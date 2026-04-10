Politique

La Région militaire 3 exhortée à maintenir un environnement propice au développement

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm a salué la loyauté indéfectible des forces armées de la Région militaire 3 envers le Parti, la Patrie et le peuple, ainsi que leur tradition d’unité qui leur permet de surmonter les difficultés et les défis et d’accomplir de glorieux exploits militaires.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, remet le titre de « Héros des Forces armées populaires » à la Région militaire 3. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, remet le titre de « Héros des Forces armées populaires » à la Région militaire 3. Photo: VNA

Hai Phong (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a demandé vendredi 10 avril à la Région militaire 3 de bien appréhender la situation et de fournir des conseils stratégiques opportuns et précis au Parti, à l’État, à la Commission militaire centrale et au ministère de la Défense, contribuant ainsi au maintien d’un environnement pacifique et stable propice au développement national.

S’exprimant lors d’une cérémonie organisée à Hai Phong, dans le nord du pays, pour la remise du titre de « Héros des Forces armées populaires » à la Région militaire 3, le leader a souligné la nécessité pour cette dernière de proposer des politiques et des solutions appropriées et ciblées afin de contribuer à la construction et au développement du pays, tout en coordonnant étroitement ses actions avec les autorités locales et les forces compétentes pour bâtir une défense nationale forte et inclusive, étroitement liée à une politique de sécurité axée sur le peuple et bénéficiant d’un solide soutien populaire.

Il a souligné le rôle joué par la Région militaire 3 dans le développement de Hai Phong et de la province de Quang Ninh, devenues un pôle de croissance clé du delta du fleuve Rouge, et dans la transformation du corridor Hanoï-Hai Phong-Quang Ninh en principal moteur de croissance du nord du pays et de l’ensemble de la nation.

Revenant sur plus de 80 ans de développement, il a salué la loyauté indéfectible des forces armées de la Région militaire 3 envers le Parti, la Patrie et le peuple, ainsi que leur tradition d’unité face aux difficultés et aux défis, et leur capacité à accomplir de glorieux exploits militaires.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a reconnu leur contribution significative à la libération nationale, à la défense de la Patrie et au respect des obligations internationales, ainsi qu’au maintien de la sécurité politique et de l’ordre social en temps de paix.

vnanet-to-lam-region-militaire3.jpg
Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, s'exprime lors de l'événement. Photo: VNA

Pour l’avenir, il a évoqué la complexité croissante de l’évolution de la situation dans la région et dans le monde, ainsi que les impératifs nationaux d’un développement rapide et durable, d’une amélioration du niveau de vie et de la réalisation des deux objectifs stratégiques du centenaire, qui imposent des missions militaires et de défense urgentes et cruciales à l’ensemble du Parti, du peuple et des forces armées.

Le leader a exhorté la Région militaire 3 à appliquer rigoureusement la résolution du 14e Congrès national du Parti, du 12e Congrès du Comité du Parti pour l’armée et du 10e comité du Parti pour la Région militaire 3, ainsi que les résolutions, directives et ordres des instances supérieures, notamment la résolution relative à la stratégie de défense nationale dans le nouveau contexte, issue du 8e Plénum du Comité central du Parti du 13e mandat.

Il a appelé à poursuivre les efforts pour bâtir des forces armées révolutionnaires, régulières, bien exercées et modernes, soulignant la nécessité d’innover et d’améliorer constamment la qualité de l’entraînement et des exercices, ainsi que les effectifs, les capacités et l’état de préparation au combat. Il a insisté sur le renforcement des opérations interarmées, la capacité à mener des missions autonomes et prolongées, et l’aptitude à opérer dans des environnements de guerre de haute technologie.

Il convient de privilégier l’amélioration de la mobilisation des masses, de contribuer activement au développement rural et urbain pour consolider les systèmes politiques locaux, et d’assurer le bien-être matériel et moral des troupes, ainsi qu’un soutien logistique adéquat à l’entraînement et à l’état de préparation au combat, a-t-il déclaré.

