L'empreinte du Président Ho Chi Minh dans les relations d'amitié Vietnam - Brésil

Hanoï (VNA) - Le 9 mai, à l'occasion du 136e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh (19/5/1890-19/5/2026) et du 37e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam - Brésil (8/5/1989-8/5/2026), l'ambassade du Vietnam au Brésil et l'Association d'amitié Brésil-Vietnam (ABRAVIET) ont solennellement organisé une cérémonie d'offrande de fleurs devant la plaque commémorative honorant le dirigeant à Rio de Janeiro.



L'ambassadeur Bui Van Nghi a affirmé que les grandes victoires vietnamiennes sont intimement liées aux mérites du Président Ho Chi Minh. Il a souligné que sa pensée et sa vision intemporelles ont jeté les fondations de l'amitié et de la coopération entre les deux peuples il y a plus d'un siècle.



Appréciant la préservation par l'État de Rio de Janeiro de ce mémorial honorant le Président Ho Chi Minh, reflet d'un attachement privilégié entre les deux peuples, l'ambassadeur a souhaité promouvoir la coopération culturelle, éducative et historique et organiser d'autres activités honorant l'Oncle Ho pour renforcer la compréhension et la solidarité bilatérales.



Marcelle Torres, consule honoraire du Vietnam à Rio, Pedro de Oliveira, secrétaire général de l'ABRAVIET, et des représentants du Parti communiste du Brésil (PCdoB) ont participé à l'événement. Les délégués ont échangé des récits sur le Président et discuté du livre "Ho Chi Minh - la vie et la carrière du leader de la libération nationale vietnamienne", du journaliste Pedro de Oliveira.



Dans le cadre de cette visite de travail à Rio du 5 au 9 mai, une mission de l'ambassade vietnamienne a participé au colloque intitulé "Brésil - Vietnam : Dialogue sur l'héritage de Ho Chi Minh". Cet événement, organisé par l'Assemblée législative de l'État de Rio de Janeiro, a réuni près de 70 délégués, dont le député Youri Moura et de nombreux universitaires.



Les intervenants brésiliens ont exprimé leur profond respect pour la vie, l'œuvre et la pensée du Président Ho Chi Minh, considéré comme le symbole des aspirations à l'indépendance nationale, à la justice sociale et à la solidarité internationale. Son héritage continue d'inspirer les mouvements progressistes, tout en favorisant la paix, le dialogue et le développement durable. Ils ont affirmé que le Président Ho Chi Minh bénéficie toujours de l'affection particulière du peuple sud-américain. Ils ont salué les réalisations du Vietnam actuel, preuves de la valeur durable de sa pensée sur l'autodétermination, la coopération entre pays en développement et la compréhension entre les nations.



À cette occasion, l'ambassadeur a rencontré les autorités de Rio et des universités pour promouvoir des initiatives honorant le Président Ho Chi Minh, valoriser l'image du Vietnam au Brésil et exploiter les potentiels de coopération économique, commerciale, scientifique, technologique et éducative.- VNA

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