Soyouz-37 : Hanoï commémore le vol historique, symbole de la coopération spatiale avec la Russie

Hanoï (VNA) - Une exposition d’envergure intitulée « Vol conjoint 37 – symbole de la coopération spatiale Vietnam – Fédération de Russie » a officiellement ouvert ses portes le 10 avril à Hanoï.

À travers un riche ensemble de documents, de photographies et d’objets, dont beaucoup sont présentés au public pour la première fois, l’exposition retrace l’intégralité de l’épopée du vol Soyouz-37, depuis la sélection rigoureuse des équipages jusqu’à leur retour sur Terre.

Le parcours muséographique se distingue par la diversité de ses pièces, allant des dossiers d'archives secrets aux films documentaires fournis par les organes d’archives du Vietnam et de Russie, sans oublier les souvenirs personnels emportés dans l'espace par le lieutenant-général Pham Tuan, héros des Forces armées populaires.

Selon Dang Thanh Tung, directeur du Département des documents et des archives d’État, cette manifestation s’inscrit dans le cadre du 65e anniversaire du premier vol spatial habité de l’histoire, réalisé par Youri Gagarine. Il a rappelé que la mission de 1980, réunissant un cosmonaute soviétique et un pilote vietnamien, constitue non seulement une prouesse scientifique majeure, mais aussi une fierté commune des deux nations, symbole vivant de l’amitié, de la confiance politique et de la coopération entre le Vietnam et l’Union soviétique d’hier, puis la Russie d’aujourd’hui.

De son côté, le représentant des Archives d’État de la Russie, Efimenko Andrey Ruslanovich, a souligné la portée universelle de l’exploration spatiale, précisant que le programme « Intercosmos » a ouvert dès 1976 une nouvelle ère de coopération internationale. Il a décrit le vol vers la station Saliout-6 comme le fruit d’une amitié sincère, forgée durant les années de lutte pour l’indépendance et consolidée par les efforts de reconstruction et de développement.

Le vice-ministre vietnamien de l'Intérieur, Cao Huy, a salué cette initiative qui transforme les archives en ressources actives pour le développement et l'intégration internationale, tout en contribuant à la préservation des mémoires historiques au service de recherche scientifique, d’éducation et de renforcement de la compréhension mutuelle.

L’ambassadeur de Russie au Vietnam, Gennady Bezdetko, a mis en avant la portée symbolique de cet événement, organisé dans le cadre de l’Année de coopération russo-vietnamienne dans les domaines de la science et de l’éducation. Il a rappelé l’impact mondial du vol de Pham Tuân en 1980, soulignant que la presse internationale de l’époque avait salué avec admiration le parcours de ce héros qui, après avoir combattu les B-52 américains, s’élançait vers les étoiles.

Pour le diplomate, cette exposition ne se contente pas de regarder vers le passé, mais sert de pont vers l'avenir pour les futurs chercheurs et ingénieurs des deux nations.

La cérémonie a été marquée par la présence émouvante du lieutenant-général Pham Tuân, premier Vietnamien à avoir voyagé dans l’espace, qui a partagé ses souvenirs de l’entraînement et de la vie en orbite avant de dédicacer son ouvrage intitulé « Le voyage spatial historique ».

Un moment fort a également été la diffusion d’un message de félicitations envoyé depuis la Station spatiale internationale (ISS) par des cosmonautes en mission, affirmant que la coopération demeure « l’orbite » la plus solide pour mener l’humanité plus loin dans l’univers.

L’exposition est le fruit d’une collaboration étroite entre le Département des documents et des archives d’État, l’ambassade de Russie à Hanoï, les services d’archives fédéraux russes ainsi que plusieurs institutions muséales militaires et scientifiques des deux pays. Le public peut la visiter gratuitement tous les jours jusqu’au 10 juin 2026. -VNA