Le leader a également souligné l’importance de renforcer et de remodeler le fonctionnement du Parti au sein de la Région militaire, notamment sur les plans politique, idéologique, organisationnel, éthique et du personnel, afin de prévenir toute « auto-transformation » et « auto-évolution », et de promouvoir l’étude et l’application de l’idéologie, de l’exemple moral et du style du président Hô Chi Minh.

Il s’est dit convaincu que les officiers et les soldats de la Région militaire 3 prendront davantage conscience de leur rôle et de leurs nobles responsabilités dans cette nouvelle ère, tout en continuant à perpétuer et à promouvoir la fière tradition d’une unité héroïque des forces armées populaires. Ils contribueront ainsi à la défense de la Patrie et, de concert avec l’ensemble du Parti, du peuple et des forces armées, permettront au pays d’entrer à pas ferme dans une nouvelle ère : celle du progrès, de l’innovation et de l’autonomie, pour un Vietnam pacifique, indépendant, démocratique, prospère, civilisé et heureux, progressant résolument vers le socialisme. – VNA

source
#secrétaire général du Parti et président de la République #Tô Lâm #Héros des Forces armées populaires #Région militaire 3
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân (1er plan, au centre) avec des officiers et des soldats de la 9e division du 34e corps d’armée. Photo : VNA

Le législateur suprême souligne la direction absolue et directe du Parti sur l’armée

Le président de l’Assemblée nationale a demandé à la 9e division du 34e corps d’armée de renouveler et d’améliorer la qualité de l’éducation politique et idéologique afin de bâtir une armée révolutionnaire, régulière, bien exercée, moderne, ferme dans ses positions, persistant dans ses objectifs et "immunisée" contre toute influence extérieure négative.

Le président Luong Cuong à la Conférence politico-militaire de l'Armée. Photo: VNA

Le président Luong Cuong exhorte à bâtir une défense nationale moderne et solide

Le président Luong Cuong a insisté sur la nécessité pour l'armée de promouvoir activement et efficacement l'intégration internationale et la diplomatie de défense afin de garantir au plus haut niveau les intérêts nationaux, lors de son discours à la Conférence politico-militaire de l'Armée qui s'est tenue à Hanoï le 17 décembre.

Le Bloc d’honneur de l’Armée de terre, de la Marine et la Défense aérienne – Armée de l’air. Photo : VNA

L’ARMÉE POPULAIRE AVANCE RÉSOLUMENT SOUS LE DRAPEAU GLORIEUX DU PARTI

Forte de plus de huit décennies de construction, de combat, de victoires et de maturation, l’Armée populaire du Vietnam a constamment affirmé sa nature révolutionnaire, se montrant digne de l’éloge du Président Ho Chi Minh :
« Notre armée est loyale envers le Parti, dévouée au peuple, prête à combattre et à se sacrifier pour l’indépendance et la liberté de la Patrie, pour le socialisme. Quelle que soit la mission, elle l’accomplit ; quelle que soit la difficulté, elle la surmonte ; quel que soit l’ennemi, elle le vainc ».

Voir plus

Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam (gauche) et le Premier ministre cambodgien Hun Manet. Photo: VNA

Entrevue entre le permanent du Secrétariat du PCV et le Premier ministre cambodgien

Réaffirmant que le Vietnam attache une importance prioritaire à la consolidation et au renforcement de ses relations d'amitié traditionnelle et de coopération globale avec le Cambodge, Tran Cam Tu a qualifié cette relation de patrimoine commun inestimable et de facteur stratégique pour la stabilité et le développement des deux pays.

Les visiteurs contemplent des oeuvres exposées. Photo: VNA

Soyouz-37 : Hanoï commémore le vol historique, symbole de la coopération spatiale avec la Russie

À travers un riche ensemble de documents, de photographies et d’objets, dont beaucoup sont présentés au public pour la première fois, l’exposition "Vol conjoint 37 – symbole de la coopération spatiale Vietnam – Fédération de Russie" retrace l’intégralité de l’épopée du vol Soyouz-37, depuis la sélection rigoureuse des équipages jusqu’à leur retour sur Terre.

