au sein de l’UIP. Elle a activement proposé et défendu de nombreuses initiatives, contribuant de manière significative aux activités de l’UIP. Elle est prête à collaborer avec les autres parlements membres et l’UIP afin de donner suite aux résolutions et initiatives visant à préserver la paix et à promouvoir le développement durable pour le bénéfice de toutes les nations, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoàng Giang.

Cérémonie d’accueil solennelle pour Tran Cam Tu en visite officielle au Cambodge. Photo: VNA

Phnom Penh : cérémonie d’accueil solennelle pour Tran Cam Tu en visite officielle

La présidente de l’Assemblée nationale du Cambodge, Samdech Khuon Sudary, a présidé le 10 avril à Phnom Penh la cérémonie d’accueil officielle de Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam, en visite au Cambodge, dans un contexte de renforcement soutenu des relations bilatérales.

Bounleua Phandanouvong, chef de la Commission des relations extérieures du CC du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL). Photo : VNA

La visite au Laos du membre permanent du Secrétariat du PCV couronnée de succès

Selon Bounleua Phandanouvong, chef de la Commission des relations extérieures du CC du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), la visite officielle au Laos, le 9 avril, de Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) a été couronnée de succès sur tous les plans.

L'Assemblée nationale examine l'ajustement de la fiscalité sur les carburants

L'Assemblée nationale examine l'ajustement de la fiscalité sur les carburants

Selon l’agenda de la première session de la 16e législature, les députés de l'Assemblée nationale du Vietnam débattent un projet de résolution portant sur les taxes de protection de l'environnement, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les droits d'accise sur l'essence, le diesel et le carburant d'aviation.