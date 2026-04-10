80 ans de la Force de l’état-major de la Police populaire : To Lam adresse ses félicitations

Hanoï (VNA) - À l’occasion de la célébration du 80e anniversaire de la Journée traditionnelle de la Force de l’état-major de la Police populaire du Vietnam (18 avril 1946 – 18 avril 2026), le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a adressé une lettre de félicitations à l’ensemble des cadres et soldats de cette unité.

Dans sa lettre, le dirigeant vietnamien salue le développement constant de cette force qui, au cours de huit décennies de construction et de développement, avec l’attention du Parti et de l’État, et la direction directe du Comité du Parti de la Sécurité publique et du ministère de la Sécurité publique, a su faire preuve d’une loyauté absolue envers le Parti, la patrie et le peuple, et remplir avec dévouement toutes les missions complexes qui lui ont été confiées.

Le dirigeant souligne que les contributions majeures de cette force ont permis de perfectionner les préconisations, les orientations, les politiques et le cadre juridique du Parti et de l’Etat en matière de sécurité et d’ordre social, contribuant ainsi à la protection ferme des acquis de la révolution. Grâce à ces efforts, le Vietnam maintient sa position parmi les nations les plus sûres au monde, garantissant une société disciplinée, sécurité et saine, tout en bâtissant une force de police régulière, d'élite et moderne.

Ces accomplissements remarquables ont d'ailleurs été distingués par le Parti, l’État, le ministère de la Sécurité publique et la population avec de nombreuses distinctions prestigieuses, notamment le titre de « Héros des Forces armées populaires » récemment décerné lors du 9e Congrès d’émulation patriotique.

Se tournant vers l’avenir, le secrétaire général et président To Lam rappelle que l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée s’efforce de mettre en œuvre la Résolution du 14e Congrès national du Parti afin de conduire le pays vers une nouvelle ère. Le travail de sécurité et de maintien de l’ordre, outre les opportunités et les atouts qu’il offre, est confronté à de nombreux défis et à des tâches toujours plus exigeantes. Dans ce contexte, il est impératif que le travail de conseil de la Sécurité publique populaire continue d’innover fortement, en devenant véritablement le « cerveau » des dirigeants et des commandants à tous les niveaux de la Sécurité publique populaire.

En conclusion, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, insiste sur l’importance de maîtriser les situations, de formuler des conseils en temps opportun sur les questions stratégiques et tactiques, et de traiter rapidement et efficacement toutes les questions complexes afin d’anticiper tout imprévu et de transformer les risques en opportunités de développement rapide et durable. Pour lui, le maintien de la sécurité et de l’ordre public doit demeurer le socle indispensable à la réalisation des objectifs stratégiques du Parti : la paix et la stabilité, le développement durable et l’amélioration de la qualité de vie des citoyens vietnamiens. -VNA