L’ambassadeur d’Italie au Vietnam, Marco Della Seta. Photo : VNA

Vers un nouvel élan au partenariat stratégique Vietnam-Italie

L’ambassadeur d’Italie au Vietnam, Marco Della Seta a souligné que la prochaine visite officielle en Italie du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, accompagné de son épouse et d’une haute délégation vietnamienne, revêt une importance particulière.

Panorama de la conférence. Photo: VNA

Conférence de coopération sécuritaire Vietnam–Laos

La 16e Conférence de coopération en matière de sécurité Vietnam–Laos s’est tenue le 10 avril au matin à Vientiane, avec la participation de vice-ministres de la Sécurité publique des deux pays. La conférence a offert une occasion aux deux parties d’échanger et de convenir des mesures de coordination visant à assurer la sécurité nationale, maintenir la stabilité et construire une frontière commune de paix, d’amitié et de coopération.

Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), rencontre la présidente de l’Assemblée nationale cambodgienne, Samdech Khuon Sudary. Photo: VNA

Vietnam et Cambodge renforcent leurs relations parlementaires

Tran Cam Tu et Samdech Khuon Sudary ont souligné le rôle central des organes législatifs dans la promotion des relations bilatérales. Ils ont encouragé la poursuite des échanges entre les groupes de parlementaires d’amitié, ainsi qu’entre les jeunes et les femmes députées, afin de partager des expériences en matière de législation et de supervision. La présidente de l’Assemblée nationale cambodgienne a notamment salué les progrès du Vietnam en matière d’égalité entre les sexes au sein du système politique, tant au niveau central que local.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam. Photo; VNA

80 ans de la Force de l’état-major de la Police populaire : To Lam adresse ses félicitations

Dans sa lettre de félicitations, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, salue le développement constant de cette force qui, au cours de huit décennies de construction et de développement, a su faire preuve d’une loyauté absolue envers le Parti, la patrie et le peuple, et remplir avec dévouement toutes les missions complexes qui lui ont été confiées.

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoàng Giang lors d’une rencontre avec la presse. Photo : VNA

Le législateur suprême à l’UIP-152, en Turquie et en Italie pour dynamiser les liens

L’Assemblée nationale du Vietnam a toujours joué un rôle proactif et moteur au sein de l’UIP. Elle a activement proposé et défendu de nombreuses initiatives, contribuant de manière significative aux activités de l’UIP. Elle est prête à collaborer avec les autres parlements membres et l’UIP afin de donner suite aux résolutions et initiatives visant à préserver la paix et à promouvoir le développement durable pour le bénéfice de toutes les nations, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoàng Giang.

Cérémonie d’accueil solennelle pour Tran Cam Tu en visite officielle au Cambodge. Photo: VNA

Phnom Penh : cérémonie d’accueil solennelle pour Tran Cam Tu en visite officielle

La présidente de l’Assemblée nationale du Cambodge, Samdech Khuon Sudary, a présidé le 10 avril à Phnom Penh la cérémonie d’accueil officielle de Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam, en visite au Cambodge, dans un contexte de renforcement soutenu des relations bilatérales.

Bounleua Phandanouvong, chef de la Commission des relations extérieures du CC du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL). Photo : VNA

La visite au Laos du membre permanent du Secrétariat du PCV couronnée de succès

Selon Bounleua Phandanouvong, chef de la Commission des relations extérieures du CC du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), la visite officielle au Laos, le 9 avril, de Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) a été couronnée de succès sur tous les plans.

L'Assemblée nationale examine l'ajustement de la fiscalité sur les carburants

L'Assemblée nationale examine l'ajustement de la fiscalité sur les carburants

Selon l’agenda de la première session de la 16e législature, les députés de l'Assemblée nationale du Vietnam débattent un projet de résolution portant sur les taxes de protection de l'environnement, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les droits d'accise sur l'essence, le diesel et le carburant d'aviation.